Calabria, operazione “Aquarium”: la filiera della cocaina e lo schema già osservato nel Sud Est siciliano

L’operazione “Aquarium” in Calabria mostra una rete fatta di depositi, corrieri e cocaina su gomma. Lo stesso schema osservato nel Sud Est siciliano, dove i carichi vengono nascosti, frazionati e rimessi in movimento.

Aquarium, la rete nelle Preserre vibonesi

Il 5 settembre 2026, nelle carte dell’operazione “Aquarium”, la DDA di Catanzaro ricostruisce una rete di narcotraffico ritenuta legata al clan Maiolo di Acquaro, nelle Preserre vibonesi. Dall’inchiesta Non emerge soltanto un traffico di droga. Emerge un modello: fornitori, luoghi di custodia, finanziatori, autisti, acquirenti esterni, contatti fuori regione e una trattativa relativa a una partita di cocaina con un cittadino albanese residente in Abruzzo. Una struttura mobile, costruita per compiti separati. Lo stesso schema che, con territori e protagonisti diversi, emerge anche nel Sud Est siciliano.

Le Preserre vibonesi sono la fascia interna della provincia di Vibo Valentia posta prima del massiccio delle Serre calabresi. Da qui il nome: “pre-Serre”, cioè il territorio che anticipa la montagna. Paesi collinari, vallate, aree rurali e strade secondarie sospese tra la costa tirrenica e l’entroterra. In una lettura geografica sono luoghi di cerniera. In una lettura criminale possono diventare spazi utili per nascondere, custodire, spostare e redistribuire.

È questa la chiave dell’inchiesta “Aquarium”. Non soltanto il radicamento territoriale di un gruppo. Non soltanto la disponibilità di droga. Ma la capacità, secondo l’accusa, di organizzare un sistema nel quale ogni soggetto avrebbe avuto un ruolo preciso: chi finanziava gli acquisti, chi trattava con i fornitori, chi metteva a disposizione i luoghi sicuri, chi reclutava gli autisti, chi curava il trasporto, chi cercava gli acquirenti e chi garantiva la distribuzione fuori regione.

Il narcotraffico contemporaneo non ha più bisogno, necessariamente, di un’unica organizzazione che controlli tutto dall’inizio alla fine. Ha bisogno di pezzi che si incastrano. Di territori capaci di offrire copertura, logistica, silenzio, mobilità, contatti e possibilità di dispersione. Il potere non sta solo nel possesso della droga, ma nella capacità di farla arrivare, proteggerla, dividerla, spostarla e trasformarla in denaro.

Dentro questo quadro si inserisce anche il passaggio che riguarda Dritan Mici, cittadino albanese residente in Abruzzo, al quale, secondo la ricostruzione investigativa, Angelo Maiolo avrebbe offerto dieci chili di cocaina. Questo dato non consente, da solo, di parlare di un’alleanza organica tra ’Ndrangheta e mafia albanese.

Ma racconta qualcosa di preciso: dentro una rete che l’accusa ritiene funzionale a un contesto di ’Ndrangheta compare un interlocutore albanese sul terreno della cocaina. Non una presenza laterale, ma un possibile rapporto commerciale dentro una filiera più ampia.

È da questo dettaglio, più che dal singolo nome, che lo sguardo deve spostarsi: non per cercare una sovrapposizione tra territori diversi, ma per riconoscere la forma che il narcotraffico assume quando diventa rete, logistica e funzione.

Sud Est siciliano, non una linea giudiziaria ma una somiglianza di metodo

Non è una linea giudiziaria che unisce automaticamente la Calabria al Sud Est siciliano. È una somiglianza di metodo. Ed è proprio il metodo, oggi, il dato più importante da osservare. Per questo l’inchiesta calabrese diventa utile per leggere ciò che accade nel Sud Est siciliano.

Nel Sud Est siciliano gli ultimi sequestri e le inchieste più recenti mostrano una sequenza coerente: movimenti intercettati lungo la costa, depositi nell’interno, droga custodita in abitazioni, collegamenti con Catania e Malta, spostamenti su gomma e un’economia territoriale capace di offrire coperture logistiche. Ispica, Catania, Comiso, Vittoria, Santa Croce e Scoglitti non vanno letti come episodi separati, ma come punti possibili di una stessa grammatica criminale: arrivo, occultamento, custodia, frammentazione, redistribuzione.

A Ispica, nel Ragusano, il sequestro di circa undici chili di cocaina dentro un’abitazione ha mostrato la possibile funzione dell’interno ibleo come luogo di deposito e preparazione del carico. Non una piazza di spaccio al dettaglio, ma un punto di custodia. A Catania, il ritrovamento di oltre tre chili e mezzo di cocaina in un garage attrezzato con materiale per il confezionamento ha raccontato un altro segmento della stessa logica: la droga viene tenuta, lavorata, divisa e preparata per essere rimessa in circolazione. Nell’inchiesta “Abisso”, poi, il quadro si allarga ancora: Catania, Malta, Siracusa, Calabria, traffici via mare, il tentativo di recuperare in mare un carico di cocaina al largo delle coste orientali, rapporti con ambienti criminali siciliani e soggetti calabresi.

Non sono episodi che, da soli, dimostrano l’esistenza di un’unica organizzazione. Ma letti insieme indicano una funzione: il territorio come spazio di approdo, custodia, lavorazione, frazionamento e rilancio. Tasselli diversi, procedimenti distinti, ma una medesima domanda investigativa: dove finisce il carico quando scompare dalla vista?

Quando il carico diventa rete

È qui che il Sud Est siciliano assume valore. Non solo come mercato di consumo. Ma come piattaforma. La cocaina arriva, viene nascosta, custodita e rimessa in movimento. Le campagne, le abitazioni isolate, i magazzini, gli autosaloni e le strade interne diventano luoghi di transito. La partita iniziale non resta intera: viene spezzata in quantità più piccole, affidata a una costellazione di corrieri e spinta lungo le direttrici che portano verso Puglia, Campania, Lazio, Lombardia e Germania.

Il territorio offre ciò che il narcotraffico cerca: spazi, silenzi, vie secondarie, coperture economiche, mezzi, uomini, contatti e possibilità di confondere la merce illegale dentro flussi apparentemente ordinari. Il mare porta o avvicina il carico. La terra lo inghiotte. Le strade lo restituiscono alla filiera.

È lo stesso principio che emerge nelle indagini calabresi: non conta soltanto chi possiede la droga, ma chi garantisce ogni passaggio della catena.

Nel Sud Est siciliano la droga non “passa” soltanto. Si ferma il tempo necessario per cambiare forma: da carico unitario a partite più piccole, da investimento criminale a merce distribuibile, da panetti nascosti a denaro liquido. È lì che il territorio diventa strategico. Non perché sia necessariamente il punto di arrivo, ma perché può diventare il luogo in cui la cocaina viene resa irriconoscibile.

La cocaina diventa invisibile non quando arriva. Diventa invisibile quando viene spezzata.

Finché resta un blocco unico, ha un peso, un volume, una rotta, un proprietario, una destinazione. Quando invece viene divisa, affidata a luoghi diversi, caricata su auto diverse, consegnata a persone diverse e immessa in circuiti territoriali separati, diventa molto più difficile ricostruire l’intero percorso.

È questo il modello che va osservato. Non la singola piazza. Non il singolo sequestro. Non il singolo arresto. Ma il dispositivo che tiene insieme arrivo, occultamento, custodia, trasporto, distribuzione e riciclaggio.

In Calabria, secondo l’impostazione dell’inchiesta “Aquarium”, il sistema avrebbe avuto un centro nelle Preserre vibonesi e diramazioni in più regioni. Nel Sud Est siciliano, il modello sembra assumere un’altra funzione: quella di territorio-cerniera, capace di collegare mare e terra, campagne e città, coste e gomma, arrivi internazionali e redistribuzione nazionale.

Non è necessario che tutti appartengano alla stessa organizzazione. Non è necessario che tutti conoscano l’intera filiera. È sufficiente che ciascuno svolga il proprio compito. Chi fa arrivare la droga. Chi la nasconde. Chi la custodisce. Chi la divide. Chi la carica. Chi la trasporta. Chi la vende. Chi riscuote. Chi reinveste.

Questa è la forza del sistema. Ed è anche la sua pericolosità.

Perché quando la cocaina smette di essere un carico e diventa rete, il territorio non è più soltanto lo sfondo del traffico. Diventa parte del dispositivo criminale. Diventa infrastruttura. Diventa il luogo nel quale la droga cambia forma, cambia mani, cambia destinazione e comincia davvero a produrre potere.