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Andrea Dusio vince il Brains Contest di settembre 2026
Il Brains Contest de Gli Stati Generali nel mese di settembre 2026 è stato vinto da Andrea Dusio, che risulta dunque il Miglior Autore del mese.
Il Brains Contest de Gli Stati Generali nel mese di settembre 2026 è stato vinto da Andrea Dusio, che risulta dunque il Miglior Autore del mese.
Come funziona il Brains Contest degli Stati Generali?
Per ciascun mese un algoritmo (“GSG Interest Rank”) misura in tempo reale l’interesse e l’attenzione del pubblico dei visitatori della piattaforma verso i singoli post pubblicati dai Brains, assegnando un punteggio sulla base del numero delle visualizzazioni e dei tempi di lettura. Tale punteggio quantitativo viene poi integrato con i punteggi qualitativi espressi da una giuria, pervenendo così al punteggio finale del singolo post.
Al vincitore va un premio di 300 euro.
I risultati del concorso mensile vengono pubblicati a partire dal 15 del mese successivo.
Per sapere di più su come partecipare clicca qui.
Qui trovi tutte le classifiche del Brains Contest.
Complimenti intanto ad Andrea Dusio, vincitore del Brains contest di Settembre 2026!
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