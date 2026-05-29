Sinner, vittorie date per scontate: una sconfitta non diventi un processo

La Russia ha colpito la capitale ucraina Kiev con una massiccia ondata di 90 missili e 600 droni che hanno danneggiato edifici residenziali, uffici e scuole, uccidendo 6 persone e ferendone una sessantina, secondo quanto riferito dalle autorità. Esplosioni hanno scosso la città poco dopo l’una di notte, in seguito a un avvertimento dell’aeronautica ucraina sul suo canale Telegram, secondo cui la Russia avrebbe potuto lanciare un missile balistico ipersonico Oreshnik.

(LaStampa)

Un gruppo di dieci attivisti, tra cui due italiani, è stato fermato dai miliziani del generale Khalifa Haftar e, secondo quanto apprendono da fonti locali gli stessi membri del movimento globale, sarebbe poi finito agli arresti. “Abbiamo perso i contatti con loro a Sirte – spiega la portavoce italiana Maria Elena Delia – e tra loro ci sono anche un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati”. L’unità di crisi della Farnesina ha avviato le verifiche sulla vicenda.

(Ansa)

Elezioni comunali: Il centrodestra tiene a sorpresa Venezia e riesce nel ribaltone a Reggio Calabria. Il centrosinistra si riprende Pistoia, guadagna Avellino, e si riconferma a Prato e Mantova. A Salerno stravince De Luca. La ‘civica’ Messina non cambia; in bilico Arezzo, Lecco, Chieti e Agrigento, Trani. Sono i risultati delle elezioni amministrative 2026 nelle città chiave. Affluenza in calo complessivamente di quasi 5 punti percentuali. Giorgia Meloni rivendica la tenuta della maggioranza. Elly Schlein: “Uniti siamo competitivi”.

(Quotidianonazionale)

Papa Leone XIV ha presentato la sua prima Enciclica, Magnifica Humanitas, dedicata alla “custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”. Il Pontefice riesce a compiere tre mosse, tutte di rilevanza storica e politica, con il suo articolato documento: mettere al centro della riflessione della Chiesa, e del mondo, la questione dell’Intelligenza artificiale; ridare smalto e importanza alla “Dottrina sociale della Chiesa”; ribadire la centralità dell’opposizione alla guerra, al riarmo e in particolare a un’Intelligenza artificiale prestata al riarmo e alla funzione militare. (IlFattoQuotodiano)

Giorgia Meloni, porta all’assemblea di Confindustria una sfida diretta all’Europa della burocrazia e dei vincoli. La premier ha accusato l’Unione europea di essersi trasformata in un “gigante burocratico”, capace di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune ma troppo spesso “miope” quando deve far sentire la propria voce nello scenario globale. Secondo la presidente del Consiglio, l’attuale configurazione dell’Ue è una delle principali fragilità per l’Italia e per il sistema produttivo, perché avrebbe sacrificato competitività e crescita strategica “sull’altare di approcci ideologici e tecnocratici”.

(IlGiornale)

Svelata Ferrari Luce, la prima elettrica di Maranello, si tratta della prima auto della prestigiosa casa automobilistica 100% elettrica. la vettura non ha convinto Piazza Affari con un titolo che ha subito un crollo pari a -6%. Non è una serie limitata Si tratta infatti di un modello di gamma a tutti gli effetti, il che significa che i registri degli ordini sono aperti. Le prime consegne sono previste tra la fine dell’anno corrente e l’inizio del prossimo e il prezzo ufficiale di partenza è di 550.000 euro.

(Fanpage)

La Lega spacca la maggioranza in politica estera. Dice no all’accelerazione di Bruxelles per l’ingresso di Kiev nella Ue. In una nota dichiara: «Oltre a non avere i requisiti necessari che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni». Questa però non è la posizione del governo, Giorgia Meloni affida la replica all’altro vicepremier, Tajani: «Per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che Ucraina e Moldavia devono avviare un percorso, devono anche combattere la corruzione, rispettare le regole per far parte dell’Ue.

(Repubblica)

Continua l’altalena nei negoziati tra Usa e Iran, con quelle che appaiono come tattiche per alzare la posta in gioco e strappare condizioni migliori.L’ultima mossa è stata quella di Teheran, dove la tv di Stato ha rivelato la bozza del memorandum d’intesa, sostenendo che prevede il ritiro delle forze militari americane dalle aree limitrofe alla Repubblica islamica e la revoca del blocco dei porti iraniani in cambio della riapertura del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Una notizia “falsa”, “nessuno dovrebbe credere a ciò che diffonde la televisione di Stato iraniana”, ha smentito subito la Casa Bianca.

(Ansa)

Jannik Sinner fuori dal Roland Garros al secondo turno. Dopo la vittoria contro il francese Tabur l’azzurro cede all’argentino n.56 del ranking: era avanti 5-1 nel terzo set dopo aver vinto i primi due. Le sue parole: «Non è stato il caldo, già in mattinata mi sono svegliato a fatica. Non ho dormito bene, non ero al top prima di entrare in campo. Ora ho davvero bisogno di riposare» La notizia scuote la stampa di tutto il mondo.

(Corriere della Sera)

Nelle ultime 24 ore l’esercito israeliano ha colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah nelle regioni di Tiro, Nabatieh e della Valle della Bekaa, nel sud del Libano. Nei raid, secondo quanto si apprende da fonti locali, decine di persone sono morte e altre sono rimaste ferite. Stando al ministero della Salute libanese, dal 2 marzo gli attacchi israeliani hanno causato oltre 3mila morti e quasi 10mila feriti.

(Skytg24)