Quando il videogioco diventa cinema: la tecnologia che trasforma

Dalla motion capture alla performance capture, l’industria videoludica sta rivoluzionando il modo di raccontare le storie. Movimenti, espressioni e interpretazioni degli attori vengono trasferiti negli universi virtuali, rendendo i protagonisti sempre più realistici.

Un personaggio virtuale può avere il volto di un attore, muoversi come lui, riprodurne le espressioni e trasmettere emozioni attraverso uno sguardo. Non è più soltanto una questione di grafica tridimensionale o di animazioni realizzate al computer, dietro i protagonisti di un videogioco contemporaneo c’è un lavoro che coinvolge interpreti in carne e ossa, tecnologie di rilevamento del movimento, telecamere ad alta precisione e sofisticati sistemi di elaborazione digitale. È qui che il videogioco incontra il cinema e che la tecnologia diventa uno strumento per trasferire la recitazione umana dentro mondi completamente artificiali.

La trasformazione è già evidente nei grandi titoli internazionali. Tra gli esempi più recenti c’è Resident Evil Requiem, nuovo capitolo della celebre saga di Capcom, che vede tra i protagonisti Grace Ashcroft, interpretata da Angela Sant’Albano. Proprio l’attrice sarà ospite della Milan Games Week & Cartoomics 2026, in programma dal 27 al 29 novembre a Fiera Milano. La sua presenza offre l’occasione per osservare da vicino un cambiamento che sta ridefinendo il rapporto tra interpreti, sviluppatori e pubblico.

Dalla motion capture alla performance capture

Il punto di partenza è la motion capture, comunemente abbreviata in mocap. Si tratta di una tecnologia che consente di registrare i movimenti di una persona e trasferirli all’interno di un modello digitale. L’attore indossa generalmente una tuta dotata di marcatori o sensori, mentre una rete di telecamere registra gli spostamenti del corpo. I dati raccolti vengono successivamente elaborati e applicati a un personaggio tridimensionale. Il risultato è una rappresentazione digitale del movimento umano, molto più naturale rispetto alle animazioni costruite esclusivamente attraverso il lavoro manuale degli animatori.

Negli ultimi anni, tuttavia, il settore ha compiuto un ulteriore passo avanti con la performance capture. Se la motion capture tradizionale si concentra soprattutto sui movimenti del corpo, la performance capture punta a registrare una porzione molto più ampia dell’interpretazione: gestualità, espressioni facciali e, in determinati processi produttivi, anche la voce. In questo modo non viene acquisito soltanto il movimento di un personaggio, ma una vera e propria interpretazione attoriale.

La differenza è fondamentale. Un personaggio digitale non deve semplicemente camminare, correre o combattere in maniera credibile. Deve poter comunicare paura, rabbia, sorpresa e tristezza, deve riuscire a trasmettere emozioni anche attraverso piccoli movimenti del viso, variazioni dello sguardo e impercettibili cambiamenti nell’espressione. È proprio questo livello di dettaglio a rendere sempre più difficile distinguere, in alcune produzioni, il linguaggio cinematografico da quello videoludico.

Il volto umano dentro un universo virtuale

Una delle sfide tecnologiche più complesse riguarda la ricostruzione dei volti. Riprodurre digitalmente un movimento del corpo è relativamente diverso dal ricreare un’espressione facciale convincente. Un sorriso, una contrazione dei muscoli intorno agli occhi o un’espressione di paura possono cambiare completamente la percezione di una scena. Per ottenere risultati realistici entrano in gioco sistemi di facial capture, telecamere ad alta risoluzione e software capaci di trasformare i movimenti del volto in informazioni utilizzabili dai modelli tridimensionali. Il lavoro non si esaurisce nella registrazione. Dopo l’acquisizione dei dati, intervengono tecnici specializzati nella costruzione delle strutture digitali del viso, nella gestione delle deformazioni dei modelli e nella sincronizzazione delle espressioni con la recitazione e il parlato.

Un esempio interessante arriva proprio da Resident Evil Requiem. Un approfondimento pubblicato da The National nel marzo 2026 ha raccontato il lavoro dello studio egiziano Snappers Systems, specializzato in facial rigging e coinvolto nella realizzazione dei personaggi del titolo Capcom. È una dimostrazione di quanto l’industria videoludica sia ormai una filiera internazionale, nella quale competenze artistiche e ingegneristiche lavorano insieme per rendere credibili i protagonisti digitali.

L’intelligenza artificiale cambia anche il modo di catturare i movimenti nel videogioco

La prossima evoluzione riguarda la possibilità di acquisire il movimento umano con sistemi sempre meno invasivi. La tradizionale motion capture richiede spesso ambienti attrezzati, tute specifiche e marcatori applicati al corpo degli interpreti. Oggi, però, si stanno sviluppando tecnologie che utilizzano telecamere e algoritmi di computer vision per riconoscere e ricostruire i movimenti senza la necessità di indossare dispositivi particolari. Electronic Arts ha illustrato nell’agosto 2026 le proprie sperimentazioni sulla cosiddetta markerless motion capture. Il sistema utilizza telecamere ad alta risoluzione e algoritmi di intelligenza artificiale per identificare il corpo umano e seguirne i movimenti. L’obiettivo è rendere le sessioni di acquisizione più flessibili, riducendo i vincoli degli studi tradizionali e ampliando le possibilità di registrazione anche in ambienti esterni.

Per gli sviluppatori questo significa poter raccogliere movimenti più spontanei e dinamici, con potenziali applicazioni in diverse produzioni, dagli sportivi digitali ai giochi d’azione. L’intelligenza artificiale non sostituisce necessariamente l’attore: in questo caso contribuisce a interpretare i dati raccolti e a rendere più efficiente il processo di trasformazione del movimento reale in animazione digitale.

Il nuovo mestiere dell’attore digitale

Questa evoluzione porta inevitabilmente a una riflessione sul futuro delle professioni artistiche. L’attore videoludico non è più soltanto una voce che presta il proprio timbro a un personaggio. Può diventare il riferimento fisico ed emotivo di una figura virtuale, mettendo a disposizione il proprio corpo, le espressioni e l’interpretazione. Si tratta di una professionalità che richiede nuove competenze e una collaborazione sempre più stretta con tecnici, animatori, programmatori e sviluppatori.

Cambia anche il rapporto con il pubblico. I giocatori non si limitano a osservare una storia: la attraversano, interagiscono con i personaggi e, in molti casi, ne determinano il percorso. La qualità della recitazione diventa quindi un elemento centrale dell’esperienza, al pari della grafica e della progettazione del gameplay. Resta naturalmente aperta una questione importante: chi controlla l’utilizzo dell’immagine digitale di un attore? La possibilità di ricostruire e replicare digitalmente un volto rende sempre più rilevanti i temi del consenso, dei diritti sulle prestazioni registrate e dell’impiego futuro dei dati biometrici. Sono questioni che riguardano non soltanto Hollywood, ma anche il settore videoludico.

Il futuro è un incontro tra tecnologia e interpretazione

La direzione è chiara, i videogiochi continueranno a investire in personaggi sempre più realistici, capaci di comunicare attraverso il linguaggio del corpo e delle emozioni. Ma il risultato non dipenderà esclusivamente dalla potenza dei processori o dalla qualità dei software. La componente umana resterà determinante.

La Milan Games Week & Cartoomics 2026, con la presenza di professionisti e interpreti legati al mondo dei videogiochi, sarà anche un’occasione per osservare questa trasformazione culturale e tecnologica. Perché il futuro dell’intrattenimento digitale non consiste soltanto nel costruire mondi sempre più realistici. Consiste nel riuscire a renderli credibili attraverso le persone che li abitano, anche quando quelle persone, sullo schermo, non esistono davvero.

Foto credits Milan Games Week 2026