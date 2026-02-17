Snam è il nuovo Official Partner della Confederazione Calcistica Italiana e Title Sponsor della Lega Unica, il primo campionato italiano dedicato ad atleti con disabilità. Organizzata dalla Confederazione, la Lega Unica promuove le principali discipline legate al mondo del calcio maschile e femminile – dal calcio a 11 al beach soccer – con una forte attenzione all’inclusione e all’aggregazione sociale.

La partnership tra Snam e la Confederazione Calcistica Italiana nasce da una visione condivisa: utilizzare il linguaggio universale dello sport per generare un impatto sociale positivo, duraturo e diffuso sul territorio. Un impegno coerente con la missione di Snam, che da oltre 85 anni porta energia a tutti, ogni giorno, attraverso infrastrutture che operano spesso in modo invisibile, ma che rendono possibile la vita quotidiana di milioni di persone e il funzionamento delle comunità in cui vivono.

Attraverso progetti dedicati e iniziative diffuse, la Lega Unica promuove un accesso universale allo sport nazionale più seguito, offrendo alle persone con disabilità opportunità di crescita, partecipazione e pari dignità, senza barriere né esclusioni. Due realtà diverse, ma unite da un unico obiettivo: rendere visibile, attraverso lo sport, quel valore di solidarietà, integrazione e opportunità che, proprio come l’energia, unisce e fa crescere persone e territori.