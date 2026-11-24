Le ricerche sulla violenza economica hanno sviluppato, negli ultimi anni, un vocabolario che permette di nominare comportamenti spesso nascosti nelle abitudini familiari e culturali, conoscerle è un primo passo per comprenderne le conseguenze sulla libertà personale.

«È possibile liberare Andromeda solo se è incatenata, è possibile svegliare la Bella addormentata solo se giace dormiente».

Simone de Beauvoir scriveva queste parole in un suo intervento nel 1947 (recentemente pubblicato nel saggio “La femminilità, una trappola” da L’Orma Editore), riflettendo sul ruolo del protettore attribuito agli uomini e sulla condizione di fragilità che viene di conseguenza attribuita alle donne. È chiaro che, affinché qualcuno possa assumere il ruolo di chi salva, qualcun altro deve trovarsi nella condizione di essere salvato. Quasi ottant’anni dopo, questa rappresentazione attraversa ancora il modo in cui vengono distribuite le responsabilità economiche nelle relazioni, soprattutto quando la protezione finisce per giustificare la dipendenza.

In alcune famiglie il denaro viene gestito prevalentemente da una sola persona. Può essere una scelta condivisa, una soluzione pratica, un’abitudine costruita nel tempo senza che nessuno ci abbia mai pensato davvero. Le difficoltà emergono quando questa organizzazione non può essere discussa o modificata, quando uno dei partner viene escluso dalle informazioni economiche oppure deve chiedere il permesso per utilizzare risorse che contribuisce a produrre. Una donna può avere uno stipendio senza poterne disporre liberamente, rinunciare a un’opportunità lavorativa perché il partner la ostacola oppure scoprire di avere debiti contratti a suo nome. Con il tempo, queste limitazioni possono entrare nelle abitudini quotidiane e modificare ciò che una persona sente di poter scegliere per sé.

Nel 2008 Adrienne Adams e colleghe hanno sviluppato la Scale of Economic Abuse, uno dei primi strumenti dedicati alla misurazione della violenza economica nelle relazioni intime, a partire dalle esperienze di 103 donne sopravvissute alla violenza domestica. Una revisione internazionale di Judy Postmus e colleghe, pubblicata nel 2018, ha successivamente esaminato 46 studi condotti in diversi Paesi, rilevando differenze nelle definizioni e negli strumenti di misurazione. La ricerca ha progressivamente distinto diverse manifestazioni dell’abuso economico. Accanto ai termini che descrivono comportamenti specifici, altri concetti permettono di esaminare i processi relazionali e psicologici attraverso i quali il controllo si sviluppa, viene mantenuto e può continuare anche dopo la fine di una relazione.

Restrizione, sfruttamento e sabotaggio: le diverse forme della violenza economica

La restrizione economica, o economic restriction, comprende i comportamenti che impediscono di accedere alle risorse, utilizzarle o conservarle liberamente. Il controllo può riguardare lo stipendio, il conto corrente, i risparmi o il patrimonio familiare. Una donna può essere obbligata a rendicontare ogni spesa, ricevere soltanto il denaro necessario per gli acquisti autorizzati oppure essere esclusa dalle informazioni sulla situazione finanziaria della famiglia.

Lo sfruttamento economico, o economic exploitation, riguarda l’utilizzo delle risorse dell’altra persona a proprio vantaggio, senza un consenso libero e informato. Può comprendere l’appropriazione dello stipendio, l’utilizzo non autorizzato di carte di credito, la sottrazione di risparmi o l’imposizione di obbligazioni finanziarie. Anche una gestione patrimoniale formalmente condivisa può nascondere queste dinamiche: la presenza di conti cointestati non assicura che entrambi i partner conoscano la situazione economica o partecipino effettivamente alle decisioni.

Il sabotaggio economic comprende i comportamenti diretti a ostacolare la possibilità di acquisire o mantenere risorse proprie. Una delle sue manifestazioni più studiate è l’employment sabotage, il sabotaggio lavorativo. Il partner può scoraggiare la ricerca di un impiego, impedire la frequenza di corsi di formazione, ostacolare un colloquio o creare condizioni che rendono difficile mantenere il lavoro. Talvolta le responsabilità di cura vengono utilizzate per impedire all’altra persona di lavorare o migliorare la propria posizione professionale.

Le conseguenze possono protrarsi negli anni. Interrompere un percorso lavorativo, ridurre l’orario o rinunciare alla formazione incide sulle possibilità di reddito presenti e future, sui risparmi e sui contributi previdenziali. Le difficoltà di conciliazione tra lavoro e responsabilità di cura possono produrre dipendenza economica anche in assenza di violenza; il sabotaggio riguarda invece l’utilizzo di ostacoli, pressioni e divieti per limitare intenzionalmente l’indipendenza del partner.

Secondo i risultati dell’indagine Istat del 2025, il 6,6% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni che hanno o hanno avuto un partner ha subito violenza economica. La percentuale raggiunge il 10,2% tra le donne che hanno avuto precedenti relazioni, mentre l’1,1% di quelle attualmente in coppia riferisce comportamenti di questo tipo da parte del partner attuale. L’indagine considera anche manifestazioni specifiche: il 2,5% delle donne riferisce di essere stato ostacolato nel conoscere il reddito familiare, il 2,7% nell’utilizzare il proprio denaro, l’1,9% nel possedere una carta di pagamento e il 3,3% nel lavorare.

I dati dei Centri antiviolenza descrivono una popolazione diversa, costituita dalle donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza. Nel 2024, tra le circa 36.400 donne seguite, il 39,7% aveva subito violenza economica e il 45,5% non era economicamente autonomo. Quest’ultima condizione riguardava anche il 14,7% delle donne occupate.

Indebitamento coercitivo: quando i debiti diventano uno strumento di controllo

La ricerca utilizza l’espressione coerced debt, indebitamento coercitivo, per indicare i debiti contratti attraverso coercizione, manipolazione o frode all’interno di una relazione caratterizzata dal controllo. Una donna può essere indotta a sottoscrivere un finanziamento, utilizzare una carta di credito per spese imposte dal partner o assumersi obbligazioni economiche senza un consenso effettivo. In altri casi il partner può contrarre debiti a suo nome senza che lei ne sia informata.

Adrienne Adams, Angela Littwin e McKenzie Javorka hanno studiato il fenomeno in un campione di 1.823 donne che avevano contattato la National Domestic Violence Hotline statunitense. Lo studio, pubblicato nel 2020, ha rilevato associazioni tra indebitamento coercitivo, controllo delle informazioni finanziarie, danni alla situazione creditizia e dipendenza economica.

Una ricerca successiva, pubblicata nel 2025, ha analizzato le esperienze di 187 donne recentemente divorziate da mariti abusanti. Tra queste, 116 avevano subito indebitamento coercitivo, attraverso carte di credito, finanziamenti per veicoli, mutui e prestiti personali.

Si tratta di campioni specifici di donne che avevano subìto violenza, dai quali non è possibile ricavare stime sulla diffusione del fenomeno nella popolazione generale. Un debito può continuare a condizionare la vita di una persona anche dopo la fine della relazione, ostacolando l’accesso al credito, la ricerca di un’abitazione e la possibilità di ricostruire una stabilità economica.

Controllo coercitivo e normalizzazione: quando le limitazioni entrano nella vita quotidiana

Il sociologo Evan Stark ha contribuito a sviluppare il concetto di coercive control che considera la violenza nelle relazioni intime attraverso l’insieme dei comportamenti utilizzati per limitare la libertà e l’autonomia di una persona. Il controllo può riguardare il denaro, gli spostamenti, le relazioni sociali, le comunicazioni e le decisioni quotidiane. Alcuni comportamenti, osservati separatamente, possono sembrare poco rilevanti. La loro ripetizione e combinazione contribuisce invece a creare condizioni nelle quali le possibilità di scelta diventano sempre più ristrette. Limitare l’accesso al denaro significa condizionare anche la possibilità di spostarsi, incontrare altre persone, chiedere aiuto o organizzare una vita indipendente.

I dati Istat sui Centri antiviolenza documentano la frequente compresenza di diverse forme di violenza. Nel 2024 soltanto il 15,7% delle donne seguite aveva subito una sola tipologia di violenza, mentre il 24,8% ne aveva subite due e il 26,9% tre. Per una quota consistente delle donne, dunque, le diverse forme di violenza erano presenti contemporaneamente. Tra le donne che avevano subito minacce, stalking, violenza economica o psicologica, il 43,7% riferiva una storia di violenza durata almeno cinque anni.

La durata del controllo può modificarne la percezione. Comportamenti inizialmente vissuti come problematici possono diventare abituali, soprattutto quando vengono introdotti gradualmente e accompagnati da giustificazioni legate alla gestione familiare, alla preoccupazione o alla protezione.

Il termine normalizzazione descrive il processo attraverso il quale comportamenti ripetuti finiscono per essere considerati parte della quotidianità. Nel caso della violenza economica, questo può significare abituarsi a chiedere denaro per una necessità personale, giustificare ogni acquisto o rinunciare a una spesa per evitare una discussione. La persona impara ad anticipare le reazioni del partner e a modificare le proprie scelte di conseguenza. Talvolta smette di chiedere, di proporre o persino di considerare alcune possibilità, perché ha imparato che difficilmente troverebbero spazio nella relazione.

Questi comportamenti possono essere forme di adattamento a un contesto nel quale l’espressione delle proprie preferenze comporta conseguenze negative. Il riconoscimento della violenza può richiedere tempo, soprattutto quando le limitazioni sono diventate parte delle abitudini e la persona ha progressivamente ridotto le proprie aspettative di autonomia.

Il lavoro di cura e le condizioni dell’autonomia

Le disuguaglianze economiche tra uomini e donne costituiscono un elemento importante del contesto nel quale la violenza economica può svilupparsi. La distribuzione del lavoro domestico e di cura, in particolare, continua a influenzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e le possibilità di accumulare risorse personali.

Un’indagine ISTAT pubblicata nel settembre 2026, relativa ai tempi di lavoro nel periodo 2003-2023, mostra che il tempo dedicato dalle donne al lavoro familiare non retribuito è diminuito nel corso di vent’anni, mentre il riequilibrio delle responsabilità tra uomini e donne procede lentamente. Nel 2023, anche tra le coppie di persone occupate di età compresa tra 25 e 64 anni, le donne dedicavano mediamente 2 ore e 22 minuti al giorno in più degli uomini al lavoro domestico e di cura. Nelle coppie in cui entrambi lavorano, le donne svolgevano ancora il 68,9% del lavoro familiare complessivo.

La differente distribuzione del tempo ha conseguenze sulle opportunità professionali. Le ore dedicate alla cura possono ridurre la disponibilità per il lavoro retribuito, la formazione e la progressione di carriera. Interruzioni occupazionali, riduzioni dell’orario e rinunce professionali producono effetti che si accumulano negli anni, incidendo sul reddito, sulla capacità di risparmio e sulla futura posizione previdenziale.

Nel confronto europeo, l’Italia continua a distinguersi per una partecipazione femminile al lavoro relativamente bassa e per una distribuzione particolarmente diseguale delle responsabilità familiari. Nel 2023, secondo i dati Eurostat richiamati dall’ISTAT, il tasso di occupazione delle donne tra i 15 e i 64 anni era del 52,5%, contro una media europea del 65,7%.

Queste differenze economiche possono diventare rilevanti quando una relazione termina. Una donna che ha dedicato molti anni alla crescita dei figli o all’assistenza di familiari può aver contribuito in misura decisiva al benessere e all’organizzazione della famiglia senza aver accumulato risorse personali equivalenti. La perdita di continuità lavorativa può inoltre rendere difficile recuperare una posizione professionale adeguata, soprattutto dopo lunghi periodi di inattività. Il lavoro di cura produce un valore economico e sociale rilevante, ma una parte consistente di questo contributo rimane esterna ai rapporti di lavoro retribuiti e ai meccanismi attraverso i quali si costruiscono reddito, patrimonio e diritti previdenziali.

Queste condizioni non costituiscono automaticamente situazioni di violenza economica. Possono tuttavia aumentare la vulnerabilità di chi subisce comportamenti coercitivi, perché riducono le alternative disponibili e rendono più onerosa la possibilità di interrompere una relazione.

Sessismo benevolo e autoefficacia: la protezione, la dipendenza e la fiducia nelle proprie capacità

Nel 1996 gli psicologi sociali Peter Glick e Susan Fiske hanno introdotto la teoria del sessismo ambivalente, distinguendo una componente ostile e una benevola. Il sessismo benevolo comprende atteggiamenti apparentemente positivi nei confronti delle donne, fondati sulla loro idealizzazione e sull’idea che debbano essere protette dagli uomini. Queste convinzioni possono contribuire a mantenere ruoli tradizionali e rapporti diseguali, anche quando vengono espresse attraverso comportamenti percepiti come premurosi.

Nella gestione del denaro familiare, l’idea che l’uomo debba occuparsi delle questioni finanziarie perché più competente può essere accettata inizialmente da entrambi i partner. Questa organizzazione può diventare problematica quando impedisce alla donna di conoscere le risorse disponibili, partecipare alle decisioni o acquisire competenze che le consentirebbero di gestirle autonomamente. La gestione esclusiva del denaro può essere presentata come una forma di protezione. Il partner sostiene di voler evitare preoccupazioni, semplificare la vita familiare o risparmiare all’altra persona responsabilità considerate troppo gravose. Quando queste giustificazioni accompagnano comportamenti di controllo, la dipendenza economica può consolidarsi senza essere immediatamente riconosciuta.

Secondo il Prospetto 7 dell’indagine Istat del 2025, tra le donne conviventi che hanno subito violenza economica il 35,4% non partecipa alle decisioni finanziarie familiari, contro il 2% di quelle che non hanno subito questa forma di violenza.

Non conoscere il bilancio familiare, i risparmi disponibili o gli impegni finanziari assunti può rendere difficile valutare le proprie possibilità economiche. L’incertezza può riguardare tanto le risorse disponibili nel presente quanto la possibilità di affrontare un imprevisto, sostenere una spesa personale o prendere decisioni per il futuro.

Queste limitazioni materiali possono avere conseguenze psicologiche su chi le subisce. Uno studio di Brooklyn Mellar e colleghe, pubblicato nel 2024 sul Journal of Interpersonal Violence, ha analizzato un campione rappresentativo di 1.431 donne neozelandesi che avevano avuto una relazione. Il 15% aveva sperimentato almeno una forma di abuso economico. Le donne che avevano subito questo tipo di violenza presentavano probabilità più elevate di riferire problemi di salute mentale e insicurezza materiale rispetto a quelle che non avevano subito violenza di coppia. Una seconda ricerca, condotta da Hsiu-Fen Lin e colleghe su 229 donne sopravvissute alla violenza di coppia e seguite nel tempo, ha esaminato il rapporto tra le diverse forme di abuso e lo stress finanziario. La diminuzione dell’abuso economico risultava associata a una riduzione dello stress finanziario e spiegava, nel modello statistico utilizzato, il 58% della diminuzione osservata nel tempo.

Entrambi gli studi riguardano la violenza economica nel suo complesso, senza isolare gli effetti psicologici della sola esclusione dalla gestione dei conti. L’insicurezza finanziaria può comunque assumere una dimensione molto concreta: non sapere quanto denaro sia disponibile, non poter verificare l’esistenza di debiti, non avere accesso a risorse per affrontare una necessità personale.

A questa condizione può aggiungersi la sfiducia nelle proprie capacità. Albert Bandura ha descritto l’autoefficacia come la convinzione di poter organizzare e realizzare le azioni necessarie per affrontare determinate situazioni. Questa fiducia si costruisce anche attraverso l’esperienza: prendere decisioni, affrontarne le conseguenze, acquisire informazioni e verificare le proprie competenze. Una donna esclusa per anni dalla gestione finanziaria può avere avuto poche occasioni di esercitare queste capacità. Se all’esclusione si accompagnano critiche e svalutazioni, può iniziare a dubitare della propria possibilità di amministrare il denaro, anche quando avrebbe le capacità per farlo.

Può comparire anche la vergogna. La dipendenza economica, i debiti accumulati o la difficoltà a comprendere la situazione finanziaria familiare possono essere vissuti come segni di incapacità personale. Il timore di essere giudicata irresponsabile, ingenua o incapace di provvedere a sé stessa può rendere più difficile raccontare ciò che accade e chiedere aiuto. In un contesto di controllo, la vergogna può alimentare il silenzio, soprattutto quando la svalutazione proviene proprio dalla persona che gestisce le risorse.

Nel lavoro clinico, l’insicurezza e la sfiducia nelle proprie capacità vanno considerate alla luce delle esperienze relazionali nelle quali si sono sviluppate. Una difficoltà acquisita in un contesto che limita sistematicamente le possibilità di scelta rischia altrimenti di essere letta come una caratteristica individuale.

Violenza economica dopo la separazione: quando il controllo continua

La fine di una relazione non coincide necessariamente con la fine della violenza economica. Il mancato versamento intenzionale del mantenimento, l’occultamento di beni, le pressioni per accettare accordi patrimoniali svantaggiosi o l’utilizzo delle controversie economiche come forma di molestia possono prolungare il controllo.

La letteratura utilizza l’espressione post-separation economic abuse per descrivere questi comportamenti. Uno studio qualitativo condotto in Finlandia da Anniina Kaittila, Mia Hakovirta e Heini Kainulainen, pubblicato nel 2024, ha analizzato le esperienze di undici donne che avevano subito violenza nelle relazioni intime. Le ricercatrici hanno individuato quattro modalità ricorrenti: sabotaggio economico, privazione delle risorse, molestie finanziarie e furto o appropriazione di beni. Tra i comportamenti descritti compaiono il mancato pagamento del mantenimento, il rifiuto di restituire beni personali e l’utilizzo delle questioni economiche per mantenere contatti indesiderati con l’ex partner. La ricerca, per le dimensioni e le caratteristiche del campione, ha un valore esplorativo. Il controllo può continuare attraverso obbligazioni e rapporti economici che sopravvivono alla relazione, soprattutto quando sono presenti figli o beni condivisi.

Per chi non dispone di risparmi, di un reddito sufficiente o di una rete di sostegno, queste difficoltà possono rendere particolarmente complessa la costruzione di una nuova organizzazione della propria vita. La possibilità di separarsi e quella di costruire un’indipendenza economica non procedono necessariamente con gli stessi tempi.

Autonomia economica: le condizioni materiali della libertà

L’autonomia economica comprende la possibilità di accedere alle risorse, utilizzarle e partecipare alle decisioni che riguardano la propria vita. Una donna può lavorare senza poter utilizzare liberamente lo stipendio, così come può non avere un’occupazione retribuita e partecipare pienamente alle decisioni economiche della famiglia.

L’indagine Istat del 2025 rileva che, tra le donne che vivono in coppia e hanno subito violenza economica, il 42,4% non si considera economicamente indipendente e il 53,6% non dispone di un reddito personale, vivendo grazie al mantenimento dei familiari conviventi. Le percentuali sono superiori a quelle rilevate tra le donne che non hanno subito violenza economica.

I dati dei Centri antiviolenza riguardano le condizioni economiche delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza. Nel 2024 il 76% delle donne seguite presentava almeno una condizione riconducibile alla violenza economica, alla mancanza di autonomia o alla necessità di sostegno finanziario e lavorativo. La quota di donne che aveva subito violenza economica raggiungeva il 47% tra le ultrasessantenni. Tra le donne con disabilità era pari al 43,4%, a fronte del 39,7% rilevato complessivamente. L’Istat rileva inoltre un’associazione tra l’assenza di autonomia economica e di una rete familiare o amicale e le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi dei percorsi di uscita dalla violenza.

La disponibilità di un conto corrente personale costituisce uno degli strumenti attraverso i quali questa autonomia può essere esercitata. Secondo un’indagine realizzata nel 2023 da Global Thinking Foundation e Roba da Donne, su circa 1.400 intervistate soltanto il 58% disponeva di un conto corrente personale, mentre il 12,9% aveva esclusivamente un conto cointestato con il partner o un altro familiare e il 4,8% non possedeva alcun conto, neppure cointestato. Il 68,8% delle partecipanti si dichiarava economicamente autonomo, una percentuale superiore a quella delle donne titolari di un conto personale.

La titolarità di un conto, da sola, non garantisce la libertà di utilizzare il proprio denaro, così come la scelta di condividere un conto non indica necessariamente una situazione di dipendenza. Tuttavia, disporre di uno strumento bancario personale permette di ricevere direttamente il proprio reddito, conservare risparmi e gestire spese senza dover necessariamente ricorrere all’intermediazione di un’altra persona. Quando l’accesso alle risorse dipende dal consenso del partner, anche le decisioni più ordinarie possono diventare difficili da prendere autonomamente.

La disponibilità di risorse economiche condiziona anche l’accesso all’aiuto. Una donna che non può utilizzare liberamente il denaro può incontrare difficoltà nel sostenere il costo di un trasporto, raggiungere un servizio, ottenere una consulenza o trovare un alloggio temporaneo. Quando ogni spesa deve essere autorizzata o giustificata, anche le iniziative necessarie per cercare sostegno possono esporla a nuove forme di controllo.

L’assenza di un conto personale, di risparmi o di informazioni sulla situazione patrimoniale può rendere più complesso affrontare le procedure amministrative e legali, soprattutto quando esistono figli, debiti o beni condivisi. La possibilità di ricevere aiuto dipende allora anche dalla presenza di servizi accessibili, sostegni economici e percorsi capaci di accompagnare il recupero dell’autonomia nel tempo. Il lavoro, l’abitazione, l’accesso al credito e la consulenza legale incidono sulla possibilità concreta di prendere decisioni indipendenti. Anche il sostegno psicologico può accompagnare questo processo, favorendo il riconoscimento delle dinamiche di controllo e il recupero della fiducia nelle proprie capacità.

Una relazione può prevedere molte forme di organizzazione economica, anche molto diverse tra loro. Ciò che cambia le cose e il loro decorso, è la possibilità di partecipare alle decisioni, conoscere le risorse disponibili e modificare gli accordi senza temere conseguenze. Quando queste possibilità vengono meno, la dipendenza può diventare una condizione dalla quale è difficile sottrarsi, anche molto tempo dopo averne riconosciuto il funzionamento.

Dall’autonomia personale alla responsabilità pubblica

La Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013, riconosce espressamente la violenza economica tra le forme di violenza domestica. In Italia, pur non esistendo un reato autonomo e generale di violenza economica, diverse condotte possono essere perseguite attraverso le norme esistenti. Il riconoscimento di queste forme di abuso richiede anche interventi capaci di contrastare le condizioni materiali che alimentano la dipendenza. L’educazione finanziaria e la disponibilità di un conto corrente personale possono favorire l’autonomia, ma occorrono anche risorse economiche, opportunità lavorative e servizi accessibili. Il lavoro, in particolare, rappresenta una delle condizioni che possono consentire alle donne di recuperare la propria indipendenza. Nei percorsi di uscita dalla violenza rilevati dall’ISTAT, tra le donne per le quali è disponibile l’informazione alla conclusione del percorso, l’80,1% risulta economicamente indipendente. Tra queste, il 66,6% ha mantenuto il proprio lavoro e il 26,8% ne ha trovato uno nuovo (bisogna però tener conto che nel 29,8% dei casi l’informazione non è stata rilevata). Il recupero dell’autonomia richiede quindi condizioni concrete che non possono dipendere esclusivamente dalle risorse individuali delle singole persone coinvolte.

Il 25 novembre può essere anche l’occasione per conoscere queste forme di violenza più nascoste e subdole, perché radicate da sempre al tessuto sociale e culturale, violenze che possono accompagnare per anni la vita quotidiana senza essere intese come tali. Iniziare a riconoscerle significa osservare, di volta in volta, chi dispone del denaro, chi può decidere come utilizzarlo e quali possibilità concrete abbia ciascuna persona di esercitare la propria autonomia all’interno di una relazione di coppia, e al di fuori di essa.