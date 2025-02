Nelle case MM arrivano i defibrillatori salvavita

È iniziata l’installazione dei defibrillatori automatizzati esterni (DAE) nei palazzi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Milano gestiti da MM spa. Il progetto “Il Cuore in Condominio”, voluto da Palazzo Marino e realizzato con l’associazione “In Campo con il Cuore”, in collaborazione con Anaci Milano prevede l’attivazione di dieci apparecchiature salvavita.

L’iniziativa comprende anche una formazione specifica rivolta a gruppi di inquilini volontari per imparare a riconoscere un arresto cardiaco, praticare una rianimazione cardiopolmonare e a utilizzare questi dispositivi salvavita, nonché la distribuzione di materiale informativo.

Il primo DAE è stato installato in via Rizzardi 22, alla presenza – tra gli altri – dell’assessore comunale al Welfare e Salute Lamberto Bertolé e del presidente di “In Campo con il Cuore” Gianfranco Fasan.

“Siamo felici di aderire e contribuire a questo progetto al fianco del Comune e dell’associazione ‘In Campo con il Cuore’ – ha dichiarato Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM spa –. Nello svolgimento del nostro compito di gestore dei complessi ERP non ci limitiamo a garantire la manutenzione degli immobili, ma partecipiamo attivamente a progetti sociali finalizzati al miglioramento della la vita degli inquilini. Le statistiche dicono che oltre il 70% degli arresti cardiaci avviene nelle pareti domestiche. Ne segue l’importanza di dotare anche questi luoghi di dispositivi presenti in loco e persone formate per interventi salvavita tempestivi”.

Il progetto “Il Cuore in Condominio” si basa sul concetto di solidarietà tra condomini e sulla creazione di una rete di soccorso tempestiva integrata con il 112.

“Tutelare la salute dei cittadini e delle cittadine – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – significa anche dare loro gli strumenti pratici e di conoscenza per intervenire in caso di emergenza. La campagna ‘Il cuore in condominio’ va proprio in questa direzione e speriamo possa essere uno stimolo anche per gli amministratori degli stabili di proprietà privata, affinché favoriscano la diffusione di questi preziosi dispositivi”.

“Il progetto ‘Il Cuore in condominio’, grazie al Comune di Milano e al supporto di MM, è il primo importante passo di cardio protezione – dichiara il presidente di In Campo con il Cuore, Gianfranco Fasan. – Una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini affinché ogni condominio si possa dotare di un defibrillatore salvavita e che ci auguriamo che possa avere seguito sia negli stabili comunali e sia negli immobili privati grazie anche al supporto di Anaci Milano”.