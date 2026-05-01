La ballata del garofano

Il primo raggio è una lama obliqua che trafigge la serra di Sanremo alle 4:57 del mattino. Il garofano, ancora chiuso in un bocciolo teso come un pugno, sente la mano callosa dell’uomo prima ancora di vederlo. Dita che sanno di terra e nicotina, un taglio secco di forbice, e il fiore si stacca dalla pianta madre con uno schiocco vegetale che nessuno ode. Siamo all’alba del Primo Maggio, e questo garofano rosso, Dianthus caryophyllus, per i botanici, sta per diventare qualcosa che nessun erbario può classificare: un testimone.

Per raccontare la Festa del Lavoro con un taglio che non sia l’ennesima rievocazione da sussidiario, bisogna forse tradire la cronaca e seguire il cammino di un petalo. Perché un garofano, se ascoltato con pazienza, restituisce storie che i manuali hanno smarrito. Storie di corpi piegati, di voci strozzate e di quel diritto al tempo che brucia ancora sotto la cenere dei nostri calendari.

Il bracciante ligure che lo ha reciso, chiamiamolo Ennio, anche perchè il suo nome vero è irrilevante, non festeggerà il Primo Maggio. Lavorerà fino a mezzogiorno, come ogni giorno, perché i fiori non aspettano le conquiste sindacali. Ennio sistema il garofano in una cassetta di cartone insieme a centinaia di suoi fratelli, e il tir che li inghiotte partirà verso nord con un rombo diesel che sa di contraddizione. È così che il protagonista della nostra storia arriva a Milano, in un negozio di via Vigevano dove una ragazza di trent’anni, Marta, sta cercando il rosso giusto da appuntare sul petto di suo padre.

Marta non è una militante. Vota, sì, ma senza troppa convinzione. Eppure ogni anno, da quando ha memoria, compie questo rito: compra un garofano, va a prendere suo padre Carlo nella casa popolare di Quarto Oggiaro, e insieme raggiungono il corteo o il concertone. È un gesto che sa di infanzia, di domeniche passate sulle spalle di un uomo che odorava di officina, di mani che stringevano un volantino della Fiom e di lei che chiedeva: «Papà, perché metti un fiore?». Carlo rispondeva sempre con una mezza frase: «Perché una volta, senza fiore, ti facevano la festa».

Quel “una volta” Carlo lo porta cucito nella memoria come una cicatrice. Ha settantadue anni, la schiena curva di chi ha passato trentotto anni alla pressa, e un padre partigiano che nel ’45 sfilò per le strade di Torino con un garofano all’occhiello ancora più rosso perché, diceva lui, «le fabbriche sono le nuove trincee». Fu quel padre, nel maggio del 1960, a spiegargli che il Primo Maggio non era una gita fuori porta. Era il giorno in cui i morti di Chicago tornavano a camminare.

Chicago. La parola rimbalza tra le serre liguri e i balconi di periferia come un’eco che nessuno ha mai davvero ascoltato. Perché è lì, a 7.200 chilometri da Sanremo, che il nostro garofano affonda le sue radici più oscure. Bisogna fare un salto indietro di quasi centoquarant’anni e atterrare in una città che nel 1886 puzza di letame, fumo e carne suina. Siamo al McCormick Reaper Works, una fabbrica che produce mietitrici, dove gli operai – tedeschi, irlandesi, boemi – chiedono una cosa apparentemente modesta: otto ore di lavoro, otto di riposo, otto di svago. Oggi suona quasi poetico. Allora era un grido che spaventava i padroni più di una dinamite.

Il 3 maggio la polizia spara sui lavoratori in sciopero. Muoiono in quattro. August Spies, redattore del Chicagoer Arbeiter-Zeitung, stampa un volantino con una sola parola in tedesco: «Rache!» – vendetta. La sera del 4 maggio, a Haymarket Square, una folla di duemila persone si raduna sotto la pioggia. Spies parla, Albert Parsons parla, Samuel Fielden parla. La manifestazione sta per sciogliersi quando la polizia carica. Qualcuno lancia una bomba. Esplode. Sette agenti uccisi, decine di feriti. Si scatena una caccia alle streghe: otto uomini vengono arrestati, processati con una giuria palesemente ostile, condannati. Quattro di loro, Spies, Parsons, Adolf Fischer e George Engel, salgono sul patibolo l’11 novembre 1887. Le loro ultime parole sono un testamento che attraverserà l’Atlantico: «La voce che state soffocando oggi», dice Spies con il cappio già intorno al collo, «sarà più potente di quanto mai potrete spegnere».

Quella voce impiegò due anni per diventare un giorno. Fu la Seconda Internazionale socialista, riunita a Parigi nel 1889, a dichiarare il Primo Maggio festa internazionale dei lavoratori, in memoria dei «martiri di Chicago». Nessuno, quel giorno, aveva ancora visto un garofano rosso. Il fiore entrerà nella simbologia italiana molto più tardi, intrecciandosi con la Resistenza e con l’egemonia culturale della sinistra nel dopoguerra. Diventerà il segno di riconoscimento, il distintivo che le donne cucivano ai mariti prima del corteo, il modo per dire «sono dei vostri» senza bisogno di bandiere. E poi il garofano è democratico: costa poco, sfama le serre della riviera, e ha quel rosso che vira leggermente al nero sui bordi quando appassisce, come certi ideali.

Il nostro garofano, ora appuntato sul petto di Carlo, ascolta la piazza del Duomo riempirsi di cori, tamburi e discorsi che si rincorrono. È il Primo Maggio del 2025, e la piazza è un mosaico di generazioni e contraddizioni. Vecchi come Carlo reggono cartelli scritti a pennarello: «La pensione non è un lusso». Studenti con le treccine colorate gridano contro il carovita. Una ragazza con il velo distribuisce volantini per i rider. Perché il lavoro, oggi, ha smesso di avere il volto rassicurante della catena di montaggio: è una notifica sullo smartphone, una corsa in bicicletta sotto la pioggia, un contratto a termine che scade mentre stai già cercando un altro contratto.

Proprio lì, a pochi metri dal palco, il nostro garofano nota un ragazzo. Avrà vent’anni, è nero, il giubbotto termico giallo di un’azienda di food delivery. Sulla bici, appesa al manubrio, ha infilato una molletta con un garofano identico al suo. Forse gliel’ha dato la fidanzata, forse l’ha comprato lui stesso passando davanti a un fioraio e sentendo il bisogno di appartenere a qualcosa. Sta aspettando un ordine, lo sguardo fisso sullo schermo del telefono. La musica nell’aria parla di diritti e dignità, ma lui non può fermarsi troppo a lungo: ogni minuto di attesa è una recensione negativa, un algoritmo che lo punisce. Il corteo lo applaude, lo rivendica, ma lui resta lì, sospeso tra la festa e la corsa successiva.

Marta e Carlo si siedono su una panchina. Il garofano di Carlo inizia a piegare la testa. «Vedi quella?», dice il vecchio indicando una gig economy tower in costruzione all’orizzonte. «Lavorano dieci ore al giorno, in nero, senza casco. E noi nel ’68 pensavamo di aver vinto». Marta non risponde. Guarda suo padre, poi guarda il rider con il garofano sulla bici. Capisce che la lotta non è una linea retta, ma un cerchio che torna su se stesso, e ogni giro aggiunge un nuovo anello. Capisce che il fiore che suo padre indossa con orgoglio oggi è lo stesso che i martiri di Chicago non hanno mai visto, ma che in qualche modo rappresenta la loro eco. E capisce anche che nessun garofano, da solo, ha mai cambiato il mondo, ma che un mondo senza garofani sarebbe un mondo ammutolito.

Il sole cala su piazza Duomo. La folla si disperde tra i vicoli, lascia sul selciato lattine vuote e coriandoli. Il nostro garofano, ormai sfinito, si stacca dal bavero di Carlo senza che lui se ne accorga. Cade in una pozzanghera che riflette un cielo color arancio. Per qualche minuto giace lì, dimenticato, fino a quando una bambina con un vestito a fiori lo raccoglie, lo scrolla delicatamente e se lo infila tra i capelli. La madre la chiama, la bimba scappa ridendo, e il fiore scompare tra la folla del tram.

È così che finisce, o ricomincia, la storia di un garofano rosso. È così che il Primo Maggio, ogni anno, trova il modo di scivolare tra le pieghe del presente, ricordandoci che il lavoro non è solo una voce da bilancio, ma il luogo in cui la vita si consuma, si trasforma e, qualche volta, trova un senso. La voce di August Spies, quel pomeriggio a Chicago, chiedeva otto ore di tempo. Oggi forse chiede un tempo intero: un tempo per vivere, per amare, e per mettere un fiore tra i capelli di una bambina, senza doverlo spiegare.