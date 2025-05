Giorgio Armani Privè: inaugurata a Milano la mostra sui vent’anni di Haute Couture

Milano tributa il suo omaggio all’estro creativo di Re Giorgio Armani, celebrandone l’eleganza senza tempo, attraverso la mostra “Giorgio Armani Privé 2005–2025: Vent’anni di Alta Moda”, inaugurata negli spazi dell’Armani/Silos. Una esposizione di 150 abiti, curati in maniera personale dallo stilista, che immerge il visitatore in un viaggio denso di emozione e di poesia, proprio nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario della fondazione della Giorgio Armani S.p.A.

Era il 2005, quando il Re dalla moda italiana scelse di debuttare nel mondo dell’Haute Couture in quel di Parigi, roccaforte dell’Alta Moda, presentando la sua prima collezione della linea Armani Privè. E proprio esplorando questa retrospettiva, aperta al pubblico dal 21 maggio al 28 dicembre 2025, si coglie alla perfezione la sofisticatezza, la libertà di creare, scevre da qualsiasi compromesso o sovrastruttura, di uno stile che conferisce un tratto distintivo al concetto di bellezza autentica e per nulla incline all’ eccesso o al clamore, reinventandosi nel tempo, ma conservando una coerenza ed una fedeltà al modo di essere e concepire la Vita di Giorgio Armani.

La linea Armani Privè, in un ventennio (2005-2025), ha vestito le più importanti star internazionali che, indossando le sue meravigliose creazioni, hanno calcato i red carpet più prestigiosi del mondo, come Cate Blanchett, Nicole Kidman, Julia Roberts, per citare qualche nome tra tanti.

Dentro l’Armani/Silos, il percorso espositivo realizza scorci di arte ed eleganza da mozzare il fiato, tra abiti che regalano il Sogno, ed accessori scintillanti ed unici nel loro genere, esprimendo la luminosità e la sapienza impareggiabile dell’alta sartorialità. Tanti i ricami gioiello, i materiali perlati, il talento purissimo che unisce, senza stancare, cultura, ricercatezza, prospettive aperte ed orientate al futuro, tenendo ben saldo il punto di congiuntura tra passato e presente.

Giorgio Armani ed il suo concetto di eleganza gentile ed immortale

“Nelle collezioni di Alta Moda esprimo la mia visione dello stile e dell’eleganza attraverso l’arte dell’artigianalità e del savoir faire: soltanto qui posso farlo senza pormi limiti“, afferma Giorgio Armani. “Vent’anni di Giorgio Armani Privé sono stati un viaggio stupefacente, liberatorio, che ora voglio condividere con un pubblico più ampio, portandolo con me nel sogno ad occhi aperti di abiti fatti di fantasia e di grazia. Un mondo prezioso che in mostra diventa una sorpresa che emoziona“.

Lo stesso Giorgio Armani si è concesso in modo generoso all’inaugurazione della mostra “Giorgio Armani Privè 2005-2025: Vent’anni di Alta Moda” del 20 maggio scorso, presso l’Armani Silos di Via Bergognone 40 a Milano, salutando la stampa e gli altri personaggi famosi intervenuti, facenti parte del mondo della moda, della comunicazione, dello sport, della cultura, dello spettacolo e della politica, come il Senatore a vita Mario Monti, il Sindaco di Milano, Beppe Sala, Martina Colombari e Billy Costacurta, Flavia Pennetta, Filippa Lagerbak e tanti altri, riscuotendo il meritatissimo tributo di riconoscenza ed affetto che lo ha consacrato a livello mondiale come protagonista di uno stile inimitabile.

Dislocata su tre piani, la mostra rapisce il visitatore dall’inizio alla fine, trasportandolo in una realtà onirica che accarezza, commuove e concilia essenza e materia, seguendo la via della Bellezza.

L’esposizione, con le 150 creazioni di Haute Couture scelte personalmente da Giorgio Armani , sarà aperta al pubblico dal 21 maggio al 28 dicembre 2025. Consultando direttamente il sito internet dell’ Armani Silos , sarà possibile acquistare i biglietti.