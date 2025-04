Superdesign Show 2025: 25 anni di design e felicità alla Milano Design Week

Milano torna protagonista mondiale del design con l’edizione 2025 della Milano Design Week, che vede come sempre il Superdesign Show al Superstudio Più di via Tortona tra i principali appuntamenti in calendario. A 25 anni dalla nascita, l’evento si è trasformato in una manifestazione globale, accessibile e partecipata, capace di coniugare innovazione, sostenibilità, arte e una crescente attenzione al benessere e alla qualità della vita.

Dall’élite del settore a evento pop: la metamorfosi del design

Quella che era nata come una settimana rivolta a architetti, designer, buyer e produttori, oggi è un appuntamento trasversale che coinvolge studenti, famiglie, curiosi e appassionati. Un’evoluzione che ha reso la Design Week un fenomeno culturale e sociale, capace di trasformare la città in un laboratorio di idee e di esperienze immersive.

Il tema 2025: “Happiness” – La felicità come chiave del design

Al centro dell’edizione 2025 del Superdesign Show c’è una parola semplice, ma densa di significato: Felicità. Un concetto che si traduce in installazioni, oggetti, esperienze e progetti provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di restituire bellezza e speranza in un momento storico segnato da incertezze globali.

Il tema si riflette nel manifesto “HAPPINESS”, firmato dal graphic artist Daniele Cima, e nella direzione artistica di Giulio Cappellini, che ha scelto il giallo luminoso come colore guida.

25 anni di Superstudio Più: una celebrazione tra memoria e visione

L’anniversario viene celebrato con la mostra “Unforgettable – 25 years of design at Superstudio”, che vede protagonisti grandi nomi del Made in Italy come Alessi, Boffi, Cappellini, Cassina, Poltrona Frau, Zanotta, Technogym, solo per citarne alcuni.

Un racconto che guarda al futuro, ma parte da solide radici, guidato ancora una volta dai fondatori Flavio Lucchini e Gisella Borioli.

Padiglioni indipendenti: innovazione e sperimentazione

Lexus: oltre il concetto di mobilità

Con le installazioni “A-Un” e “Discover Together”, Lexus esplora la relazione tra uomo, macchina e natura attraverso esperienze multisensoriali, tecnologie immersive e design visionario.

Geberit: dove l’acqua incontra il design

L’installazione “WHERE WATER MEETS DESIGN” di Geberit fonde sostenibilità, innovazione e benessere in un ambiente esperienziale che valorizza la forza e la purezza dell’acqua.

Collettive internazionali: il design come ponte tra culture

Hong Kong: artigianato e visione contemporanea

La mostra “Urban Reflection” presenta il lavoro di designer locali che fondono tradizione e modernità, utilizzando materiali riciclati e simboli del territorio.

Tailandia: design come linguaggio universale

Con “Slow Hand Design Thailand 2025” e “FRONT 100”, il padiglione thailandese propone oggetti che trasmettono calore, allegria e artigianato reinterpretato in chiave moderna.

Happy Objects: la felicità in forma d’arte

Una collezione di oggetti e installazioni che reinterpretano il concetto di felicità attraverso ironia, materiali sostenibili e narrazioni visive.

Progetti d’autore: uno sguardo trasversale sul design

L’edizione 2025 si distingue per la presenza di oltre 70 designer da 10 Paesi, con più di 20 progetti espositivi. Tra i più significativi:

“Ode to everyday things” di Acmé

“Cultureland Germany” a cura del German National Tourist Board

“X Possibilities” di Hsiang Han Hsu per Cappellini

“The Yellow Room” di LAPILLI

“Funnyture” di Niklas Jacob

“Hope” di Nikolaus Bagnara

“Flying” di SOGIMI

Arte e design: un dialogo sempre più stretto

Il FLA FlavioLucchiniArt Museum e gli spazi espositivi del Superstudio Più accolgono opere di arte contemporanea e installazioni immersive, tra cui:

“Voluptas” di HUB161

“Facades – L’ordine nel Caos” di Mao Sagao

“Enjoy”, mostra di opere inedite di Flavio Lucchini

Talk, incontri e approfondimenti

Durante l’intera settimana, una serie di talk, presentazioni e incontri con artisti e designer animeranno la manifestazione. Tra gli appuntamenti principali:

Talk con il sociologo Francesco Morace (Future Concept Lab)

Incontro con l’artista Carla Tolomeo

Conferenza “Good Design and Architecture Create Happiness” in collaborazione con ICFF

Tavola rotonda sul concetto di Felicità nel design, con autrici e curatori

Informazioni utili: date, orari e accesso

📍 Superstudio Più – Via Tortona 27, Milano

📅 7-12 aprile (11:00 – 21:00)

📅 13 aprile (11:00 – 18:00)

🎟️ Registrazione richiesta

📍 VIP & Press Preview: 6 aprile, 15:00 – 20:00

Il Superdesign Show 2025 si conferma un appuntamento imperdibile della Milano Design Week, capace di coniugare visionarietà, concretezza, creatività e umanità. Un evento che celebra 25 anni di design con uno sguardo verso un futuro dove felicità, bellezza e sostenibilità sono al centro del vivere quotidiano.