MM celebra 70 anni al servizio dei cittadini

Si è tenuta presso la Sala Alessi di Palazzo Marino l’evento per i 70 anni di MM, storica azienda milanese protagonista dello sviluppo infrastrutturale e sociale della città. L’incontro ha visto la partecipazione della Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e degli Assessori Fabio Bottero (Edilizia Residenziale Pubblica) – che ha aperto l’incontro con un intervento introduttivo in rappresentanza dell’Amministrazione – Elena Grandi (Ambiente e Verde), Arianna Censi (Mobilità), Marco Granelli (Opere pubbliche e Protezione civile), e Tommaso Sacchi (Cultura). Erano presenti, inoltre, i membri del Consiglio di Amministrazione di MM, Pier Carla Del Piano e Marco Plazzotta, insieme agli ex Presidenti Giulio Burchi, Lanfranco Senn, Davide Corritore e Simone Dragone.

Durante l’evento è stato ripercorso il lungo cammino dell’azienda, a partire dalla realizzazione della prima linea metropolitana – la storica “rossa”, finanziata anche grazie a un prestito obbligazionario sottoscritto dai cittadini – fino alla gestione delle reti idriche, del patrimonio residenziale pubblico e dei progetti di rigenerazione urbana che hanno contribuito a trasformare Milano in una città sempre più moderna.

“MM ha cura della città – ha ricordato il Presidente Elio Franzini nel suo intervento – e prendersi cura significa entrare in relazione con l’altro, con empatia e dialogo. Le criticità non le nascondiamo: ci aiutano a crescere. Il nostro rapporto con la città deve essere sempre aperto e basato sullo scambio reciproco. Il nostro obiettivo è continuare a progettare e gestire città più sostenibili, resilienti e inclusive, con al centro le persone e i territori”

L’Amministratore Delegato Francesco Mascolo ha sottolineato come l’anniversario rappresenti un’occasione per guardare al passato e progettare il futuro: “Questi settant’anni sono un momento per riflettere su quello che siamo diventati e su come ci siamo trasformati. MM ha saputo ampliare la propria missione, rimanendo sempre fedele alla sua vocazione al cambiamento. L’ampia gamma di attività ci offre un punto di vista unico su Milano: una visione trasversale, che tiene insieme dimensioni tecniche, ambientali e sociali”.

Grazie all’esperienza accumulata nel campo dell’ingegneria, MM ha esteso la propria attività oltre i confini milanesi, operando su scala nazionale nella progettazione e riqualificazione di ecosistemi urbani. Anche al di fuori dei confini nazionali l’azienda è coinvolta in progetti per la mobilità sostenibile.

Settant’anni dopo la sua fondazione, MM continua ad avere lo sguardo rivolto al futuro e l’impegno costante per il bene comune.