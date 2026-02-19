Mondo

Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea

di redazione

L’ex principe Andrea è stato arrestato nella residenza di Sandringham, nel Norfolk, nell’ambito di un’inchiesta per presunta condotta illecita connessa al caso Epstein

19 Febbraio 2026

L’ex principe Andrea è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, la tenuta reale nel Norfolk dove si era recentemente trasferito. La notizia è stata riportata dalla BBC, che precisa come il provvedimento sia stato eseguito nell’ambito di un’indagine per presunta condotta illecita nello svolgimento di una funzione pubblica, collegata al caso Jeffrey Epstein.

Il Daily Mail sottolinea inoltre che l’arresto è avvenuto nel giorno in cui Andrew Mountbatten-Windsor compiva 66 anni.

L’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto riferito da testimoni al tabloid britannico, poco dopo le 8 del mattino sei auto della polizia, prive di contrassegni, sono giunte presso la proprietà. Dai veicoli sarebbero scese otto persone in abiti civili, descritte come individui “con l’aspetto di poliziotti”.

Le vetture sarebbero state parcheggiate nei pressi di Wood Farm, l’ex abitazione del principe Filippo, dove Andrea si era stabilito dopo aver lasciato il Royal Lodge di Windsor in seguito alle ripercussioni legate al caso Epstein.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Energia

Decreto Bollette 2026: cosa prevede per imprese e famiglie

di redazione

Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali Risparmio

Banca Generali: il private banking non deve avere paura dell’AI

di redazione

Mobilità

La pista 35L/17R di Milano Malpensa chiusa fino al 9 maggio per manutenzione

di redazione

olio d'oliva vld Agricoltura

Olio d’oliva italiano: nel 2025 cala la produzione, prezzi più alti di Spagna e Grecia

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.