La rivoluzione del silenzio: parte la stretta sul telemarketing selvaggio

Squilla il telefono. Un numero sconosciuto, spesso camuffato da utenza cellulare locale tramite la tecnica dello spoofing (la manipolazione del codice identificativo del chiamante). Dall’altra parte, una voce incalzante prefigura aumenti catastrofici delle tariffe o propone l’affare del secolo per l’energia elettrica. È la colonna sonora, logorante, delle giornate di milioni di italiani. Da oggi, però, lo scenario normativo cambia radicalmente, promettendo di mutare per sempre i rapporti di forza tra i colossi dei servizi e i cittadini. Entrano infatti ufficialmente in vigore le nuove e più rigide misure volte a contrastare il fenomeno delle chiamate selvagge, ridisegnando i confini del telemarketing in Italia.

Non si tratta di un semplice ritocco burocratico, ma di un vero e proprio cambio di paradigma giuridico ed economico. La novità centrale introduce una modifica profonda all’articolo 51 del Codice del Consumo. Da questo momento, le società che operano nel settore dell’energia e del gas non potranno più contattare i consumatori per finalità commerciali se non in presenza di un consenso esplicito, preventivo e documentabile, rilasciato direttamente dall’utente sulle piattaforme informatiche del fornitore o su esplicita richiesta. Senza questa formale autorizzazione, ogni singolo contatto telefonico o messaggio promozionale costituisce un illecito.

Stop alle chiamate a freddo

Il vero elemento di rottura economica e deterrenza commerciale risiede però nelle conseguenze civili della violazione: i contratti stipulati a seguito di una telefonata illegittima sono considerati nulli a tutti gli effetti di legge. Fino a qualche giorno fa, il cittadino vittima di un’attivazione fraudolenta o non desiderata doveva intraprendere un iter complesso per dimostrare di non aver mai prestato il consenso, muovendosi in una giungla di rimbalzi di responsabilità tra call center sub-appaltatori e grandi marchi. Da ieri l’onere della prova viene invertito: spetta all’azienda dimostrare la perfetta regolarità e tracciabilità del consenso. Se non ci riesce, il contratto decade, trasformandosi in una perdita secca e in un pesante rischio sanzionatorio per l’operatore. Colpire la convenienza economica del telemarketing illecito è la mossa strategica scelta dal legislatore per prosciugare il business delle chiamate a freddo.

Questa stretta apre un’interessante riflessione in termini di economia dei servizi legata alla regolamentazione digitale. Il telemarketing, in Italia, rappresenta un mercato mastodontico che muove miliardi di euro e dà lavoro a migliaia di operatori. Tuttavia, l’evoluzione tecnologica ha trasformato un servizio di informazione commerciale in una forma di asimmetria informativa e pressione psicologica aggressiva, accentuata dalla fine del mercato tutelato dell’energia, un momento di transizione che ha visto moltiplicarsi le pratiche scorrette. Invece di competere sulla qualità dei servizi o sulla trasparenza dei prezzi, una parte del settore ha preferito investire nell’automazione delle chiamate di massa, esasperando i consumatori e saturando i canali di comunicazione privata.

Nuovi standard etici

La nuova regolamentazione tenta di ripristinare la fiducia nel mercato digitale dei servizi, imponendo standard etici rigidi che forzeranno le aziende a evolvere verso forme di marketing consensuale, dove il cliente decide attivamente quando e come informarsi sulle tariffe. In parallelo a questa normativa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sta lavorando all’introduzione di numeri identificativi univoci brevi a tre cifre per gli operatori autorizzati. Questa misura consentirà ai cittadini di riconoscere immediatamente l’affidabilità di chi chiama, riducendo drasticamente il rischio di cadere in raggiri architettati da operatori abusivi. Se i filtri tecnici anti-spoofing attivati negli scorsi mesi hanno già intercettato decine di milioni di chiamate illecite, lo scudo normativo odierno fornisce al cittadino lo strumento definitivo per difendersi ex post.

L’entusiasmo delle associazioni dei consumatori per questo traguardo è evidente, sebbene non manchino accese polemiche per un’importante esclusione dell’ultimo minuto. La stretta originaria avrebbe dovuto coprire contemporaneamente anche il mercato delle telecomunicazioni, estendendo le medesime tutele ai contratti di telefonia fissa, mobile e internet. L’emendamento che equiparava le telecomunicazioni all’energia è stato tuttavia stralciato dai decreti governativi per ragioni di omogeneità della materia. Un’esclusione temporanea che ha sollevato le proteste dei comitati di tutela dei cittadini, i quali denunciano come il settore delle telecomunicazioni rimanga, per ora, regolato da maglie più larghe, affidate prevalentemente allo strumento del Registro Pubblico delle Opposizioni, che pur contando decine di milioni di iscritti non è bastato a fermare del tutto l’invasione dei call center fuorilegge. Il governo ha promesso che l’allineamento delle telecomunicazioni avverrà nei prossimi mesi con un provvedimento dedicato, ma nel frattempo la trincea dei consumatori resta aperta su quel fronte.

La giornata di ieri segna comunque un punto di non ritorno. Il diritto alla riservatezza della vita privata e alla quiete domestica cessa di essere un principio teorico costantemente calpestato per diventare un fattore economico vincolante. Per le aziende trasparenti e strutturate si apre un’epoca di sfide basate sulla fiducia e sulla reputazione digitale; per i pirati del telefono, la pacchia dei contratti estorti con l’inganno finisce sotto la ghigliottina della nullità immediata.