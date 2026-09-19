Sicilia: il gruppo Gurrieri sfida la rete albanese: la guerra per il controllo della droga a Vittoria nel Ragusano.

Ordini, intimidazioni, aggressioni e accoltellamenti: è quanto accade a Vittoria, in provincia di Ragusa, tra luglio e agosto 2026. La campagna attribuita al gruppo di Giovanni Gurrieri avrebbe superato il confine della strada: i fratelli Di Modica, considerati vicinissimi a “u Puorcu” e al clan dei Matriali, sarebbero stati raggiunti e picchiati nelle loro abitazioni davanti ai familiari; l’automobile di Luzim Ndreu sarebbe stata incendiata dopo il rifiuto di un incontro; infine, nel bar La Lucciola, il titolare Leandro Li Calzi sarebbe rimasto ferito mentre tentava di fermare il pestaggio di Ndreu.

La strada non basta più. La violenza arriva davanti a due citofoni e suona.

Dall’altra parte ci sono due abitazioni, due famiglie, le mogli e i figli dei fratelli Di Modica; fuori c’è Giovanni Gurrieri, l’uomo che, secondo la ricostruzione raccolta nel corso dell’inchiesta, avrebbe trasformato una lista compilata durante gli arresti domiciliari in una campagna contro gli spacciatori e contro chiunque si opponesse al progetto del nuovo gruppo.