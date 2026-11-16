Milano dal 1957 al 1997: quarant’anni di trasformazioni in mostra alla Fondazione Pini

Quarant’anni nei quali Milano ha cambiato volto, economia, società e identità. Dalla città delle grandi fabbriche e dell’immigrazione operaia alla metropoli dei servizi e della finanza, passando per le lotte sociali, gli anni di piombo, la trasformazione delle infrastrutture e la stagione di Mani pulite. È il racconto proposto dalla mostra Milano 1957-1997: la città si trasforma. Immagini dagli archivi De Bellis e MM SpA, ospitata dalla Fondazione Adolfo Pini, in corso Garibaldi 2, dal 19 novembre al 19 dicembre 2026.

L’esposizione, che sarà inaugurata mercoledì 18 novembre alle 18, è curata da Vittorio Biondi, Maria Canella, Mimmo Carulli e Norma Picciotto. Il progetto riunisce due patrimoni fotografici molto diversi: l’archivio dell’agenzia fondata da Giancarlo De Bellis e Norma Picciotto, che ha documentato per oltre trent’anni la cronaca milanese, e quello di MM, la società che ha progettato e realizzato le linee della metropolitana.

Due archivi per raccontare una città che cambia

La scelta di affiancare questi due archivi permette di osservare la trasformazione milanese da prospettive complementari. Da una parte ci sono le fotografie dei protagonisti della vita politica, sociale e culturale, delle manifestazioni, delle vicende quotidiane e dei grandi avvenimenti. Dall’altra, le immagini dei cantieri e delle infrastrutture che hanno modificato materialmente la città.

Il periodo individuato dagli organizzatori non è casuale. Il 1957 segna l’avvio dei lavori per la costruzione della prima linea della metropolitana milanese, la MM1. Il 1997 è invece l’anno dell’inaugurazione della prima tratta del Passante ferroviario. Due date che delimitano una stagione nella quale lo sviluppo delle reti di trasporto ha accompagnato, e in parte reso possibile, la crescita e la trasformazione della metropoli.

Nel mezzo ci sono il boom economico, l’espansione industriale e urbanistica, le grandi migrazioni interne, i conflitti politici e sindacali degli anni Sessanta e Settanta, la crisi della grande industria e l’affermazione di una nuova economia urbana negli anni Ottanta e Novanta.

Dalla metropolitana alle trasformazioni sociali

La costruzione della metropolitana occupa un posto centrale nel percorso espositivo. Non soltanto come grande opera pubblica, ma come infrastruttura che ha contribuito a ridefinire le distanze, i tempi degli spostamenti e il rapporto tra centro e periferie.

Le immagini dell’archivio MM vengono presentate attraverso un video che combina documentazione storica e testimonianze. Tra gli interventi figurano quelli di Elio Franzini, presidente di MM, dello storico dell’economia Giulio Sapelli, dei giornalisti Andrea Kerbaker e Federica Seneghini e di Giampietro Livini, testimone diretto della realizzazione della Linea 1.

Il secondo grande filone è rappresentato dal fotogiornalismo. L’Archivio De Bellis conserva il lavoro dei fotografi che, dalla fine degli anni Sessanta alla metà degli anni Novanta, hanno seguito quotidianamente la vita milanese per le principali testate italiane. Tra loro Mimmo Carulli, oggi curatore dell’archivio.

Le fotografie documentano un’epoca nella quale la cronaca cittadina finiva spesso per coincidere con la storia nazionale: le mobilitazioni operaie e studentesche, il terrorismo, i cambiamenti dei costumi, la musica, le mode e infine la stagione delle inchieste giudiziarie dei primi anni Novanta.

Accanto alle immagini più conosciute, la mostra recupera materiali inediti o fotografie non più ripubblicate dopo la loro prima apparizione sui giornali dell’epoca.

Un percorso multimediale tra memoria e presente

L’esposizione non si limita alle fotografie stampate. Il progetto comprende un percorso digitale realizzato da MuseMind, che consente di approfondire gli avvenimenti attraverso testi e ulteriori immagini provenienti dagli archivi.

Il visitatore può così seguire itinerari diversi all’interno della storia cittadina, soffermandosi sui passaggi politici, sui mutamenti del paesaggio urbano o sulle trasformazioni della vita quotidiana.

La mostra propone anche una riflessione sul valore degli archivi fotografici come strumenti per comprendere la città contemporanea. Molti dei processi che hanno modificato Milano in quei quarant’anni, dalla deindustrializzazione alla trasformazione del lavoro, dall’espansione delle infrastrutture alla ridefinizione delle identità sociali, continuano infatti a influenzarne l’evoluzione.

Cinque incontri per approfondire la storia milanese

Il percorso espositivo sarà accompagnato da un ciclo di cinque incontri pubblici, tutti alle 18, dedicati alle classi dirigenti, alla memoria, al racconto del cambiamento, al lavoro e alla storia sportiva della città.

Il programma prenderà il via lunedì 23 novembre con un confronto sulle classi dirigenti milanesi, al quale parteciperanno Piero Bassetti, Maria Canella e Francesco Samoré. Seguiranno incontri con storici, giornalisti e studiosi, fino all’appuntamento conclusivo del 16 dicembre dedicato a Milano e allo stadio.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Adolfo Pini, dall’Archivio fotografico Giancarlo De Bellis e da MM SpA, in collaborazione con Agenzia Fotogramma (Gruppo IPA), MuseMind, Memoria & Progetto e Fondazione Elvira Badaracco Studi e documentazione delle donne ETS.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 19. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@fondazionepini.it o consultare il sito www.fondazionepini.it.

Programma integrale degli incontri

Lunedì 23 novembre, ore 18.00

Le classi dirigenti milanesi

Piero Bassetti, Maria Canella, Francesco Samoré

Lunedì 30 novembre, ore 18.00

La città e la memoria

Elio Franzini, Lorenza Ghidini, Marina Messina

Mercoledì 9 dicembre, ore 18.00

Raccontare il cambiamento

Vittorio Biondi, Oreste Pivetta, Pier Luigi Vercesi

Lunedì 14 dicembre, ore 18.00

La città del lavoro

Giorgio Bigatti, Valentina Cappelletti, Debora Migliucci

Mercoledì 16 dicembre, ore 18.00

Milano allo stadio

Luca Formenton, Elio Franzini, Giacomo Papi, Paolo Pasi, Stefano Simonetta

Sede degli incontri: Fondazione Adolfo Pini, corso Garibaldi 2, Milano.