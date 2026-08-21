Maltempo, fulmini e saette al Nord. Ma da domani si cambia

Grande successo dell’Italia agli Europei di atletica a Birmingham! Gli azzurri chiudono in vetta il medagliere davanti proprio alla Gran Bretagna padrona di casa. Decisivo l’oro degli azzurri della 4×400 maschile davanti ai britannici, in un finale da cardiopalma che ha visto la staffetta tricolore prevalere per soli tre centimetri. L’Italia ha toccato così quota 22 medaglie gli Europei di Birmingham con 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Anche nel nuoto, a Parigi i nostri atleti sono stati travolgenti. L’Italia vince la classifica per Nazioni.

(La Gazzetta dello Sport)

Ricorre il 1.636° giorno di guerra in Ucraina. Colpi incrociati tra Mosca e Kiev: l’Ucraina ha attaccato la capitale russa con centinaia di droni, distruggendo il più grande deposito di Wildberries – la Amazon russa – del Paese; la Russia ha ucciso almeno 5 persone in una serie di attacchi con missili balistici sull’Ucraina. Un drone è stato abbattuto nello spazio aereo della Romania da un caccia della Nato. L’Alleanza atlantica: «Sembra essere russo»

(Corriere della Sera)

Sono passati i 60 giorni per fare un accordo con l’Iran, in questo periodo le parti avrebbero dovuto negoziare per trovare un’intesa definitiva e mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Non è successo. A parte una riduzione sostanziale dei bombardamenti sull’Iran e degli attacchi iraniani ai paesi del Golfo, ma solo in un primo momento. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso e riaperto varie volte ma resta controllato dall’Iran, che si sta accordando con l’Oman per una gestione condivisa. Trump ha minacciato di bombardare l’Oman, tecnicamente alleato con gli Stati Uniti, se si «metterà in mezzo» nei negoziati fra il suo governo e quello iraniano, ma è molto improbabile che accada.

(IlPost)

Pressing degli Usa sul piano Gaza. Trump: “Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza”, ha detto, assicurando che “Hamas ha accettato di deporre le armi”. Circostanza più volte bocciata dal ministro messianico di ultradestra Itamar Ben Gvir: “Penso che a Gaza debbano essere effettuate uccisioni mirate, eliminando 30 o 40 ogni notte. Non soltanto coloro che rappresentano una minaccia immediata: ci sono persone lì che non meritano di vivere. Non sono nemmeno persone”. Secondo una fonte politica di Channel 12 ‘molto ben informata’ sull’incontro, le parti hanno concordato che non verrà effettuata alcuna ricostruzione a Gaza senza il completo disarmo di Hamas.

(Ansa)

Sigfrido Ranucci torna in pubblico a Lavarone (TN) per presentare il suo libro “Il ritorno della casta”. “Dell’inchiesta giudiziaria non parlo”, ha ripetuto più volte. E ancora: “Non vedo l’ora di parlare ma parlerò prima con la magistratura”. Ranucci ha risposto anche alle indiscrezioni su un possibile cambio alla guida di Report. Alla domanda sull’ipotesi che la Rai possa sostituirlo, nessuna barricata: “L’azienda può fare quello che vuole, è l’azienda”.

(IlGiornale)

Tensione in casa Lega dopo le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana, che oltre a chiedere di «rivedere in modo sostenibile ed effettivo l’impostazione del partito», a precisa domanda circa il ruolo di Matteo Salvini, risponde: «Nessuna soluzione va esclusa». Si cerca di lavorare ad un accordo che possa far rientrare la crisi prima del 20 settembre per la consueta riunione a Pontida. sul tavolo della trattativa non c’è il ruolo di segretario di Salvini che non sarebbe in discussione, ma l’idea di una gestione più corale del movimento. Non più l’uomo solo al comando, ma una squadra che possa aiutare il leader a timonare la Lega fuori dalla bonaccia nella quale si è infilata e dalla quale fatica ad uscire.

(Libero)

Il Ceo di MPS Luigi Lovaglio ha messo a punto il contrattacco, per evitare che la banca più antica del mondo e lui stesso finiscano stritolati nell’abbraccio partito dalle rivali Intesa Sanpaolo e Unipol a giugno. Nel prossimo Cda illustrerà non una ma due progetti di acquisizione, da proporre agli azionisti senesi in alternativa a quella da 30,6 miliardi lanciata da Intesa. La prima mossa, inedita e più “difensiva”, prevede un’offerta per il 100% di Banca Generali. L’altra operazione congegnata da Mps con gli advisor Ubs e Bofa sarebbe un’Ops (offerta di scambio di azioni) su Banco Bpm, stavolta in forma ostile, non concordata con l’ex popolare milanese.

(Repubblica)

L’Italia potrebbe trovarsi a dover discutere il trasferimento di migliaia di migranti arrivati in Europa attraverso le coste italiane, e che nel frattempo hanno chiesto asilo in altri Paesi. Si tratta dei cosiddetti “dubitanti”, perché il loro trasferimento avverrebbe ai sensi degli accordi di Dublino, che il Geas, il nuovo patto europeo per la migrazione e l’asilo in vigore dal 12 giugno, ribadisce. Dopo due settimane di schermaglie con la Germania per tre «casi pilota», e dopo che anche la Svizzera ha annunciato che trasferirà in Italia centinaia di persone, si è aggiunta Vienna. In questo clima, il governo italiano sta valutando di prorogare la chiusura dello spazio Schengen per i cittadini in arrivo dalla Spagna

(Corriere della Sera)

Si alza il velo sul piano studiato dal ceo di Mps Luigi Lovaglio per fermare la scalata di Intesa Sanpaolo. Oltre alle due offerte pubbliche di scambio volontarie, Il piano messo prevede anche la «distribuzione di 4 miliardi di euro a favore degli azionisti Mps» da corrispondere «in parte in cassa» con un miliardo di euro, «e in parte in azioni Generali» In caso di adesione integrale alle offerte di scambio promosse da Mps su Banca Generali e Banco Bpm e tenendo conto della fusione di Mediobanca nel Monte, gli attuali azionisti dell’istituto senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato, gli azionisti Banco Bpm circa il 37,2% e gli azionisti Banca Generali circa il 12,7%.

(IlSole24Ore)

Maltempo al nord, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. Quasi 40mila fulmini in Liguria, 20mila solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Chiusa l’Aurelia a Zoagli. Il maltempo ha colpito duramente il Nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni materiali mentre al Sud si registrano ancora bollini rossi con il caldo che non sembra dare tregua. Nel weekend, la situazione migliorerà, La prossima settimana vedrà l’Italia nettamente divisa in tre fasce climatiche: Al Nord Fresco instabile, al Centro Caldo moderato, al Sud Caldo estremo.

(La Stampa)