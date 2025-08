MediaWorld e Banca Ifis lanciano il primo noleggio operativo per privati

Disponibile in tutti i 144 negozi MediaWorld, l’accordo permette di offrire tecnologia all’avanguardia con flessibilità, zero anticipo e copertura assicurativa inclusa.

MediaWorld, leader nella distribuzione di elettronica, e Banca Ifis, specialista nel credito e nel noleggio per l’economia reale, annunciano una partnership strategica che segna una svolta nel mercato consumer tech: nasce il primo servizio in Italia di noleggio operativo per clienti privati.

La nuova formula, disponibile da subito nei 144 negozi MediaWorld sul territorio nazionale, permette ai consumatori di accedere a smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi tecnologici di ultima generazione senza doverli acquistare, ma pagando un canone mensile fisso.

Il progetto è realizzato con Ifis Rental Services, società del Gruppo Banca Ifis, e si basa su un modello flessibile e completamente digitalizzato, pensato per rispondere alle esigenze crescenti di innovazione e accessibilità.

“Vogliamo abbattere le barriere all’accesso alla tecnologia – ha spiegato Vittorio Buonfiglio, COO di MediaWorld – e accompagnare l’utente nella trasformazione digitale, non solo vendendo prodotti ma offrendo soluzioni. Questo servizio rappresenta un passo concreto in questa direzione.”

Il noleggio operativo per privati offre numerosi vantaggi: Nessun anticipo e zero costi di apertura o gestione pratica; Copertura assicurativa inclusa contro danni e furti; Durata contrattuale flessibile, da 12 a 36 mesi; Firma digitale al 100%, senza uso di carta; Diritto di recesso entro 14 giorni; Accessori di proprietà del cliente al termine del contratto; Importo minimo di noleggio: 350 euro (Iva inclusa).

“Il mercato richiede nuove modalità di fruizione della tecnologia – ha aggiunto Raffaele Zingone, Chief Commercial Officer di Banca Ifis (nella foto) – e grazie alla nostra esperienza nel rental, abbiamo creato una formula semplice, conveniente e sostenibile. È un cambio di paradigma: dalla proprietà all’uso.”

Il servizio si rivolge a un’utenza sempre più attenta al valore d’uso, alla sostenibilità e alla flessibilità economica. Una risposta concreta anche al rapido ciclo di aggiornamento dei dispositivi e dei software.

“Abbiamo ascoltato i bisogni dei clienti – ha concluso Buonfiglio – e grazie a Banca Ifis, possiamo ora offrire un servizio che rende l’accesso alla tecnologia più semplice, sicuro e sostenibile per tutti.”