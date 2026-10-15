Ombre sui container: l’architettura invisibile del narcotraffico e l’Operazione Cantabria

Il profumo dolce e acre della frutta tropicale matura, stipata a migliaia di tonnellate nelle celle refrigerate dei cargo oceanici, è da tempo il più efficiente cavallo di Troia dei nostri tempi. Quando i giganti del mare lasciano le banchine di Guayaquil per puntare ai grandi porti d’Europa, la loro stiva non trasporta soltanto il carico visibile destinato ai mercati ortofrutticoli del continente, ma custodisce un tesoro sotterraneo capace di muovere miliardi di euro e di alterare i equilibri geopolitici di interi Stati. Il terminal portuale non è più soltanto il luogo in cui si misurano le merci che alimentano l’economia globale, ma è diventato l’architrave invisibile su cui poggia la holding finanziaria e logistica del narcotraffico internazionale. L’epilogo giudiziario e operativo dell’Operazione Cantabria (sviluppata in Ecuador come Gran Fénix-Cantabria) offre una prospettiva impietosa sulla metamorfosi dei cartelli della droga. Non siamo più di fronte a bande dedite al semplice contrabbando di transito, bensì a veri e propri colossi transnazionali capaci di mimetizzare tonnellate di cocaina all’interno della catena del valore agroalimentare, sfruttando la deperibilità e la frenesia dei flussi commerciali per eludere i controlli doganali.

Il punto di svolta: l’input investigativo di Algeciras

L’indagine affonda le sue radici nell’ottobre del 2024, quando la Policía Nacional spagnola eseguì un sequestro storico nel porto di Algeciras: oltre 13 tonnellate di cocaina purissima occultate all’interno di un container di banane proveniente dall’Ecuador. Quel maxi-sequestro ha fatto da apripista a un’inchiesta tentacolare biennale, coordinata da Europol insieme alla Guardia Civil e alla Policía Nacional spagnola, alla Polizia Nazionale dell’Ecuador e supportata dal programma europeo EL PACCTO 2.0.

La logistica dei container e la struttura societaria

Al centro di questo sistema c’è una cinica ottimizzazione della logistica portuale. I container refrigerati che partono da hub nevralgici come Guayaquil e sbarcano nei grandi porti europei, da Anversa e Rotterdam fino agli scali della penisola iberica, godono di un canale preferenziale dettato dalla necessità di preservare la merce deperibile. Gli investigatori hanno scoperto che la rete criminale aveva edificato un vero e proprio impero economico legale-illegale attraverso un reticolo di almeno 15 società di facciata registrate in Ecuador e attive nell’esportazione su larga scala di banane, cacao, mariscos e legname.

Attraverso queste coperture, attive continuativamente dal 2019, l’organizzazione gestiva l’intera filiera: acquistava la cocaina prodotta nei laboratori in Colombia, la trasferiva via terra e la immetteva nei circuiti dei porti commerciali ecuadoriani, sfruttando i container di frutta destinati ai grandi hub d’approdo in Europa (Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Portogallo).

La permeabilità umana e il controllo dei grandi scali

L’analisi dei contesti investigativi svela come il tallone d’Achille della sicurezza europea non risieda tanto nella tecnologia dei controlli doganali, quanto nella permeabilità del fattore umano. All’interno dei grandi porti, le cellule criminali reclutano e stipendiano una fitta rete di addetti alle gru, operatori di piazzale, guardie private e persino funzionari doganali infedeli. L’accesso ai codici PIN dei container e alle mappe di stivaggio permette ai commandi di recuperare la sostanza stupefacente prima che il carico lasci l’area doganale, oppure di forzare i sigilli in transito applicandone di falsificati con precisione chirurgica.

Questa capacità di corruzione si estendeva anche ai paesi d’origine: durante le 23 perquisizioni simultanee condotte nelle province ecuadoriane di Guayas e Los Ríos, tra i 21 soggetti arrestati figuravano non solo prestanome e riciclatori, ma anche due servitori dello Stato in servizio attivo, a conferma di come l’organizzazione avesse infiltrato i corpi di sicurezza per anticipare ispezioni e controlli.

Finanza sommersa, criptovalute e riciclaggio transnazionale

Tuttavia, il vero salto di qualità delle organizzazioni criminali emerge quando si osserva la gestione dei proventi. Un volume d’affari che supera i miliardi di euro richiede canali di ripulitura sofisticati. I cartelli si affidano a reti di banchieri sotterranei che applicano modelli di compensazione debitoria ispirati ai sistemi di hawala, trasferendo enormi masse di denaro virtualmente senza che una sola banconota attraversi fisicamente i confini. A ciò si aggiunge l’utilizzo massiccio di criptoattività, stablecoin e servizi di mixaggio digitale per frammentare e rendere irrintracciabili i flussi finanziari sulla blockchain, prima che il capitale venga immesso nell’economia legale attraverso investimenti immobiliari di lusso e attività commerciali di facciata.

Le indagini sulle comunicazioni criptate hanno inoltre permesso di individuare la presunta mente direttiva della struttura: un leader operativo rifugiatosi a partire dal 2023 negli Emirati Arabi Uniti, da cui gestiva i broker finanziari internazionali.

Verso una nuova strategia di contrasto integrato

L’impatto di un’inchiesta di questa portata, che ha unito le sponde dell’Atlantico portando a 14 distinte maxi-incautazioni per un totale di oltre 42,5 tonnellate di cocaina e decine di arresti, dimostra che la risposta delle istituzioni deve necessariamente evolvere. Non è più sufficiente inseguire il singolo carico o colpire l’operatore isolato sulla banchina: la sfida richiede un’azione combinata che smantelli le infrastrutture societarie di copertura, aggredisca i patrimoni accumulati nell’ombra e blindare la catena logistica attraverso una condivisione informativa in tempo reale tra le dogane dei paesi di origine e quelle dei punti di sbarco. Solo colpendo simultaneamente il braccio operativo nei porti e la mente finanziaria nei circuiti criptati dell’underground banking sarà possibile arginare una minaccia che continua a ridefinire i confini della sicurezza continentale.