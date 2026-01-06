Il 7 gennaio 2026 molte scuole resteranno chiuse per neve. La maggior parte degli studenti naturalmente rientrerà regolarmente in classe dopo le vacanze natalizie. Tuttavia,a parte la Sicilia che già prevedeva la ripresa delle scuole l’8 gennaio, molte scuole resteranno chiuse a causa del meteo, soprattutto In Emilia Romagna, Toscana e in diverse zone del centro dell’Italia Adriatica.L’ondata di freddo e neve infatti ha reso impossibile garantire la ripresa ordinata delle lezioni, in una giornata già complessa per la ripresa delle attività anche di molte aziende e uffici pubblici. Ecco la situazione aggiornata per domani, alla luce delle nuimorose ordinanze di chiusura per motivi di sicurezza firmate dai sindaci di mezza Italia.

Emilia-Romagna: Scuole chiuse a Imola (e vallata del Santerno), Morciano di Romagna e nei comuni collinari del riminese. A Ravenna e Faenza la chiusura riguarda solo le scuole superiori . Scuole chiuse a Forlì (e vallata del Santerno),e nei comuni collinari del riminese. Ala chiusura riguarda solo le

Friuli Venezia Giulia: Scuole chiuse in tutta la città di Trieste per neve e bora.

Urbino , Pesaro , Fano e altri comuni della provincia a causa delle forti nevicate. Marche: Lezioni sospese ae altri comuni della provincia a causa delle forti nevicate.

Lazio: Scuole chiuse a Frosinone città e in vari comuni della Valle dei Santi per allerta meteo arancione.

Toscana: Chiusure previste in diversi comuni per neve e rischio ghiaccio (si consiglia di consultare l’albo pretorio del proprio Comune).

Umbria: Scuole chiuse a Città della Pieve per emergenza neve.

Sicilia: Il rientro è posticipato a giovedì 8 gennaio, pertanto le scuole restano chiuse il 7 gennaio come da calendario regionale.

La situazione, come sempre quando di mezzo c’è il meteo, è in continua e naturale evoluzione, quindi è importante continuare a verificare quali scuole saranno chiuse il 7 gennaio e se ci saranno strascichi per i giorni successivi, sui siti ufficiali dei propri Comuni o degli istituti scolastici.