Sparkle firma un acccordo con NaiTel e iLevant per un nuovo corridoio digitale tra Europa e Asia

Sparkle ha firmato un protocollo d’intesa con NaiTel, la divisione telecomunicazioni di Aqaba Digital Hub, e iLevant Ltd, per estendere il sistema di cavo sottomarino GreenMed nel Regno Hascemita di Giordania, sostenendo lo sviluppo di un nuovo corridoio di connettività digitale tra Europa e Asia.

In base all’accordo, i partner lavoreranno per integrare il cavo sottomarino GreenMed con le reti in fibra terrestri e le piattaforme di interconnessione regionali in Giordania, rafforzando la resilienza della connettività nel Mediterraneo e sostenendo lo sviluppo di infrastrutture digitali diversificate tra Europa e Asia.

La Giordania, tramite Aqaba Digital Hub, serve già come punto di approdo per i sistemi di cavi sottomarini BlueMed e Blue & Raman. Con GreenMed consolida ulteriormente il proprio ruolo di gateway terrestre strategico sul Corridoio Economico India–Medio Oriente–Europa (IMEC).

Eyad Abu Khorma, fondatore e amministratore delegato di Aqaba Digital Hub, ha dichiarato: “La Giordania occupa una posizione unica, all’incrocio delle principali rotte di connettività globali che collegano Europa e Asia. L’estensione di GreenMed verso la Giordania rappresenta un passo naturale verso il rafforzamento di infrastrutture digitali diversificate e resilienti in tutta la regione. Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con Sparkle, operatore globale di primo piano, nel promuovere un nuovo corridoio digitale che integri reti sottomarine e terrestri, rafforzando ulteriormente il ruolo della Giordania come ponte strategico tra Europa, Medio Oriente e Asia.”

Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, ha commentato: “Questo accordo segna un ulteriore traguardo nello sviluppo di GreenMed e conferma la solidità della nostra collaborazione di lunga data con NaiTel e iLevant. L’espansione del sistema in Giordania permette il collegamento di ecosistemi digitali strategici e favorisce nuove opportunità di sviluppo in tutta la regione mediterranea e oltre.”

GreenMed ha ricevuto finanziamenti dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF).