Il nuovo spot di Telepass e le ultime offerte anche in 19 mila negozi TIM

Telepass, società del gruppo Mundys e leader del telepedaggio e della mobilità integrata, lancia una nuova campagna TV per raccontare le più recenti soluzioni per chi viaggia, oggi disponibili anche in oltre 1.900 punti vendita TIM in tutta Italia. L’iniziativa nasce dalla recente collaborazione tra le due società e punta a favorire una maggiore diffusione dei servizi di mobilità integrata per i cittadini. La capillare rete dei negozi TIM presenti su tutto il territorio nazionale, rende infatti ancora più semplice acquistare il dispositivo Telepass, con vantaggi esclusivi per i clienti TIM.

In particolare, lo spot ideato e firmato dall’agenzia Crafted – già partner del brand per la comunicazione digital e ATL – e prodotta da Groenlandia, racconta la mobilità secondo Telepass attraverso gli occhi di una bambina. Il film segue il viaggio in auto di una famiglia e si concentra in particolare sulla bimba e sulla sua ‘macchinina’, un tempo appartenuta al papà, che diventa il filo narrativo della storia.

È proprio attraverso gli occhi della bambina che viviamo un viaggio che ripercorre l’evoluzione dell’offerta di Telepass, un brand italiano che in 35 anni si è trasformato dall’essere sinonimo di telepedaggio a una vera e propria piattaforma di servizi per la mobilità integrata, con soluzioni sempre più innovative in ambito urbano ed extra-urbano. Un’offerta che oggi è disponibile anche negli oltre 1.900 punti vendita TIM, un numero che crescerà ulteriormente nei prossimi mesi.

L’idea creativa rientra nella più ampia campagna di posizionamento avviata nella scorsa estate e punta a valorizzare la storicità del brand attraverso un passaggio generazionale per mettere in luce cosa Telepass rappresenta oggi. Un concept che contribuisce a sottolineare la leadership e la riconoscibilità della marca e a scaldare il racconto. La macchinina, gialla come Telepass, è un ulteriore elemento visivo che crea attenzione e aggiunge un elemento identitario alla narrazione.

Nel nuovo spot, la ‘macchinina’ attraversa la città e fa tappa in un negozio TIM dove i protagonisti ritirano il nuovo dispositivo Telepass prima di proseguire il viaggio verso l’autostrada. Una scena che evidenzia la possibilità che oggi hanno i clienti di poter accedere direttamente ai servizi Telepass anche nei punti vendita TIM, grazie alla capillarità di una delle reti commerciali più diffuse d’Italia.

Per Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass “Con questa campagna raccontiamo l’evoluzione di Telepass e la sua capacità di semplificare la mobilità degli italiani, ieri come oggi. In oltre trentacinque anni siamo passati dall’essere sinonimo di telepedaggio a essere la principale piattaforma della mobilità. Oggi continuiamo ad accompagnare gli italiani nella loro quotidianità, in un viaggio che unisce innovazione, memoria e nuove abitudini. La collaborazione con TIM ci consente di rendere questa offerta ancora più accessibile e vicina alle persone, grazie alla capillarità della sua rete di negozi presenti su tutto il territorio nazionale.”

La campagna, che sarà on air fino al 5 aprile, è declinata sui diversi mezzi di comunicazione con una strategia principalmente in formato video, incentrata in uno spot TV nel formato 30’’ e 15’’, in onda sulle principali emittenti televisive lineari e sui principali broadcaster digitali, Netflix, Amazon Prime, Disney, oltre a uno spin-off dedicato al mondo YouTube, news e piattaforme social.