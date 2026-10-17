Reclutamento e consenso: la narrazione social della mafia

Le mafie colonizzano TikTok e la musica trap, trasformando l’estetica criminale in un modello di status per attrarre i giovani. Tra crisi di reclutamento, adescamento su chat criptate e videogiochi, magistratura e istituzioni rispondono con nuovi protocolli digitali

Nel buio rarefatto di una cameretta di periferia, il bagliore bluastro dello smartphone illumina lo sguardo ipnotizzato di un adolescente. Scorrono veloci i video di auto da corsa, mazzette di contanti, vestiti firmati e basi trap dal ritmo incalzante: un’estetica patinata e seducente che nasconde un’ombra antica. È in questo spazio virtuale che le nuove mafie hanno insediato la loro silenziosa strategia di reclutamento, trasformando il miraggio del successo facile in un’esca per catturare le speranze delle giovani generazioni.

La trasformazione digitale del potere criminale: dalla piazza reale alla mafiosfera

Il fronte dell’egemonia mafiosa e del proselitismo ha valicato i confini fisici del controllo territoriale per insediarsi stabilmente nell’ecosistema digitale. La tradizionale ostentazione della violenza visibile nei quartieri e il dominio materiale delle piazze di spaccio si sono evoluti in una complessa strategia comunicativa, concepita per sedurre, arruolare e condizionare le nuove generazioni. L’evoluzione delle piattaforme di condivisione ha imposto un riassetto radicale dei codici simbolici delle organizzazioni criminali, determinando una vera e propria scissione concettuale tra quella che lo storico e studioso dei linguaggi mafiosi Marcello Ravveduto definisce “infosfera”, caratterizzata dai principi di trasparenza, partecipazione democratica e responsabilità informativa, e la “mafiosfera”. Quest’ultima opera secondo logiche diametralmente opposte, strutturandosi su opacità, manipolazione simbolica, intimidazione strisciante e sistematica mitizzazione del potere illegale.

Nel contesto contemporaneo, le organizzazioni criminali non considerano la rete come un mero passatempo, ma come un’estensione strategica e imprescindibile del proprio raggio d’azione. Come rilevato nel secondo rapporto d’analisi curato da Ravveduto per la Fondazione Magna Grecia, le piattaforme digitali permettono alle cosche di riscuotere un inedito “pizzo sull’economia dell’attenzione”. La capacità di catturare lo sguardo degli utenti, accumulare interazioni e trasformare l’estetica dell’affiliato in un vero e proprio brand desiderabile costituisce la valuta d’accumulo del consenso moderno. Non si tratta unicamente di inviare messaggi all’esterno, bensì di colonizzare l’immaginario collettivo, depurando i simboli della subcultura mafiosa dalla loro carica di gravità morale per restituirli sotto forma di prodotti di consumo pop e intrattenimento virale.

Parallelamente, le relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) documentano una progressiva mutazione strutturale delle grandi matrici criminali. A fronte di una deliberata riduzione delle manifestazioni di violenza sanguinaria ed eclatante, scelta tattica volta a evitare di stimolare l’attenzione immediata delle forze dell’ordine e dell’opinione pubblica,, le cosche hanno indirizzato le proprie energie verso l’infiltrazione economica e la presenza reticolare nel cyberspazio, nel dark web e finanche nelle architetture del metaverso. La dimensione digitale diventa così il luogo geometrico in cui l’invisibilità operativa degli affari finanziari complessi coesiste con la sovraesposizione mediatica del modello di vita mafioso, creando un paradosso sociologico: l’organizzazione reale si nasconde mentre la sua narrazione edulcorata si propaga liberamente tra milioni di giovanissimi.

L’estetica della sopraffazione: TikTok, trapmusic e la costruzione del brand mafioso

Nell’ambito di questa riconfigurazione mediale, la piattaforma TikTok si è affermata come l’epicentro espositivo prioritario della narrazione mafiosa, trovando una naturale sponda espressiva nei linguaggi visivi e musicali della trap e della drill. I contenuti pubblicati quotidianamente da affiliati, fiancheggiatori o semplici emulatori alimentano un pervasivo “serbatoio di narrazione mafiosa”. In questo spazio virtuale, la messinscena dell’autorità criminale si articola attraverso moduli estetici standardizzati: automobili sportive di grossa cilindrata, abiti d’alta moda, mazzette di banconote sfoggiate con disinvoltura, orologi da collezione, armi da fuoco, vere o riproduzioni a scaccio, e consumo ostentato di prodotti di lusso.

L’analisi sociologica dei comportamenti in rete ha permesso di tracciare una rigorosa mappa degli attori che animano la mafiosfera digitale. I mafiofili identificano quella vasta platea di utenti che, pur non essendo formalmente affiliati né direttamente coinvolti in attività delittuose, manifestano un’attrazione emotiva e culturale verso il modello mafioso. Operando come “prosumer” (produttori e consumatori al tempo stesso), questi soggetti rielaborano e diffondono simboli, meme, emoticon e spezzoni di serie televisive sulla criminalità, trasformando il folklore mafioso in un gergo giovanile condiviso. I mobfluencer rappresentano l’evoluzione più consapevole e sofisticata del fenomeno. Esponenti o familiari di vertice di famiglie criminali, con casi emblematici registrati negli ambienti camorristici e legati a figure come Crescenzo Marino, Junior Esposito o Tina Rispoli, utilizzano il linguaggio visivo tipico degli influencer di professione per ostentare uno stile di vita opulento fatto di cerimonie sfarzose, banchetti e sfilate di moda private. Questa narrazione serve a consolidare il proprio ruolo di notabili locali e a proiettare un’immagine di impunità e successo sociale. I ganginfluencer adottano invece codici comunicativi ancora più aggressivi e diretti, mutuati dalle bande urbane d’oltreoceano. Sfruttando le metriche incalzanti delle basi trap e drill, montano video in cui esibiscono armi, sostanze stupefacenti, manovre spericolate e atteggiamenti apertamente intimidatori nei confronti delle forze di polizia o dei gruppi rivali.

L’efficacia di questa propaganda digitale trova un potente moltiplicatore nella struttura tecnica dei social network. Anna Sergi, docente di Scienze Politiche presso l’Università di Bologna e studiosa delle dinamiche di criminalità organizzata, ha evidenziato come il funzionamento dell’algoritmo di TikTok acceleri la fruizione di tali contenuti. È sufficiente che un utente soffermi la propria attenzione su un video per soli tre secondi affinché l’algoritmo ne intercetti le preferenze, inserendolo in un flusso continuo di raccomandazioni analoghe. Questo meccanismo crea veri e propri quadri informativi chiusi in cui i minori vengono esposti a una somministrazione ripetuta di messaggi che glorificano la cultura della sopraffazione.

Un caso rilevante di questa contaminazione tra reale e virtuale si è registrato nel gennaio 2023, a seguito dell’arresto del boss Matteo Messina Denaro. Nelle ore successive alla diffusione delle immagini della cattura, sui social si è assistito alla proliferazione di video virali in cui moltissimi adolescenti interpretavano l’avvenimento emulando il look e i capi di abbigliamento firmati indossati dal latitante, desensibilizzando la percezione della gravità del personaggio e trasformando un fatto di cronaca giudiziaria in un trend di moda. Contestualmente, profili TikTok strutturati come “@broker detenuti. 78”, seguiti da decine di migliaia di follower, si sono trasformati in piattaforme di rivendicazione politica, arrivando a chiedere “indulto e amnistia” per gli ‘ndranghetisti, glorificando la resistenza dei boss in regime penitenziario e denigrando apertamente i collaboratori di giustizia e i magistrati.

Marketing criminale e crisi di reclutamento: la metamorfosi comunicativa della ‘Ndrangheta e della Camorra

L’adozione sistematica dei canali di comunicazione digitale risponde a una stringente necessità operativa: la necessità di superare le storiche difficoltà nei tradizionali canali di reclutamento. Se nelle epoche passate l’iniziazione alle cosche avveniva secondo rigide logiche di consanguineità, vicinanza geografica o cerimoniali esoterici celebrati in contesti ristretti, la costante azione repressiva dello Stato e i mutamenti socio-culturali hanno costretto le organizzazioni a ricercare manodopera al di fuori dei consueti recinti familiari.

In questo contesto, la ‘Ndrangheta, storicamente considerata la matrice criminale più ermetica e strutturata su basi familiari, ha intrapreso una vera e propria svolta comunicativa, trasformando le vetrine sociali in un’efficace leva di “marketing criminale”. Le analisi condotte dagli atenei accademici mettono in luce il rischio concreto che i membri delle ‘ndrine assumano il ruolo di testimonial di un sistema di valori alterato. L’affiliazione mafiosa viene spogliata del suo carattere cupo e presentata come un vincente modello identitario, un’opportunità di affrancamento da contesti di deprivazione e uno strumento per scalare rapidamente le gerarchie dello status sociale.

Su questa complessa mutazione si sono registrati i duri e documentati interventi di Nicola Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica di Napoli. Nel corso di molteplici uscite pubbliche e audizioni, il magistrato ha spiegato come le mafie nostrane abbiano mutuato le proprie strategie digitali dall’esperienza dei cartelli del narcotraffico messicani, che per primi hanno colonizzato YouTube, Instagram e TikTok per edificare la propria narco-cultura e attrarre ampi settori di popolazione. Intervistato sulle principali emittenti nazionali, Gratteri ha definito TikTok come la vera e propria «vetrina delle mafie», denunciando la pericolosità del messaggio veicolato dagli affiliati.

«I mafiosi si mostrano ricchi, vestiti con abiti firmati e con grandi disponibilità di denaro contante per lanciare un messaggio chiarissimo ai giovani: noi siamo il nuovo modello da seguire, vuoi diventare come noi?» ha dichiarato Gratteri. Il procuratore ha svelato l’inganno strutturale di questa propaganda: le organizzazioni criminali hanno presidiato ogni piattaforma digitale man mano che i giovanissimi vi si trasferivano, passando da Facebook a Instagram fino a insediarsi massicciamente su TikTok, poiché la gioventù costituisce la risorsa primaria da cui attingere manodopera esecutiva. I ragazzi con carenze educative o privi di strutture familiari adeguate rimangono affascinati da questi falsi miti, convincendosi che il delitto rappresenti la strada più rapida per ottenere rispetto e benessere.

Tuttavia, il magistrato ha mostrato il tragico contrasto tra la finzione social e la realtà operativa: «Quell’auto di lusso e quell’orologio costoso sono soltanto un’esca», ha avvertito Gratteri. «Quei ragazzi non diventeranno mai boss, ma saranno utilizzati come carne da macello. Verranno spediti a trasportare sostanze stupefacenti a Milano o nelle città del Nord per un compenso di due mila euro, finendo in carcere o rischiando la vita al primo scontro di strada». Per la criminalità organizzata, dunque, la presenza sui social media costituisce una duplice risorsa: un canale economico per adescare reclute a basso costo e una sfida sfacciata diretta alle istituzioni repubblicane.

La nuova frontiera del reclutamento giovanile: dai social network ai videogiochi online e chat criptate

L’elemento più critico dell’evoluzione del fenomeno riguarda la progressiva riduzione dell’età delle vittime del reclutamento mafioso, che ha smesso di essere una dinamica occasionale per configurarsi come una scelta strategica consapevole delle cosche. Le evidenze raccolte nelle indagini giudiziarie e sintetizzate nei report periodici della Direzione Investigativa Antimafia delineano un quadro di precoce arruolamento giovanile, particolarmente accentuato nelle aree metropolitane segnate da fragilità socio-economiche.

L’ingaggio dei minorenni segue spesso una progressione ben definita: a quattordici anni i ragazzi vengono impiegati nel monitoraggio del territorio o nella riscossione dei proventi delle estorsioni e dello spaccio di quartiere; a sedici giungono a maneggiare armi da fuoco vere o modificate; a diciassette anni diventano protagonisti di video virali su TikTok, nei quali sfidano le bande avversarie, esibiscono la propria condotta prevaricatrice o dileggiano l’operato delle forze dell’ordine.

In questo contesto, la catena del reclutamento si è trasferita dalle piattaforme social ad accesso pubblico verso ambienti digitali ad alto grado di riservatezza. L’adespamento e il primo contatto, avvenuti originariamente sotto gli occhi degli utenti della rete, proseguono all’interno di canali di messaggistica criptata (quali Telegram o Signal), nei forum del dark web e persino nelle stanze di chat integrate nei videogiochi online multiplayer. All’interno dei server di gioco frequentati quotidianamente da milioni di adolescenti, gli adescatori sfruttano il clima informale per conquistare la fiducia dei minori. Attraverso il trasferimento di beni virtuali, valute di gioco o la promessa di guadagni nella vita reale, i minorenni vengono progressivamente indotti a compiere mansioni illecite nel mondo fisico, che vanno dalla custodia di micro-dosi di stupefacente alla commissione di atti vandalici o intimidatori.

Questa drammatica tendenza trova riscontro nelle dichiarazioni di Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo. Nel corso di recenti audizioni istituzionali, De Lucia ha lanciato l’allarme sul netto e generalizzato abbassamento dell’età d’ingresso nelle file di Cosa Nostra e delle organizzazioni contigue. Il Procuratore di Palermo ha evidenziato come la criminalità organizzata sia alla costante ricerca di soggetti dotati di competenze nella dimensione cyber: giovani in grado di muoversi tra codici informatici, hacker e figure capaci di gestire transazioni riservate in bitcoin per riciclare i proventi del narcotraffico.

Al tempo stesso, De Lucia ha denunciato la pervasività dei contatti criminali all’interno delle stesse strutture carcerarie, dove l’ingresso clandestino di smartphone e smartwatch consente ai boss detenuti nei reparti di alta sicurezza di mantenere la regia delle operazioni all’esterno, dirigere le piazze di spaccio e interfacciarsi direttamente con le nuove leve. L’intreccio tra competenze informatiche giovanili e comandi tradizionali inoltrati dal carcere genera un modello operativo estremamente fluido, difformi dalle classiche gerarchie mafiose e per questo motivo molto più complesso da individuare e smantellare con le metodologie di indagine tradizionali.

Strategie di contrasto e risposte istituzionali: tra evoluzione investigativa, protocolli digitali e prevenzione culturale

La pervasività della narrazione mafiosa all’interno degli spazi digitali ha imposto una profonda revisione delle strategie operative adottate dagli organi inquirenti e dalle istituzioni dello Stato. La risposta istituzionale si muove sul sottile perimetro che separa la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero dalla repressione di reati quali l’istigazione a delinquere, l’apologia di reato e l’adespamento di minori.

Un contributo rilevante sul fronte dell’analisi dell’evoluzione investigativa è giunto da Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Melillo ha più volte richiamato l’attenzione sulla straordinaria sofisticazione tecnologica raggiunta dalle organizzazioni criminali e sulla contestuale debolezza delle infrastrutture informatiche e delle banche dati giudiziarie, esposte a tentativi di intromissione abusiva. Il Procuratore Nazionale ha ribadito la centralità ineludibile delle intercettazioni telematiche e dell’uso di strumenti tecnologici d’avanguardia per monitorare i flussi comunicativi criptati, evidenziando come qualsiasi indebolimento delle capacità d’indagine digitale finirebbe per regalare un vantaggio incolmabile alle mafie.

Sul piano della prevenzione istituzionale, una tappa significativa è stata segnata dalla firma del protocollo d’intesa siglato nel luglio 2025 tra la Commissione Parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, e TikTok Italia. L’accordo, concepito per promuovere la cultura della legalità online, prevede l’avvio di attività di ricerca congiunte e l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico paritetico incaricato di monitorare l’evoluzione dei linguaggi criminali sulla piattaforma. Il protocollo stabilisce inoltre programmi di formazione specifica rivolti al team di “Trust & Safety” di TikTok, affinché gli operatori e gli algoritmi della piattaforma imparino a identificare tempestivamente i codici visivi, i gesti, le citazioni e i messaggi subliminali impiegati per la propaganda mafiosa.

Chiara Colosimo ha sottolineato come la sinergia diretta con le piattaforme tecnologiche sia fondamentale per rimuovere tempestivamente contenuti esplicitamente inneggianti a esponenti di spicco del crimine organizzato o volti a glorificare le stragi del passato. L’efficacia di questo approccio integrato trova riscontro nei dati operativi riportati da Nicola Gratteri: l’impiego di software dedicati al tracciamento e alla moderazione ha consentito, in una singola settimana di attività, di individuare e cancellare oltre 36.000 video intrisi di cultura e messaggi mafiosi. Il Procuratore di Napoli ha tuttavia ricordato che la risposta tecnologica deve essere costantemente aggiornata e affiancata da un capillare impegno educativo, volto a sviluppare il senso critico dei ragazzi e a renderli consapevoli che oltre la metà di ciò che viene veicolato in rete sotto forma di modello vincente corrisponde a una realtà falsificata.

Parallelamente, il dibattito legislativo ha registrato l’elaborazione di interventi normativi volti a perseguire penalmente chiunque utilizzi la musica trap o le piattaforme social per esaltare condotte delinquenziali. Tali proposte di riforma prevedono l’introduzione di pene detentive fino a tre anni e sanzioni pecuniarie per la commercializzazione o promozione di prodotti volti a celebrare la figura dei boss, con l’obiettivo di disarticolare il business economico che specula sull’estetizzazione del crimine.

Prospettive future ed evoluzione del contrasto al crimine organizzato digitale

I dati raccolti dalle indagini giudiziarie e dalle analisi sociologiche dimostrano che la narrazione social della mafia non rappresenta un fenomeno folkloristico o passeggero, ma si configura come la manifestazione visibile di una mutazione strutturale della criminalità organizzata. Nell’era dell’iperconnessione, le cosche hanno compreso che la costruzione del consenso e la capacità di arruolare manodopera dipendono direttamente dall’abilità di generare attrazione, appartenenza ed emulazione all’interno degli spazi digitali. La spettacolarizzazione della ricchezza, l’esibizione dell’arroganza e la mistificazione della violenza rispondono al bisogno di riconoscimento di fasce giovanili prive di solidi punti di riferimento.

L’esame integrato del fenomeno consente di delineare prospettive d’intervento e riflessioni strategiche di fondamentale importanza. In primo luogo, appare evidente che l’azione sanzionatoria e la rimozione automatizzata dei video non possano, da sole, esaurire la risposta dello Stato. Come ribadito nei report della Direzione Investigativa Antimafia, l’attrazione esercitata dai modelli criminali sui social media affonda le proprie radici nell’impoverimento educativo, culturale e istituzionale che caratterizza le periferie urbane e i territori marginalizzati. In assenza di adeguate alternative scolastiche, lavorative e sociali, i simboli della mafiosfera finiscono per erigersi a uniche icone di riscatto e di successo economico.

In secondo luogo, la natura transnazionale e reticolare della presenza mafiosa in rete richiede un’evoluzione dei modelli di cooperazione tra magistratura, forze di polizia, mondo della ricerca accademica e aziende proprietarie delle piattaforme digitali. L’esperienza maturate con i primi protocolli d’intesa conferma che il contrasto alla propaganda criminale richiede competenze multidisciplinari, in grado di decifrare i meta-linguaggi, i gerghi giovanili, l’uso strategico delle colonne sonore e la messinscena visiva della violenza.

In conclusione, la lotta alla criminalità organizzata nell’era contemporanea si gioca su un doppio binario: da un lato l’aggressione ai patrimoni illeciti, il contrasto ai reati informatici e il monitoraggio delle comunicazioni riservate; dall’altro la riconquista dell’immaginario giovanile. Disarticolare il brand mafioso nell’ambiente digitale e promuovere narrazioni alternative fondate sulla legalità, sulla cultura del lavoro e sulla responsabilità civile rappresentano i presupposti indispensabili per prosciugare il serbatoio del consenso e garantire la tutela delle nuove generazioni.