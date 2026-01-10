Can Yaman, attore turco di fama internazionale e molto popolare in Italia, grazie al suo ruolo di interprete principale nella nuova serie televisiva dedicata a Sandokan, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta su droga e prostituzione che coinvolgerebbe numerosi personaggi famosi e giornalisti di Istanbul.

La notizia è stata diffusa dai media turchi nella tarda mattinata del 10 gennaio e ha rapidamente fatto il giro del mondo. La vicenda ha assunto rapidamente una forte risonanza mediatica anche in Italia,dove l’attore ha consolidato un vasto seguito grazie alle sue interpretazioni televisive e alla sua conoscenza della lingua italiana, acquisita durante gli studi presso il liceo italiano di Istanbul.

Secondo quanto riportato dalla stampa turca, l’arresto dell’attore, che vanta oltre un milione di abbonati su Instagram, si inserisce in un’operazione di polizia di ampia portata, coordinata dal Procuratore capo del dipartimento per le indagini su contrabbando, narcotici e crimini economici di Istanbul. Nello specifico, si tratterebbe di un’indagine su droga e prostituzione avviata da diverse settimane che avrebbe già portato all’arresto di oltre venti personaggi noti in Turchia, appartenenti al mondo dello spettacolo e dei media. Sono state emesse misure restrittive per i reati di “possesso di sostanze stupefacenti o stimolanti per uso personale”, “favoreggiamento del consumo di droga” e “incitamento alla prostituzione, favoreggiamento dei mezzi per essa, mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione”.

Can Yaman è stato arrestato peraltro insieme ad altre sei persone, durante il blitz della polizia nel quartiere Beşiktaş di Istanbul. Tra queste figura anche l’attrice Selen Görgüzel, volto conosciuto del panorama televisivo e musicale turco. Arrestati anche altri volti noti in Turchia: Ceren Alper, Ayşe Sağlam e Nilüfer Batur Tokgöe. Sempre secondo le ricostruzioni dei media, i due attori e gli altri arrestati sarebbero stati condotti presso l’Istituto di medicina forense per essere sottoposti ad analisi del sangue, finalizzate ad accertare un’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Le sostanze sequestrate nell’ambito dell’operazione antidroga di Istanbul che ha coinvolto anche l’attore Can Yaman (foto tratte dal quotidiano turco Hurriyet)

Gli arresti sarebbero avvenuti nel contesto di una serie di blitz condotti nella notte tra il 9 e il 10 gennaio in nove night club di Istanbul. Le operazioni di polizia avrebbero portato all’arresto di diversi presunti spacciatori, nonché dei gestori e proprietari dei locali coinvolti. Al Bebek Otel, uno dei luoghi oggetto dell’operazione condotta nelle prime ore del mattino, è stata trovata una stanza segreta.

Il mistero della stanza segreta al Bebek Hotel di Istanbul. La giornalista di CNN Turchia Merve Tokaz ne ha parlato in questi termini: «Si dice che al Bebek Otel ci sia una stanza segreta. Si sostiene che nella stanza segreta venissero effettuate delle registrazioni. Secondo le ultime notizie, la stanza segreta è stata trovata. La stanza segreta, che non era stata trovata nelle ricerche precedenti, è stata individuata durante le ricerche attuali. È stata condotta una ricerca molto approfondita. L’hotel dispone di aree comuni. È stata effettuata una ricerca che ha riguardato tutte le aree. Non si sa dove si trovi questa stanza. Il termine “segreta” è piuttosto importante. Ciò significa che non si trova in un luogo visibile. Si sospetta che anche in questa stanza siano state effettuate delle registrazioni. È molto importante che la stanza segreta, che prima non era stata trovata, sia stata ora individuata. A cosa serviva questa stanza segreta? Non si sa se ci siano immagini di qualcuno o se sia stato fatto ricatto. Ora la domanda principale è: qual è il segreto di questa stanza segreta? Questo è il livello superiore dell’indagine. A cosa serve questa stanza, perché è stata usata? Chi è entrato in questa stanza? Chi ha registrato e per quale motivo? Quali reati sono stati commessi qui?». Sono domande a cui dovrà rispondere la fase successiva dell’indagine.