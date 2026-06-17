UEFA: Milan e Inter promosse, la Roma paga dazio

AC Milan e FC Internazionale hanno raggiunto l’obiettivo finale dell’accordo predefinito, rispettando la regola sui ricavi calcistici nella stagione 2025/26 e sono quindi usciti dal regime transattivo.

Con una comunicazione ufficiale emessa in data odierna, l’organismo di controllo della UEFA ha reso pubbliche le decisioni adottate dalla Prima Sezione del CFCB riguardanti diversi club soggetti a un accordo transattivo.

L’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) ha l’importante compito di supervisionare l’applicazione dei regolamenti sulle licenze UEFA per club e sulla sostenibilità finanziaria.

Il CFCB è un organo di amministrazione della giustizia e può comminare sanzioni disciplinari nel caso del mancato raggiungimento dei requisiti stabiliti dai regolamenti sulle licenze UEFA per club e sulla sostenibilità finanziaria. Il ricorso contro le sue decisioni finali può essere presentato esclusivamente presso il Tribunale Arbitrale Sportivo (TAS) di Losanna. Il CFCB determina anche quali fornitori di licenze (le federazioni nazionali o le leghe affiliate) e quali richiedenti/licenziatari (i club) abbiano soddisfatto i criteri di licenza o i requisiti di sostenibilità finanziaria. Inoltre, può decidere nei casi inerenti l’ammissibilità alle competizioni UEFA per club.

Il CFCB è formato da una Prima Sezione e da una Sezione d’Appello, ciascuna guidata da un presidente e indipendenti l’una dall’altraLa Prima Sezione dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha completato la valutazione dei club sottoposti a un accordo transattivo, i quali dovevano rispettare specifici obiettivi relativi ai ricavi calcistici nella stagione 2025/26.

Nel condurre la propria valutazione, la Prima Sezionea del CFCB ha tenuto conto del significativo e inatteso crollo dei ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali che ha colpito i club francesi nella stagione 2025/26 e che continua a influenzarli anche nella stagione 2026/27.

L’Olympique de Marseille (FRA) non ha raggiunto l’obiettivo finale dell’accordo transattivo, non riuscendo a rispettare la regola sui ricavi calcistici nella stagione 2025/26 (ossia nei periodi di rendicontazione conclusi nel 2023, 2024 e 2025). Tenendo conto della limitata entità della violazione e del suddetto crollo dei ricavi televisivi nazionali, la Prima Camera del CFCB ha imposto le seguenti misure disciplinari al club:

esclusione dalla prossima competizione UEFA per club alla quale il club si qualificherebbe nelle prossime tre (3) stagioni, salvo il rispetto dell’obiettivo sui ricavi calcistici nella stagione 2026/27;

restrizione nella possibilità di registrare nuovi giocatori nella Lista A delle competizioni UEFA per la stagione 2026/27;

ammenda di 6 milioni di euro.

La Prima Sezione del CFCB ha inoltre riscontrato che l’Olympique de Marseille ha violato la regola sui costi della rosa, avendo riportato un rapporto costi della rosa superiore al 70% per l’anno solare 2025. Considerato l’eccesso di costi, al club è stata inflitta un’ulteriore ammenda di 4 milioni di euro.

Per quanto riguarda i club ancora soggetti a un accordo transattivo, l’AS Roma (ITA) ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario concluso nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto costi della rosa superiore al 70% per l’anno solare 2025, al club è stata inflitta un’ulteriore ammenda di 4 milioni di euro.

Infine, AC Milan (ITA), AS Monaco FC (FRA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Royal Antwerp FC (BEL) e Trabzonspor A.Ş. (TUR) hanno raggiunto l’obiettivo finale dell’accordo, rispettando la regola sui ricavi calcistici nella stagione 2025/26 (ossia nei periodi di rendicontazione conclusi nel 2023, 2024 e 2025) e sono quindi usciti dal regime transattivo.

La Prima Sezione continuerà a monitorare i club ancora soggetti a un accordo transattivo durante la stagione 2026/27.