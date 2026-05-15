FiberCop: ricavi a 888 milioni nel primo trimestre 2026, confermata la guidance annuale

FiberCop ha pubblicato i risultati relativi al primo trimestre 2026, evidenziando performance finanziarie e operative complessivamente in linea con le previsioni di budget. A sostenere i risultati sono stati l’avanzamento del piano di rollout FTTH, una solida posizione di liquidità e le iniziative di ottimizzazione del debito, che hanno consentito alla società di confermare la guidance per l’intero esercizio 2026.

Nel dettaglio, i ricavi del primo trimestre si sono attestati a 888 milioni di euro, mentre l’EBITDAaL organico ha raggiunto quota 391 milioni di euro. Il segmento B2C ha continuato a risentire della migrazione tecnologica in corso, compensata però dalla crescita delle nuove linee FTTH. Parallelamente, FiberCop ha proseguito nel contenimento dei costi operativi grazie alle iniziative di efficientamento avviate negli ultimi mesi.

Rispetto allo stesso periodo del 2025, l’EBITDAaL ha registrato una lieve flessione di 15 milioni di euro. La riduzione dei ricavi, pari a 34 milioni, è stata infatti parzialmente compensata dal calo di 19 milioni dei costi operativi e dei costi di locazione, mantenendo stabile il margine operativo al 44%. La società ha inoltre ribadito che i principali benefici delle azioni di crescita e ottimizzazione si concentreranno soprattutto nella seconda metà del 2026.

FiberCop ha confermato la guidance annuale, prevedendo una crescita dell’EBITDAaL organico vicina al 10% su base pienamente comparabile entro fine anno.

Sul fronte infrastrutturale, gli investimenti complessivi del trimestre hanno raggiunto 462 milioni di euro, in aumento rispetto al 2025 e coerenti con l’accelerazione del piano di espansione della rete FTTH. Le unità immobiliari coperte in Italia hanno superato quota 14,6 milioni, con un incremento di 300 mila unità rispetto a fine 2025 e di 2,2 milioni rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Il dato rappresenta già il 72% del totale delle unità che FiberCop punta a coprire entro il 2027.

La società ha inoltre evidenziato progressi significativi nell’attuazione degli interventi legati al PNRR, con investimenti in manutenzione pari a 120 milioni di euro e risparmi ottenuti grazie all’efficientamento delle attività operative.

Dal punto di vista finanziario, la liquidità disponibile ammonta a 1,8 miliardi di euro, che salgono a 3,9 miliardi considerando le linee di credito revolving già disponibili. Su base pro-forma, il margine di liquidità raggiunge 4,8 miliardi di euro. L’indebitamento netto si attesta invece a 11,4 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 10,9 miliardi registrati a fine 2025 per sostenere il piano di investimenti previsto.