Il lato oscuro dell’Antropocene: come il crimine ambientale sta ridisegnando l’economia globale

Non c’è plastica sulle spiagge del Pacifico, nessun fiume avvelenato, nessuna foresta disboscata che non abbia, a monte, un movimento di capitali illeciti. La criminalità ambientale ha smesso da tempo di essere una questione di bracconieri solitari o di discariche abusive di periferia. Oggi, con un giro d’affari stimato che oscilla tra i 110 e i 281 miliardi di dollari l’anno secondo l’UNEP e l’INTERPOL, rappresenta la terza economia criminale al mondo, subito dopo il narcotraffico e la contraffazione. È un sistema finanziario strutturato, capace di infiltrarsi nell’economia legale, corrompere la politica e accelerare la distruzione degli ecosistemi con la precisione di una holding multinazionale.

Traffico illecito di rifiuti: la discarica globale dei Paesi ricchi

Il principio è tanto semplice quanto redditizio: smaltire legalmente una tonnellata di rifiuti pericolosi in Europa può costare fino a dieci volte di più che spedirla illegalmente in un porto del Sud-est asiatico o dell’Africa. È la distorsione logistica su cui si regge il traffico illecito di rifiuti. L’Operazione “30 Days at Sea 3.0” di INTERPOL, che ha coinvolto 300 autorità di 67 Paesi, ha documentato come container carichi di rifiuti plastici, elettronici e persino ospedalieri vengano dichiarati come “merci di seconda mano” o “materiali plastici riciclabili” per aggirare i controlli della Convenzione di Basilea, il trattato internazionale che dal 1992 regola il movimento transfrontaliero di scarti pericolosi.

L’emendamento Ban Amendment del 2019 ha reso più stringente il divieto di esportare rifiuti pericolosi dai Paesi OCSE a quelli non OCSE, ma l’effetto pratico è stato un “turismo del codice doganale”. Le indagini dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria (Eurojust) mostrano un costante dirottamento dei flussi verso il porto di Tanjung Pelepas in Malesia, divenuto hub di triangolazione, o verso la Turchia, primo destinatario di rifiuti plastici europei secondo i dati Eurostat del 2023. Qui, un’economia informale e altamente inquinante brucia o sotterra ciò che non può essere riciclato, generando tumori e contaminando le falde acquifere, con costi sanitari che nessuna contabilità criminale registra.

Smaltimento illegale ed ecomafie: il modello geo-criminale italiano

Se il traffico è un fenomeno globale, lo smaltimento illegale su scala industriale è un’eccellenza criminale italiana, poi esportata. Il termine “ecomafia”, coniato da Legambiente e riconosciuto dalla giurisprudenza, descrive un sistema in cui i clan non si limitano a smaltire rifiuti per conto terzi, ma offrono un servizio chiavi in mano. L’inchiesta “Terra dei Fuochi” e le successive indagini della Direzione Nazionale Antimafia (DNA) hanno rivelato il meccanismo: camion carichi di fusti tossici, provenienti da aziende del Nord Italia compiacenti, che percorrono l’autostrada per seppellire il carico in cave dismesse del Sud o in terreni agricoli.

L’ultimo rapporto Ecomafia di Legambiente registra oltre 40.000 reati ambientali in Italia in un solo anno, con un netto incremento delle inchieste per traffico illecito di rifiuti. Le mafie trattano la terra come un “fondo di investimento”: la bonifica successiva, spesso finanziata dallo Stato in caso di disastro ambientale, completa un ciclo economico perverso in cui il profitto è privato e il costo pubblico. La strategia, tuttavia, si è transnazionalizzata. L’operazione “Quattro Stelle” ha dimostrato come la ‘ndrangheta abbia esportato in Bulgaria e Romania lo stesso modello, acquistando aziende di gestione rifiuti e dando fuoco a depositi di rifiuti importati illegalmente dall’Italia per poi fatturare false operazioni di smaltimento.

Traffico di specie protette: la banca dati dell’estinzione

Il traffico di specie selvatiche non è un crimine nostalgico, ma un mercato finanziario parallelo. L’analisi dell’UNODC nel World Wildlife Crime Report 2024 sfata il mito del bracconiere povero e isolato. La domanda globale, alimentata dalla medicina tradizionale asiatica, dal collezionismo di animali esotici e dal lusso, ha reso le specie protette un asset ad alta redditività e basso rischio penale. Il rapporto evidenzia come tra il 2015 e il 2021 siano state sequestrate in 162 Paesi merci illegali corrispondenti a 4.000 specie protette dalla CITES.

I flussi più consistenti riguardano il pangolino, di cui si sequestrano in media l’equivalente di 400.000 animali all’anno, le tartarughe rare e l’avorio. Ma è il commercio di palissandro, legname pregiato trafficato illegalmente dal Sud-est asiatico e dall’Africa orientale, a rappresentare la quota maggiore in volume e valore. La deforestazione finanziaria che ne deriva è documentata dal Global Witness, che ha certificato come tra il 2012 e il 2022 siano stati uccisi oltre 1.900 attivisti per la difesa della terra. Il legno illegale viaggia con certificazioni di legalità falsificate, riciclate attraverso paradisi fiscali e triangolazioni doganali, mescolandosi al legname “pulito” in enormi hub di lavorazione come il Vietnam, dove le autorità locali faticano a distinguere l’origine lecita da quella illecita.

Mercato dei crediti di carbonio e frodi: la nuova frontiera finanziaria

L’articolo 6 dell’Accordo di Parigi ha dato impulso normativo a un mercato che, nelle sue maglie volontarie, era già cresciuto senza adeguati controlli. La frode sui carbon credit si muove su due binari: la manipolazione finanziaria classica e la falsificazione dei benefici ambientali. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha segnalato nel suo report “Trends, Risks and Vulnerabilities” del 2023 come il mercato volontario dei crediti di carbonio sia esposto a greenwashing strutturale.

Il caso più citato negli atti giudiziari è quello di società che vendono crediti generati da foreste che in realtà non rischiano la deforestazione, violando il principio di “addizionalità” – un progetto è valido solo se il sequestro di carbonio non sarebbe avvenuto senza il suo finanziamento. L’indagine del quotidiano britannico The Guardian, basata su dati satellitari, ha rivelato che oltre il 90% dei crediti REDD+ (Riduzione delle Emissioni da Deforestazione e Degrado) certificati da Verra, il maggior ente certificatore globale, non rappresentavano riduzioni reali delle emissioni. Si tratta di “crediti fantasma”.

In Italia, la Guardia di Finanza ha recentemente svelato meccanismi di frode IVA legati alla compravendita intracomunitaria di crediti, replicando schemi già visti nelle frodi carosello sui permessi di emissione ETS. La natura digitale e immateriale dei crediti di carbonio li rende il bene rifugio perfetto per il riciclaggio: possono essere trasferiti in pochi secondi attraverso piattaforme online con scarse verifiche sulla titolarità effettiva, attirando capitali grigi in cerca di una patente di sostenibilità.

Un’unica holding criminale

La visione settoriale è fuorviante. Ciò che emerge con chiarezza dai database di INTERPOL e dall’Osservatorio sul Crimine Organizzato dell’Università di Milano è l’interconnessione. L’organizzazione che gestisce lo sversamento di rifiuti tossici è spesso la stessa che, attraverso prestanome, investe i proventi nel commercio di legname protetto o in crediti di carbonio inesistenti, ripulendo il capitale in mercati apparentemente legali. La risposta giudiziaria internazionale, nonostante l’inasprimento delle normative come la nuova Direttiva UE 2024/1203 sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, sconta ancora un ritardo nella cooperazione transfrontaliera e nella confisca dei patrimoni. La sfida è riconoscere che ogni albero tagliato illegalmente e ogni tonnellata di rifiuti tossici sotterrata non sono solo un danno ambientale, ma il prodotto finanziario di un impero economico che prospera nell’opacità.