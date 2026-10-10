Trasporti e logistica: la porta d’accesso ai traffici illeciti

Il settore di trasporti e logistica è diventato un canale strategico per le infiltrazioni criminali. Attraverso frodi fiscali, sfruttamento del lavoro e controlli evasi, i clan riciclano capitali illeciti e controllano snodi e multinazionali, minando l’economia legale

Sotto le luci artificiali che tagliano la nebbia nei terminal, il mondo non si ferma mai: un flusso ininterrotto di container, tir in corsa e documenti contabili muove il motore silenzioso dell’economia globale. Ma nell’ombra di questa gigantesca macchina logistica, dove le merci si confondono con i flussi finanziari, la criminalità organizzata ha trovato la sua chiave d’accesso più preziosa. Senza rumore né violenza esplicita, le mafie si mimetizzano tra i giganti delle spedizioni e gli snodi portuali, trasformando rotte commerciali e catene di montaggio nel più sofisticato dei veicoli per muovere merci illecite e ripulire capitali sporchi.

L’infiltrazione criminale e la metamorfosi dell’economia logistica

La trasformazione profonda della criminalità organizzata nell’ultimo ventennio è contrassegnata dal declino delle manifestazioni eclatanti di violenza e dall’affermazione di una strategia di penetrazione silente nell’economia legale. Riducendo drasticamente i reati a forte allarme sociale, come gli omicidi di mafia, i sodalizi criminali hanno affinato sofisticati meccanismi di mimetismo societario e di occupazione progressiva dei mercati. In questo processo di riconversione strategica, il settore dei trasporti e della logistica è assurto a risorsa nevralgica: esso costituisce l’infrastruttura portante del commercio globale e rappresenta al contempo il vettore primario per la movimentazione fisica delle merci illecite e il veicolo finanziario per il riciclaggio e l’autoriciclaggio dei capitali sporchi.

Le analisi della Direzione Investigativa Antimafia e dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia evidenziano una mutazione strutturale nel rapporto tra impresa e criminalità: si è compiuto il passaggio dalla figura storica dell’imprenditore estorto a quella dell’imprenditore colluso, ponendo le basi per la nascita della cosiddetta impresa a partecipazione mafiosa. Tale entità sorge da una vera e propria joint venture tra management formale e capitale criminale. Le organizzazioni illegali garantiscono un afflusso inesauribile di liquidità e la capacità di abbattere i costi operativi attraverso la sistematica evasione fiscale e contributiva; in cambio, le imprese legali mettono a disposizione la propria struttura contabile per schermare i flussi finanziari opachi e pulire il denaro sporco attraverso transazioni commerciali fittizie o alterate.

Il controllo degli snodi infrastrutturali: porti, interporti e direttrici terrestri

La capacità della criminalità organizzata di condizionare la catena del valore logistico si manifesta con particolare intensità all’interno degli scali marittimi e dei terminal interportuali terrestri. Secondo i dati censiti nelle relazioni della DIA e nei rapporti d’indagine di Libera, tra il 1994 e i primi anni del decennio corrente sono stati individuati almeno 109 clan mafiosi operanti a vario titolo all’interno di 69 porti italiani. Il monitoraggio costante sugli scali marittimi registra una presenza criminale diffusa in oltre 30 porti nazionali, con punte di operatività registrate negli scali di Livorno, Bari, Genova, Napoli e Venezia, a cui si aggiungono le recenti rilevazioni in scali minori quali Barletta, Carrara, Lacco Ameno, Marina di Stabia e San Benedetto del Tronto.

Sotto il profilo geografico, le regioni con il maggior numero di eventi criminali legati alle infrastrutture portuali risultano la Liguria, la Toscana, la Puglia e la Campania. L’analisi della tipologia dei flussi dimostra che il 77,9% dei casi riguarda traffici illegali in entrata, evidenziando il ruolo dei porti come porte d’accesso al mercato interno, a fronte di un 9,5% riferibile alle esportazioni illecite. Le merci illegali trattate rispecchiano una spiccata diversificazione delittuosa: il traffico di prodotti contraffatti rappresenta la quota maggioritaria con il 37,7%, seguito dal narcotraffico (27%), dal contrabbando di merci soggette ad addebiti fiscali e accise (19,2%) e dal traffico illecito di rifiuti (5,2%).

Le grandi inchieste giudiziarie: dall’Operazione Eureka al sistema delle multinazionali

L’ampiezza dell’infiltrazione criminale e la sua natura transnazionale sono state portate alla luce da complesse indagini giudiziarie condotte dalle Procure distrettuali antimafia e dalle forze di polizia economico-finanziaria. L’Operazione “Eureka”, scattata nel maggio 2023 su impulso della DDA di Reggio Calabria e del ROS dei Carabinieri con il supporto di Europol, ha rappresentato una delle più imponenti azioni di contrasto alla ‘Ndrangheta su scala globale. L’inchiesta ha portato all’esecuzione di misure cautelari a carico di 108 persone in Italia, affiancate da decine di arresti eseguiti in Germania, Belgio e in altri Paesi europei e sudamericani.

L’indagine Eureka ha dimostrato la capacità della ‘Ndrangheta di dominare la logistica del narcotraffico internazionale saturando i principali hub marittimi mondiali: il porto calabrese di Gioia Tauro e i grandi terminal nord-europei di Rotterdam e Anversa. Sfruttando comunicazioni criptate sulle piattaforme EncroChat e SkyECC, i sodalizi impartivano disposizioni per muovere quintali e tonnellate di cocaina spedite dal Sud America. L’inchiesta ha svelato operazioni di contropartita finanziaria e merci di straordinaria gravità, come il tentativo di scambiare un container carico di armi da guerra, procacciate tramite canali pakistani, con un’organizzazione paramilitare brasiliana in cambio di spedizioni di droga destinate allo scalo di Gioia Tauro. I flussi finanziari generati dal traffico venivano regolati da reti straniere specializzate nel pick-up money e da spalloni impegnati nel trasporto fisico di contante in Europa, per poi essere riciclati tramite conti e società dislocate a Panama, in Colombia, Brasile, Ecuador, Belgio e Olanda.

L’assalto ai colossi delle spedizioni: i “serbatoi di manodopera” e le indagini milanesi

Accanto al narcotraffico transnazionale, un secondo filone investigativo ha svelato una penetrazione profonda e sistematica del crimine economico all’interno delle catene di distribuzione merci e dell’express delivery su gomma. Le inchieste dirette dalla Procura della Repubblica di Milano, con indagini curate dai magistrati Paolo Storari e Valentina Mondovì, hanno travolto i vertici operativi e le filiere di fornitori di colossi internazionali quali BRT, Geodis, DHL Express Italy, DHL Supply Chain Italy e FedEx.

Il meccanismo fraudolento individuato dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri si basava sul modello dei cosiddetti “serbatoi di manodopera”. Le grandi aziende committenti esternalizzavano i servizi di recapito e movimentazione merci a consorzi e società cooperative interposte. Tali entità si rivelavano all’analisi contabile mere società “cartiere”, prive di vera struttura imprenditoriale e gestite da prestanome. Attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (FOI), le cooperative appaltatrici abbattevano il carico fiscale, omettevano il versamento dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali, consentendo alla società madre di ottenere un drastico abbattimento dei costi di gestione del personale.

Raggiunto un volume critico di debiti con il Fisco, le cooperative fittizie venivano sistematicamente poste in liquidazione o lasciate fallire, per essere immediatamente sostituite da nuove entità che riassorbivano la medesima forza lavoro. Le indagini hanno rilevato diffusi fenomeni di caporalato e sfruttamento: gli autisti e i facchini venivano sottoposti a ritmi di lavoro insostenibili e monitorati in tempo reale tramite applicazioni informatiche e geolocalizzazione installate sugli smartphone aziendali per tracciare tempi e modalità di consegna.

I provvedimenti patrimoniali emessi dal Tribunale di Milano hanno portato al sequestro preventivo di oltre 126 milioni di euro complessivi a carico di BRT e Geodis, di 46,8 milioni di euro nei confronti di DHL Express Italy, e di oltre 20 milioni di euro a carico di DHL Supply Chain Italy. Per aziende quali BRT e Geodis, la magistratura ha disposto la misura dell’amministrazione giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, imponendo la rimodulazione dei contratti e la stabilizzazione di migliaia di lavoratori.

Analoghi schemi fraudolenti nel settore della logistica e dell’autotrasporto sono emersi in tutto il territorio nazionale: dalle verifiche della Guardia di Finanza di Crotone su un circuito di fatture false per 400 mila euro tra la Calabria e la Toscana, alle indagini in Brianza e nel Monzese con sequestri per 3 milioni di euro, fino agli interventi eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, che ha sottoposto a sequestro beni e disponibilità per oltre 12,6 milioni di euro a carico di società operanti mediante l’utilizzo di società cartiere.

Mappatura finanziaria del riciclaggio: autoriciclaggio tributario e Trade-Based Money Laundering

La massa di capitale generata dai reati commessi nella filiera logistica alimenta circuiti finanziari opachi che integrano i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio sanciti dall’articolo 648-ter.1 del Codice Penale. Il reato di autoriciclaggio si perfeziona quando i profitti derivanti dai delitti presupposto, prevalentemente frodi fiscali, utilizzo di fatture false ed evasione dei costi contributivi, vengono reinseriti, trasferiti o convertiti all’interno delle medesime attività imprenditoriali o in nuovi settori economici, ostacolando concretamente l’identificazione della loro origine delittuosa. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che la responsabilità penale per autoriciclaggio sussiste anche nell’ipotesi in cui i trasferimenti finanziari siano eseguiti tramite strumenti bancari tracciabili o mediante l’interposizione di società di comodo.

L’autoriciclaggio nel settore logistico assume una valenza doppiamente distorsiva: il risparmio illecito di spesa viene impiegato per finanziare il rinnovo dei parchi veicolari, l’acquisizione di spazi di magazzino e la partecipazione a gare d’appalto con ribassi insostenibili per gli operatori rispettosi delle norme. L’impresa collusa o l’entità a partecipazione mafiosa utilizza così il provento del reato fiscale per fare dumping commerciale e soffocare la concorrenza legale.

Sul piano transfrontaliero, il settore logistico rappresenta l’infrastruttura d’elezione per le tecniche di Trade-Based Money Laundering (TBML). L’Analisi strategica condotta dal GAFI/FATF e dalle Unità di Informazione Finanziaria definisce il TBML come il processo di dissimulazione di patrimoni illeciti realizzato mediante la manipolazione delle transazioni commerciali e dei relativi flussi documentali e contabili. Tali schemi sfruttano l’immensa quantità di merce movimentata nel mondo per trasferire valore economico da una giurisdizione all’altra.

Le tecniche di TBML maggiormente riscontrate nelle filiere di trasporto internazionale si articolano su sei direttrici fondamentali:

Sovra- e sotto-fatturazione delle merci ( Over- and under-invoicing ) : l’importatore e l’esportatore, coordinati dal medesimo circuito criminale, alterano il prezzo unitario del bene spedito per giustificare il trasferimento imponente di somme di denaro che eccedono o riducono il valore reale della merce.

Sovra- e sotto-spedizione ( Over- and under-shipment ) : si dichiara nei documenti doganali una quantità di merce difforme rispetto a quella caricata nei container, arrivando alle “spedizioni fantasma” ( phantom shipments ), in cui il movimento di denaro è supportato da documentazione di trasporto del tutto fittizia.

Falsa descrizione di merci e servizi ( Falsely described goods ) : merci di basso valore merciologico vengono dichiarate come prodotti di tecnologia avanzata o di lusso, al fine di giustificare il saldo di fatture estere di importo elevatissimo.

Fatturazione multipla ( Multiple invoicing ) : la documentazione contabile e di spedizione relativa a un unico carico di merci viene presentata a più istituti di credito o intermediari finanziari per incassare molteplici pagamenti transfrontalieri.

Interposizione di terzi pagatori ( Third-party intermediaries ) : il regolamento finanziario della transazione logistica viene effettuato da soggetti terzi estranei al rapporto commerciale, i quali immettono nel circuito bancario risorse liquide derivanti da attività delittuose.

Utilizzo strutturale di società “cartiere” : la creazione di entità giuridiche destinate a vita breve, sprovviste di impianti produttivi, immobili o automezzi. L’Unità di Informazione Finanziaria ha elaborato uno specifico indicatore per rilevare tali società: il quoziente Qimmat , dato dal rapporto tra immobilizzazioni materiali e totale dell’attivo di bilancio. Nelle società cartiere usate nella logistica, qimmat tende a zero, segnalando la totale assenza di camion, magazzini e attrezzature a fronte di fatturati milionari.

L’intelligence della Banca d’Italia: il patrimonio informativo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

L’analisi dell’evoluzione dei flussi finanziari illeciti trova un osservatorio privilegiato nei rapporti annuali pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF). I dati consolidati mostrano come, dopo le contrazioni registrate nel 2023 (150.418 segnalazioni) e nel 2024 (145.401 segnalazioni), il flusso delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) abbia ripreso una traiettoria di crescita marcata nell’ultimo periodo consuntivato, attestandosi a 162.059 istanze (+11,5%).

Il valore economico complessivo delle operazioni finanziarie sottoposte a vaglio per profili di anomalie supera i 100 miliardi di euro all’anno. Sotto il profilo della geografia finanziaria, la Lombardia si conferma la regione con la maggiore concentrazione di segnalazioni in valore assoluto, assorbendo il 19,1% del totale nazionale, seguita nell’ordine dal Lazio, dalla Campania, dall’Emilia-Romagna e dal Veneto. Tali regioni rappresentano gli snodi strategici in cui la velocità di circolazione della moneta e la densità delle infrastrutture logistiche creano l’ambiente ideale per il mimetismo finanziario.

Un elemento di trasformazione riguarda la tipologia dei soggetti segnalanti: mentre le banche e gli intermediari creditizi continuano ad assicurare la quota maggioritaria delle segnalazioni, si registra una crescita imponente dei flussi inviati dagli operatori non finanziari (+77,6%). Al contempo, le analisi della UIF confermano la convergenza tra i reati tributari commessi nella logistica e l’impiego di strumenti della finanza decentralizzata (DeFi) e di criptoattività, quali Bitcoin, Monero e stablecoin, utilizzate dalle organizzazioni criminali per effettuare trasferimenti transfrontalieri istantanei, anonimi e privi di intermediari bancari.

Il bilancio operativo della Guardia di Finanza: l’azione di contrasto alle frodi fiscali e lavorative

I dati dell’intelligence finanziaria e i modelli teorici di riciclaggio trovano costante riscontro nei bilanci operativi forniti dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Nel periodo compreso tra il gennaio 2025 e il primo semestre del 2026, il Corpo ha eseguito circa un milione di interventi ispettivi e condotto oltre 100.000 indagini delegate dalla Magistratura penale e contabile a contrasto degli illeciti economico-finanziari.

I risultati conseguiti a tutela delle entrate pubbliche e del mercato del lavoro delineano la dimensione del contrasto alle frodi di settore:

Evasione fiscale e soggetti sconosciuti al Fisco : individuati 8.297 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente privi di posizione fiscale.

Contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento : scoperti 47.419 lavoratori in nero o irregolari. Nell’ambito della logistica, specifiche indagini hanno consentito di smantellare catene d’appalto fittizie che impiegavano oltre 1.800 lavoratori irregolari legate a frodi fiscali per 35 milioni di euro.

Sequestri di disponibilità patrimoniali : eseguiti provvedimenti di sequestro per un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro a carico di soggetti indagati per reati tributari e frodi fiscali.

Intercettazione delle valute virtuali : sottoposti a sequestro oltre 114 milioni di euro in criptovalute utilizzate nei circuiti del riciclaggio e dell’evasione transnazionale.

Contrasto alle società fittizie : avanzate e perfezionate oltre 5.000 proposte di chiusura d’ufficio della partita IVA nei confronti di società “cartiere” prive di reale struttura operativa.

Tutela del bilancio pubblico e dell’Unione Europea: accertate frodi a danno del bilancio nazionale ed europeo per un valore superiore a 1,5 miliardi di euro.

Le contromisure strategiche: dai Protocolli di Legalità prefettizi all’Autorità AMLA

Il contrasto alle infiltrazioni illecite nel sistema dei trasporti e della logistica richiede l’adozione parallela di strumenti amministrativi di prevenzione e di presidi di conformità aziendale. Sotto il profilo dell’azione pubblica, un modello d’eccellenza è rappresentato dai “Protocolli di Legalità nella Logistica” promossi dalle Prefetture, Uffici Territoriali del Governo, tra cui spicca l’accordo sottoscritto presso la Prefettura di Milano con l’adesione di 18 enti, tra cui Federtraslochi e ANIT. Tali intese estendono le verifiche antimafia anche ai contratti di appalto e subfornitura privati, imponendo alle imprese della filiera logistica la tracciabilità assoluta dei flussi finanziari, la consultazione delle White List prefettizie e l’inserimento di clausole risolutive espresse nei contratti in caso di omissioni contributive o informative antimafia interdittive.

A supporto dei controlli sulla regolarità del lavoro, si colloca l’operatività della piattaforma MoCOA (Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti), sviluppata dall’INPS. Il sistema incrocia in tempo reale i flussi di merci movimentati dalle imprese committenti con le ore lavorative e i versamenti contributivi effettuati dalle cooperative appaltatrici. L’algoritmo della piattaforma consente agli organi ispettivi di far emergere gli scostamenti anomali, identificando precocemente la creazione dei “serbatoi di manodopera” prima che le cooperative fittizie vengano messe in liquidazione.

Sul piano della compliance d’impresa, la prevenzione dell’autoriciclaggio e dei reati tributari richiede l’adozione e l’efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto Legislativo 231/2001. Le aziende del settore logistico sono chiamate a strutturare procedure rigide di due diligence reputazionale e finanziaria sui propri fornitori e vettori terzi, verificando l’effettiva titolarità dei mezzi di trasporto e la corrispondenza dei contratti ai costi minimi della sicurezza e del lavoro previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Infine, l’architettura dei controlli transfrontalieri trova il suo coronamento nell’avvio dell’AMLA (Anti-Money Laundering Authority), la nuova Autorità antiriciclaggio dell’Unione Europea. Dotata di poteri di vigilanza diretta sugli intermediari finanziari a più alto rischio e responsabile del coordinamento operativo tra le diverse FIU nazionali, l’AMLA armonizzerà i quadri regolatori degli Stati membri. Questa sinergia europea mirerà a neutralizzare gli schemi di Trade-Based Money Laundering e le frodi IVA carosello che sfruttano le disomogeneità normative per penetrare nei corridoi logistici del mercato unico.

Prospettive e sfide per la tutela dell’economia legale

L’indagine giornalistica e l’analisi dei dati di intelligence dimostrano come la logistica non rappresenti soltanto una componente funzionale dell’economia reale, ma costituisca un vero e proprio campo di battaglia per la tutela della legalità economica. La natura duale del settore, vettore fisico per i traffici di merce illecita e schermo contabile per il riciclaggio dei capitali generati dalle frodi fiscali, impone un cambio di paradigma nell’approccio investigativo e regolatorio.

Le evidenze emerse dalle grandi inchieste giudiziarie provano che la difesa delle filiere distributive non può essere affidata esclusivamente all’azione repressiva ex post della magistratura. Occorre consolidare una rete integrata di prevenzione in cui l’intelligence finanziaria della UIF, le verifiche economico-finanziarie della Guardia di Finanza, le piattaforme tecnologiche di controllo occupazionale dell’INPS e la responsabilità sociale delle imprese tramite i Modelli 231 operino in perfetta sintonia. Solamente attraverso la tracciabilità totale dei flussi finanziari, la trasparenza delle catene di subappalto e la cooperazione internazionale sarà possibile restituire integrità al settore dei trasporti, chiudendo la porta d’accesso ai traffici illeciti e tutelando le imprese e i lavoratori che operano nel rispetto della legge.