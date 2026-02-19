Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea

L’ex principe Andrea è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, la tenuta reale nel Norfolk dove si era recentemente trasferito. La notizia è stata riportata dalla BBC, che precisa come il provvedimento sia stato eseguito nell’ambito di un’indagine per presunta condotta illecita nello svolgimento di una funzione pubblica, collegata al caso Jeffrey Epstein.

Il Daily Mail sottolinea inoltre che l’arresto è avvenuto nel giorno in cui Andrew Mountbatten-Windsor compiva 66 anni.

L’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto riferito da testimoni al tabloid britannico, poco dopo le 8 del mattino sei auto della polizia, prive di contrassegni, sono giunte presso la proprietà. Dai veicoli sarebbero scese otto persone in abiti civili, descritte come individui “con l’aspetto di poliziotti”.

Le vetture sarebbero state parcheggiate nei pressi di Wood Farm, l’ex abitazione del principe Filippo, dove Andrea si era stabilito dopo aver lasciato il Royal Lodge di Windsor in seguito alle ripercussioni legate al caso Epstein.