Gianni De Gennaro si è suicidato. “Gianni De Gennaro si è sparato ed è morto. Sconvolto per l’inchiesta, si è recato nella sua casa di campagna ed è stato trovato sabato mattina”. Con queste poche righe, il Corriere Della Sera, annuncia per primo, a firma della vicedirettrice Fiorenza Sarzanini, la morte dell’ex Capo della Polizia, al centro della recente inchiesta della Procura di Caltanissetta per depistaggio.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e protagonista di alcuni dei passaggi più delicati della storia istituzionale italiana degli ultimi decenni, è morto a 78 anni. A dare la notizia è il Corriere della Sera, che riferisce di un suicidio avvenuto nella sua abitazione. La notizia arriva a pochi giorni dalla diffusione degli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta che vedeva De Gennaro indagato per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’ex capo della Polizia si sarebbe tolto la vita con un’arma da fuoco, sconvolto per l’inchiesta di Caltanissetta che lo riguardava.

L’inchiesta di Caltanissetta e la richiesta di arresto

Il 16 novembre era diventata pubblica la notizia dell’indagine della Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca. I magistrati avevano chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro, ipotizzando il reato di depistaggio in relazione ad alcuni aspetti delle indagini sulle stragi mafiose del 1992.

Il giudice per le indagini preliminari Giulia Zappalà aveva respinto la richiesta, ritenendo insufficienti gli elementi per sostenere, con la necessaria gravità indiziaria, che le condotte contestate fossero finalizzate a sviare le indagini oggetto del procedimento. La Procura aveva presentato appello al Tribunale del Riesame. Per il 1° dicembre era previsto un interrogatorio.

Al centro dell’inchiesta figuravano i rapporti tra De Gennaro, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera e il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. Secondo l’ipotesi accusatoria, De Gennaro e alcuni suoi collaboratori avrebbero ostacolato la possibilità che Contorno rendesse dichiarazioni alla magistratura e avrebbero occultato o distrutto documentazione potenzialmente rilevante per le indagini.

Si trattava di contestazioni ancora sottoposte a verifica giudiziaria, sulle quali non era intervenuta alcuna sentenza di condanna.

Una carriera ai vertici della sicurezza italiana

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, Giovanni De Gennaro era entrato nella Polizia di Stato nel 1973. La sua carriera si era sviluppata soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata, fino a diventare una delle figure più influenti dell’apparato italiano della sicurezza.

Negli anni Ottanta aveva collaborato con Giovanni Falcone nelle indagini contro Cosa nostra, occupandosi anche della gestione di importanti collaboratori di giustizia, tra i quali Tommaso Buscetta.

Aveva successivamente ricoperto incarichi di vertice nella Direzione investigativa antimafia e nella Criminalpol, prima di essere nominato capo della Polizia nel 2000, incarico mantenuto fino al 2007.

Durante la sua direzione si erano verificati i fatti del G8 di Genova del 2001, compresa l’irruzione nella scuola Diaz. De Gennaro era stato coinvolto in un procedimento per presunta istigazione alla falsa testimonianza, conclusosi nel 2011 con l’assoluzione definitiva da parte della Cassazione perché il fatto non sussiste. Dopo la guida della Polizia aveva diretto il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ricoprendo successivamente l’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti nel governo Monti. Dal 2013 al 2020 era stato presidente di Finmeccanica, poi Leonardo. Più recentemente aveva assunto la presidenza del consorzio Eurolink, impegnato nel progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Le questioni ancora aperte sulla strage di via D’Amelio

L’ultima inchiesta giudiziaria aveva riportato l’attenzione su una delle vicende più controverse della storia repubblicana: il depistaggio delle prime indagini sull’assassinio di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, avvenuto il 19 luglio 1992.

La ricostruzione giudiziaria di quel depistaggio aveva già evidenziato il ruolo delle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino e le responsabilità nella costruzione di una versione artificiosa degli avvenimenti.

Le nuove indagini cercavano di chiarire ulteriori aspetti di quella vicenda, compresi i rapporti tra funzionari di polizia e collaboratori di giustizia e le circostanze della scomparsa dell’agenda rossa del magistrato.

Il coinvolgimento di De Gennaro aveva assunto particolare rilievo proprio per il ruolo che aveva ricoperto nell’antimafia e negli apparati dello Stato. Il rigetto della richiesta di arresto da parte del gip aveva tuttavia evidenziato una divergenza significativa tra la ricostruzione della Procura e la valutazione giudiziaria degli elementi raccolti.

La notizia della sua morte interviene dunque mentre erano ancora aperti importanti interrogativi giudiziari e storici. Interrogativi che riguardano vicende sulle quali, a oltre trent’anni dalle stragi del 1992, continuano a concentrarsi le indagini della magistratura e l’attenzione dell’opinione pubblica.