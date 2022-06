“Dalla Parte Del Consumatore” mette in campo il “Salvagente del Turista”

23 Giugno 2022

L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” sempre in prima linea anche durante la stagione estiva con un servizio creato ad hoc per la tutela dei diritti dei vacanzieri spesso oggetto di incresciosi inconvenienti

Estate, tempo di viaggi e di vacanze, ma anche terreno fertile per incorrere in spiacevoli insidie che possono mettere a repentaglio la serenità delle nostre ferie. E così, l’Associazione Nazionale “Dalla Parte Del Consumatore”, ha istituito un servizio apposito per la tutela dei diritti del cittadino, il cosiddetto “Salvagente del Turista”, in grado di offrire piena assistenza ad una categoria specifica di consumatore, qualora dovesse ritrovarsi coinvolto in rognose controversie relative alle proprie vacanze, come la cancellazione del volo o peggio ancora lo smarrimento dei bagagli.

“Il “Salvagente del Turista” è un servizio attivo, ormai, da molti anni – tiene a specificare l’avv. Emilio Graziuso – Coordinatore dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – attraverso il quale forniamo, in modo costante, informazioni ed assistenza ai turisti capitati, loro malgrado, in vicissitudini nel corso della propria vacanza.

Originariamente il “Salvagente” era attivo solo nei mesi estivi per poi divenire permanente dato l’aumento costante di cittadini che in tutti i mesi dell’anno si sono rivolti, e si rivolgono, ad esso per segnalare disservizi, per chiedere assistenza per danni subiti o, semplicemente, per chiedere informazione sui propri diritti.

Negli ultimi due anni l’attività del “Salvagente” è stata focalizzata prevalentemente sulla tutela dei turisti e dei viaggiatori con problematiche legate alla pandemia e, quindi, alle prese con rimborsi per vacanze, voli, viaggi in treno annullati.

E proprio in questi mesi, stiamo assistendo ad un ritorno alle problematiche “classiche” del turismo ed in particolare alle richieste di assistenza per risarcimenti per danni da “vacanza rovinata”.

“La stessa Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, recentemente, – prosegue l’avv. Graziuso- ha ottenuto una importante vittoria, dinnanzi al Giudice di Pace, il quale ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Ryanair dopo la presentazione di un ricorso da parte di alcuni viaggiatori.

Nell’autunno scorso, infatti, erano stati acquistati da una famiglia, composta da madre, padre e figlia minore, dei biglietti aerei direttamente dal sito Ryanair.

Il giorno della partenza, quando i tre erano in aeroporto pronti all’imbarco, venivano raggiunti da una telefonata da parte dell’asilo della minore, con la quale venivano avvertiti che l’intera classe era posta in quarantena per un caso di positività Covid 19.

Ovviamente, i tre viaggiatori non prendevano il volo e si sottoponevano alla prescritta quarantena.

Vani risultavano i tentativi bonari volti ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte al momento dell’acquisto dei biglietti.

Di conseguenza, non restava ai consumatori altra strada che quella giudiziaria per ottenere la restituzione del danaro e, così, è stato”.

Un importante punto di riferimento per orientarsi nel variegato e cavilloso mondo del consumerismo, dove la informazione costante e puntuale rappresenta sicuramente il miglior strumento di salvaguardia dei propri diritti.