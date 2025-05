Martina, Giulia e tutti noi

Siamo una società scissa dove vi è un piano che elabora visioni, idee, paradigmi di superamento del modello maschilista, del patriarcato, delle diseguaglianze strutturali di genere sino ad una maniacale attenzione ai pronomi e ai suffissi , all’ accessibilità “neutra” ai servizi, ma è un piano che convive con l’abisso dietro casa, con un grumo di arretratezze, regressioni socioculturali che si identificano con retrivi modelli maschili tossici e violenti e che sembrano prevalere oggi in ampie fasce di mondi giovanili, nonostante anni di narrazioni educative e pedagogiche contro la violenza.

I numeri dei femminicidi che non diminuiscono sembrano segnare ad oggi il fallimento sia di una legislazione, tutto sommato avanzata, che delle azioni di sensibilizzazioni sul tema.

L’età di chi commette gli omicidi non evidenzia alcuna differenza nelle generazioni di adulti, generazioni quasi tutte comunque cresciute in un contesto se non altro più attento e consapevole rispetto al passato.

Ma vi è un salto enorme tra provare rabbia, dolore o persino odio e arrivare materialmente a uccidere. Molti provano emozioni intense dopo una rottura relazionale, di qualsiasi tipo essa sia.

Il punto è che come si arriva ad essere violenti e uccidere ? Che siano rapporti giovanili , adulti , superficiali, profondi, recenti o di lunga durata, la dinamica di scatenamento della violenza pare simile. La fine della relazione un “furto” o un “tradimento” , l’abbandono una ferita narcisistica intollerabile. L’incapacità di sopportare il dolore della perdita e di gestire i propri impulsi che porta ad una furia che annienta la persona.

Manca una capacità di riparare e di ripararsi. Se la persona non è in grado di elaborare il dolore della perdita , una pulsione distruttiva può prendere il sopravvento, portando a un’azione finale di annientamento, perché quella anima, quella psiche non sembra esprimere altri meccanismi per gestire e affrontare quella situazione. Cosa si agita e si esprime come un rimosso che riemerge ogni volta nei comportamenti individuali e collettivi della società e prima di tutto degli uomini?

Quando un delitto su due avviene dentro la famiglia, oppure attorno ai vincoli affettivi, quando 8 femminicidi su 10 sono commessi da mariti fidanzati od ex, girare attorno a questo tema

significa rimuovere i problemi e rifiutarsi di scavare sulle origini della violenza. Occorre forse meno sociologia generica e piu riflessioni psicoanalitiche e di psicologia clinica , indagare sulle pulsioni che determinano i nostri comportamenti, sulla psicologia dell’età evolutiva sulla analisi del profondo, sul perturbante , le proiezioni fantasmatiche, sulle energie di nevrosi non liberate

indagare sul nostro “sottosuolo ” di noi uomini , agito da una dimensione inconscia che presumiamo di tenere sempre sotto controllo . Situazioni gravi, esperienze liminari da cui nessuno può ritenersi escluso ed estraneo a priori

Dobbiamo tematizzare questa cosa, guardarla in faccia, per provare a comprendere il meccanismo patologico che porta agli omicidi e il contesto sociale e culturale che abilita o minimizza questi comportamenti. Una dimensione arcaica della sessualità maschile che ha sempre avuto comportamenti di aggressione, possesso, dominio e sottomissione che convive oggi con quella di attrazione , affettività e cura reciproca che sembra maggioritaria -sembra- frutto però di una evoluzione recente in un storia secolare di soprusi sulle donne.

Anche in altri paesi d’ Europa – dove pure il gender gap non è nemmeno paragonabile al nostro – ci sono alti tassi di femminicidio e la causa scatenante prevalente è sempre la stessa, il rifiuto della fine vissuto come abbandono, un crollo ingovernabile e inaccettabile e la reazione diventa un cumulo di emozioni negative percepite e vissute in un modo totalmente sproporzionato rispetto alla realtà e che rendono la reazione esplosiva

La violenza non sempre è pianificata o motivata e preordinata , spesso nasce al momento , ma ha sempre a monte un pensiero e una volontà di possesso, un rapporto proprietario che dissolve il legame affettivo, che reifica la persona che la riduce ad oggetto, un oggetto che poi si può decidere di scartare, di eliminare. La vita umana lacerata e offesa, una morte iniqua.

Quante Martina, quante Giulia uccise dagli uomini , dovremo vedere ancora nei prossimi anni? La genesi della violenza è un interrogativo un tema continuo, dove ognuno si confronta con le esperienze vissute , con l’altro da scon la società in cui cresce. Non vi è una risposta, vi sono tentativi sempre pronti a essere smentiti, ma dobbiamo abitare questi tentativi , cercare queste risposte . Abbiamo il dovere di cercarle. Vinceremo o perderemo insieme.