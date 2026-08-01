Dove comincia una casa

Una casa non è soltanto un tetto. È il luogo in cui una persona smette di sentirsi provvisoria e ricomincia a immaginare il futuro. Oltre agli alloggi e agli sgomberi, il vero tema è l’appartenenza: perché senza relazioni una casa resta un edificio, non un luogo da abitare.

Una casa non comincia quando si posa un tetto. Comincia quando una persona smette di sentirsi provvisoria.

Non tutte le persone che hanno un tetto hanno una casa. E non tutte quelle che cercano una casa stanno cercando soltanto un tetto. È una differenza sottile, ma decisiva.

Per questo il dibattito pubblico rischia spesso di confondere il problema edilizio con quello umano. Costruire muri è relativamente semplice. Costruire luoghi nei quali qualcuno possa finalmente abitare è un’altra cosa.

In questi giorni la chiusura della baraccopoli di San Ferdinando è stata raccontata soprattutto attraverso i numeri: gli alloggi disponibili, i fondi europei perduti, i ritardi, i nuovi moduli abitativi, le responsabilità della politica. Tutto necessario. Tutto vero. Ma c’è una domanda che rimane sullo sfondo. Quando una persona può davvero dire di essere arrivata a casa?

Una baracca non è soltanto una costruzione di plastica e cartone. È una condizione esistenziale. È il luogo nel quale nessuno pensa che valga la pena piantare un albero, appendere una fotografia, salutare il vicino come se ci si dovesse rivedere anche domani. La provvisorietà cambia il modo di guardare il tempo. Se tutto può finire da un momento all’altro, anche i legami diventano temporanei. La provvisorietà non cambia soltanto il luogo in cui vivi. Cambia il modo in cui immagini il tuo domani. Chi si sente provvisorio smette perfino di progettare.

Per questo una casa non coincide con un alloggio. Una casa è il luogo nel quale una persona torna a essere riconosciuta da qualcuno. Dove il postino sa il tuo nome. Dove un bambino può dire «ci vediamo domani». Dove una vicina si accorge che non apri le finestre da qualche giorno. È il luogo in cui la geografia lascia spazio alle relazioni.

Vale per un bracciante straniero come per un anziano rimasto solo. Vale per una famiglia sfrattata, per uno studente che cambia città ogni sei mesi, per chi vive da anni nello stesso appartamento senza riuscire a sentirlo proprio. Esiste una povertà abitativa che non dipende soltanto dai metri quadrati disponibili, ma dalla possibilità di appartenere a un luogo.

Forse è anche per questo che le politiche abitative, quando funzionano, non si limitano a distribuire chiavi. Creano condizioni perché attorno a quelle chiavi possa nascere una comunità. Perché una casa senza vicini resta un edificio. Una casa senza relazioni resta un dormitorio.

Ogni società ha il dovere di garantire un tetto. Ma una democrazia matura dovrebbe chiedersi qualcosa di più. Non soltanto dove le persone dormiranno stanotte, ma dove potranno finalmente smettere di sentirsi ospiti della propria vita.

Perché una casa non è il contrario di una baracca. È il contrario dell’essere di passaggio. È il luogo nel quale una persona può finalmente ricominciare a immaginare il futuro.