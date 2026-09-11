“Se mi voti ti pago”: Trump promette 5 mila dollari agli americani

Giornata storica per l’estrema destra in Germania, Alternative fur Deutschland ha trionfato nelle elezioni regionali nel Land di Sassonia-Anhalt: il partito ha conquistato il 44,6%. Crolla la CdU, che dimezza i consensi: dal 37,1% al 16,9%. Friedrich Merz“La vittoria dell’Afd scuote la Cdu fin dalle fondamenta ma arrendersi per me non è un’opzione”.

(Corriere della Sera)

Inviati Usa a Kiev, nessun passo avanti. Per raggiungere la pace servirà che sia Mosca sia Kiev “facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso”. Queste le parole di Steve Witkoff che per la prima volta ha messo piede, arrivando a bordo del treno “Peace Express” insieme a Jared Kushner, per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre quattro anni insanguina il Paese. Volodymyr Zelensky, dal canto suo parla invece anche di Patriot e del pacchetto che servirà agli ucraini per superare l’inverno.

(Tgcom24)

La Lega alla resa dei conti. Si parla addirittura della rimozione di Massimiliano Romeo da presidente dei senatori (al suo posto pare il fedelissimo del leader, Claudio Borghi) dopo l’avvertimento di Salvini: «Oggi è capogruppo, domani chissà» La replica: «Io vado avanti, ma credo che dopo tanti anni ho il diritto di dire quello che penso, se vedo che qualcosa nel mio partito non funziona».Anche Il governatore Fontana non usa mezzi termini: «Non servono condanne per chi vuole fare il bene del movimento».

(La Stampa)

Il governo ha messo a disposizione 20 milioni di euro per provare ad attenuare il caldo negli edifici scolastici. Sono soldi destinati a tutte le scuole italiane, che però hanno tempo solo fino a venerdì per ottenerne una parte, con il solito e assai problematico meccanismo del “click day”: andranno cioè a chi sarà più veloce a fare richiesta. La cifra è ampiamente insufficiente, considerando che le scuole sono quasi ottomila, e molti dirigenti scolastici si sono lamentati del fatto che la misura è stata adottata con approssimazione e fretta, lasciando molte cose poco chiare.

(IlPost)

Guerra diplomatica tra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Andy Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall’impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 Paesi: compresi il Canada, la Francia e vari Stati europei Ue ed extra Ue (Italia esclusa). Il governo israeliano è accusato senza mezzi termini di coprire scenari di “pulizia etnica”.

(Ansa)

Legge elettorale: tramonta l’ipotesi ballottaggio. Secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere, l’ipotesi di un doppio turno elettorale proposta dall’ex presidente del Senato, Marcello Pera, presentata come emendamento in aula, non riceverà il sostegno della maggioranza. Non è mai stata superata la contrarietà della Lega per un ritorno alle urne nel caso che il primo turno non dia indicazione netta della coalizione vincente. E tantomeno nel caso in cui l’esito del voto sia difforme alla Camera e al Senato.

(Corriere della Sera)

Possibile stretta sugli affitti brevi nei quartieri dove è alto il cosiddetto stress abitativo. La Commissione europea presenta l’Affordable Housing Act, che introduce per la prima volta un quadro europeo comune per valutare le misure relative agli alloggi che incidono sul mercato unico. Le nuove norme sono concepite per aiutare le autorità competenti a individuare le “aree sottoposte a pressione abitativa”, utilizzando una metodologia comune. Nello specifico, potranno essere designate come aree sotto stress abitativo quelle in cui il rapporto tra prezzo e reddito è pari o superiore alla soglia di otto, corrispondente a otto anni di reddito disponibile pro capite necessari per acquistare un’abitazione di dimensioni medie nel patrimonio edilizio residenziale dell’area interessata.

(Agi)

L’aereo di Volodymyr Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre era in decollo dalla Moldova. Questa è la realtà con cui si deve confrontare». Questa la dichiarazione del premier norvegese Jonas Gahr Store ha trasmesso un brivido, facendo ipotizzare un tentativo di distruggere il velivolo del presidente ucraino mentre martedì si recava a Oslo assieme alla moglie per i funerali di re Herald V. Il velivolo senza pilota è partito dalla Crimea, ha attraversato la Moldova ed è penetrato in Romania. Un volo che ha provocato l’allarme della Nato con il decollo di una coppia di caccia spagnoli dalla base romena di Costanza.

(Repubblica)

Donald Trump ha chiuso la prima serata della convention di midterm repubblicana con un discorso di un’ora e 45 minuti. I due punti fondamentali sono la richiesta agli elettori di votare nelle elezioni di midterm come se ci fosse il suo nome sulla scheda e la promessa di dare 5000 dollari a ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani. La cifra richiesta sarebbe enorme: l’agenzia Reuters stima circa 1,35 trilioni di dollari considerando circa 270 milioni di adulti. Il presidente ha definito ripetutamente «comunisti» i candidati in corsa per il partito democratico, affermando che «distruggeranno il Paese»: «se perdiamo, perderete la frontiera, i tagli alle tasse, la sicurezza…»

(Corriere della Sera)

Legge elettorale: approvato con 97 sì, 67 no e 2 astenuti l’emendamento unitario di maggioranza che introduce le preferenze nel testo della legge elettorale. Ora, finalmente, gli italiani potranno scegliere ed esprimere fino a tre preferenze. L’emendamento di maggioranza prevede anche i capilista bloccati, con alternanza di genere. Un elettore sulla scheda elettorale potrà indicare fino a tre candidati come preferenze per una singola lista in un listino di 7 candidati con ordine alternato di genere, escluso il capolista.

(IlGiornale)

Si è spenta a Roma all’età di 78 anni Emma Bonino. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria. Ieri era stata poi trasferita in una struttura privata. “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai”. Con questa frase PiùEuropa annuncia la morte della sua leader.

(Libero)