Sparkle: Seabone festeggia 30 anni di connessioni globali

Sparkle celebra il 30° anniversario di Seabone, la sua dorsale globale di transito IP che fornisce accesso a Internet ad alta velocità a ISP, hyperscaler e content provider in tutto il mondo. In trent’anni, la rete è cresciuta in modo esponenziale, accompagnando la rivoluzione digitale e mantenendo il mondo connesso.

Realizzata nel settembre 1996 – quando i modem analogici iniziavano appena a portare Internet nelle case – Seabone (AS 6762) ha avviato i primi collegamenti a 45 Mbps tra Milano, Palermo, Miami e Montreal. Da allora, è cresciuta in termini di copertura, capacità e prestazioni, diventando la settima rete Internet Tier-1 a livello globale e la principale dorsale IP nel Mediterraneo, in Africa, in Medio Oriente e in America Latina.

Oggi Seabone si basa su una rete proprietaria in fibra ottica completamente ridondata di 600.000 km che si estende in Europa, Africa, Americhe e Asia, offrendo connettività resiliente e a bassa latenza a oltre 600 clienti in 126 PoP e Telehouse nel mondo, con accesso diretto ai principali Over The Top (OTT), Content Delivery Network (CDN) ed ecosistemi cloud a livello globale. La rete è gestita da un Global Network Operations Center dedicato – attivo tutti i giorni 24 ore su 24 – che garantisce il monitoraggio continuo delle prestazioni, la gestione rapida dei guasti e l’assistenza specializzata ai clienti.

Nel corso della sua storia, Seabone ha saputo anticipare l’evoluzione del traffico Internet e delle applicazioni digitali, dalle prime connessioni dial-up ai servizi odierni basati sul cloud, allo streaming video, ai videogiochi, alle applicazioni di intelligenza artificiale e ad altri servizi ad alta intensità di banda. Oggi Seabone supporta interfacce di accesso fino a 400 Gbps su tutta la propria rete edge, consentendo ai clienti di scalare la connettività in linea con le crescenti esigenze dell’economia digitale.

Nell’ambito della sua continua evoluzione, Seabone ha introdotto inoltre la nuova opzione “Fast Delivery”, disponibile nei principali hub globali. Il modello di provisioning consente l’attivazione del servizio in 24 ore, accelerando in modo significativo i tempi di consegna tradizionali e offrendo una maggiore flessibilità in caso di esigenze urgenti di connettività.

I clienti beneficiano inoltre di un portafoglio completo di servizi IP, tra cui DDoS Protection per proteggere le reti dagli attacchi informatici e il Virtual NAP, che consente l’accesso ai principali Internet Exchange Point (IXP) senza la necessità di investire in infrastrutture proprietarie.

“Quando Seabone è nata trent’anni fa, Internet era ancora agli albori. Da allora, ha continuato a evolversi per accompagnare e anticipare la trasformazione del panorama digitale, ampliando la copertura, migliorando le prestazioni e introducendo nuove funzionalità per rispondere alle esigenze dei clienti. Oggi, Seabone è una delle reti Internet Tier-1 più importanti a livello globale, e collega aziende ed ecosistemi digitali in tutto il mondo. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso insieme ai nostri clienti e partner e guardiamo al futuro con l’ambizione di continuare a innovare e plasmare la connettività di domani”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle.

Per festeggiare questo traguardo, Sparkle ha lanciato una campagna di comunicazione sulla stampa internazionale, sui canali digitali e sui social media, affiancata da attività promozionali dedicate ai nuovi clienti interessati ad adottare Seabone per migliorare l’esperienza di navigazione dei propri utenti.

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