Milano

Nunc pro tunc. La diocesi di Milano sarà guidata ancora per un anno da mons. Delpini

di Claudio Scaccianoce

L’annuncio giunto oggi dall’Arcivescovado

1 Settembre 2026

Come prescritto dal Codice di diritto canonico (Can. 401 § 1), al compimento del 75° anno di età, lo scorso 29 luglio, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha rimesso nelle mani del Santo Padre il governo pastorale dell’Arcidiocesi.

Con una lettera giunta alcuni giorni fa, il Nunzio apostolico in Italia, mons. Edgar Peña Parra, ha comunicato all’Arcivescovo che papa Leone XIV ha «accettato detta rinuncia con la formula nunc pro tunc, prorogando l’incarico per un anno».

Lo stesso Nunzio ha altresì comunicato che, al termine del periodo indicato, dopo il mese di luglio 2027, la Nunziatura apostolica «darà inizio alla consueta indagine per la provvista di codesta Sede. L’Arcivescovo rimarrà, pertanto, in carica fino alla pubblicazione della nomina del Suo successore».

Sarà quindi Mario Delpini a reggere la Chiesa di Milano nel corso dei mesi a venire, mesi che saranno caratterizzati da numerosi eventi di primo piano, primo tra tutti il passaggio elettorale per la guida di Palazzo Marino.

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