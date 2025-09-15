Enel e Fipav insieme per promuovere sport, inclusione ed energia sostenibile

Enel annuncia una nuova partnership con la Federazione Italiana Pallavolo per sostenere le attività sportive nazionali e promuovere i valori condivisi di passione, gioco di squadra e sostenibilità. L’accordo prevede progetti educativi e attività sui territori

Enel e la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) uniscono le forze in una nuova partnership volta a valorizzare lo sport come strumento di inclusione, formazione e sviluppo sostenibile. L’annuncio ufficiale segna l’inizio di una collaborazione che vedrà Enel al fianco della FIPAV nelle principali attività federali e negli eventi sportivi italiani e internazionali.

Un’alleanza che nasce dalla condivisione di valori comuni: passione, energia e gioco di squadra. Gli stessi principi che hanno guidato la Nazionale italiana femminile verso la storica vittoria del titolo mondiale, a 23 anni dall’ultimo trionfo.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Enel, un partner che condivide la nostra visione dello sport come leva educativa e sociale”, ha dichiarato il presidente FIPAV, Giuseppe Manfredi, sottolineando l’importanza del sostegno alle Nazionali, ma anche ai progetti giovanili e scolastici.

Nicolò Mardegan, direttore relazioni esterne di Enel, ha ribadito l’impegno del Gruppo nel valorizzare territori e nuove generazioni: “Sostenere la pallavolo significa investire nel futuro e nei giovani, veri motori dello sviluppo sociale.”

Il logo Enel sarà presente negli eventi ufficiali della Federazione e in numerose iniziative, dai Campionati Europei al volley scolastico, passando per workshop educativi e incontri tra atleti e studenti.

Questa sinergia conferma l’impegno di Enel e FIPAV nel promuovere uno sport accessibile, inclusivo e connesso alle sfide dell’energia sostenibile, contribuendo attivamente alla crescita del Paese.