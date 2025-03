MIPIM 2025: l’Italia in vetrina all’evento del real estate a Cannes

Nell’edizione 2025 del Mipim di Cannes, il sistema Paese si presenta compatto, e crea un ponte tra Nord e Sud, con il Mezzogiorno per la prima volta protagonista nella fiera dedicata al racconto della trasformazione urbana, teso all’attrazione di capitali internazionali.

Housing, infrastrutture sociali e digitali, valorizzazione del patrimonio immobiliare e waterfront. Questi i temi al centro del Padiglione Italiano del principale evento internazionale di real estate promosso da ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane al Palais des Festivals, lungo la Croisette, dall’11 al 14 marzo.

Lorenzo Galanti, direttore generale di Agenzia IC, dichiara:

Anche quest’anno Agenzia ICE promuove la presenza del Sistema Italia al Mipim, evento di riferimento per tutta la filiera immobiliare internazionale che nel 2024 ha visto la presenza di decision maker e investitori con oltre 4.000 miliardi di euro di asset gestiti. In Italia il mercato immobiliare, cresciuto dell’1,2% nel 2024 e composto per il 39% da strutture abitative e ricettive e per il 26% da uffici, ha soprattutto registrato una forte e crescente attenzione alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e alla sostenibilità per le nuove costruzioni. L’Agenzia ICE ha organizzato la partecipazione italiana a Mipim sotto l’egida di Invest in Italy, il programma di attrazione investimenti nazionale operato congiuntamente da MAECI, MIMIT, Agenzia ICE e Invitalia, per offrire ai soggetti istituzionali nazionali e agli Enti territoriali presenti nel Padiglione Italia la possibilità di promuovere presso qualificati investitori esteri progetti di valore e di particolare rappresentatività del patrimonio immobiliare italiano.

Istituzioni, enti territoriali, amministrazioni e stakeholder pubblici e privati del settore del real estate e dell’industria delle costruzioni, quindi, insieme con lo scopo di rappresentare un’ampia gamma di progetti di investimento immobiliare in sviluppo nei prossimi anni.

Un racconto corale in cui le voci di Amministrazioni pubbliche di medie e grandi dimensioni si alterneranno a rappresentanze del Governo. Tra loro, il Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori, l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Confindustria Assoimmobiliare, il Consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc) e l’Associazione delle Organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (Oice). E poi, tra gli altri, Agenzia del Demanio, Gruppo CDP e Invitalia.

I Comuni e le Regioni italiane in campo per un rinnovato protagonismo nel Mediterraneo allargato

Da Torino a Genova, da Como a Piacenza, e poi Roma, Catania e Palermo: gli attori principali della collettiva promossa da Agenzia ICE sono le città, che hanno scelto la piattaforma del Mipim di Cannes per fare il punto sul lavoro in corso, per raccontare i progetti e i cantieri di una trasformazione urbana a guida pubblica, e per fornire qualche anticipazione.

Come l’annuncio che farà l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Andrea Tobia Zevi, che nell’Arena del Padiglione italiano illustrerà gli obiettivi della prima edizione della Rome European housing conference “All we need is home” in programma il 31 marzo e il primo aprile 2025.

Patrimonio e politiche abitative come tema di giustizia sociale al centro del dibattito nazionale per città più competitive capaci di attrarre talenti. Parteciperà al dibattito anche l’assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, e nel corso della manifestazione sarà annunciata da parte della Fondazione Roma REgeneration una call per un grande concorso internazionale di idee per il rilancio della Capitale.

Oltre ad alcune città leader nella ripresa del Sud, come Palermo e Catania, Agenzia ICE ha coinvolto anche la Struttura di Missione ZES unica (Zona economica speciale per il Mezzogiorno), che insiste nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, per sostenerne lo sviluppo economico e la crescita dei territori attraverso la semplificazione amministrativa e l’agevolazione degli investimenti.

Accanto alle città, a Mipim 2025 partecipano anche alcune Regioni italiane, affermandosi come laboratori di sviluppo, capaci di attrarre capitali e rafforzare la competitività del Paese, attraverso distretti che spingono su innovazione, cultura e lavoro. Tra loro l’Emilia-Romagna, che presenterà una strategia di promozione degli investimenti incentrata su sostenibilità, tecnologie e infrastrutture per l’innovazione, housing, attrazione di talenti e integrazione con le filiere regionali, nonché la Calabria, quest’ultima per la prima volta a Cannes.

Per il Veneto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia presenterà a Cannes il progetto MonteSyndial a Porto Marghera, che segna un importante passo avanti nella realizzazione del futuro Terminal container in un’area dismessa, con un investimento complessivo di 482 milioni di euro.

Nel contesto del Mipim di Cannes, l’Agenzia del Demanio annuncerà la nascita sul sito istituzionale della sezione “Crea valore, investi con noi”, per favorire operazioni di partenariato pubblico privato mirate alla rigenerazione urbana e territoriale, uno strumento di semplice navigazione per fornire informazioni agli investitori che consentono di valutare le potenzialità di immobili e aree a disposizione e un form per richiedere ulteriori approfondimenti.

L’Agenzia sarà al Mipim 2025 anche per presentare agli investitori internazionali il progetto di riqualificazione dell’ex Polverificio di Scafati, annesso al Parco archeologico di Pompei in Campania: un compendio dello Stato, su un’area di circa 15 ettari, di grande valore storico-artistico che per posizione e vocazione architettonica e culturale ha tutti gli elementi per divenire un progetto di sviluppo con potenzialità turistiche, culturali e sociali. Inoltre, nella Gallery del padiglione ci sarà anche l’iniziativa dell’ex Chimica Arenella, condivisa dall’Agenzia del Demanio con il Comune di Palermo, oggetto di un bando Reinventing Cities, un progetto che mostra concretamente come lo sviluppo della città passi inderogabilmente dalla capacità di selezionare gli attori privati, in coerenza con il disegno generale di una città pubblica.

Presente anche il Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori, che si racconta al Mipim per il suo impegno diffuso nel Paese, con tre strategie mirate per Marina, Esercito e Aeronautica. Focus sul programma “Caserme Verdi” per cui si realizzeranno strutture di nuova generazione per garantire condizioni di benessere al personale e alle loro famiglie, sulle “Basi Blu” con il piano di rinnovamento degli arsenali e sugli “Aeroporti Azzurri” con cui si avvierà la transizione ecologica di 36 strutture.

IL PADIGLIONE ITALIA IN PILLOLE: TEMI ED EVENTI

La partecipazione nazionale si articola in un racconto fisico all’interno del Padiglione ITALIA. Blu e bianco saranno i colori del Padiglione, che sarà caratterizzato da una narrativa unitaria per legare le presentazioni di chi ha scelto di esserci con una workstation personalizzata (13 sono i protagonisti dell’edizione 2025) a una serie di eventi per animare il dibattito. Al centro del Padiglione, la Gallery con pannelli rappresentanti 10 grandi progetti immobiliari di livello nazionale e presto cantierabili, selezionati per Agenzia ICE da Marco Leone, RICS.

Sempre all’interno del Padiglione, anche l’area Meet Italy – Club Italia, nata dalla collaborazione tra Agenzia ICE e MIPIM Italia, dedicata ad ospitare incontri BtoB fra aziende italiane e operatori esteri. Il Padiglione ospita anche un’Arena, con un ricco palinsesto di Workshop promossi dalla stessa Agenzia ICE, ideati da PPAN e moderati da Paola Pierotti: tre giorni e tre macro-temi saranno il filo conduttore.

Il giorno 11 si parte dall’abitare e dalla valorizzazione del patrimonio; il 12 si parlerà di rigenerazione urbana e grandi infrastrutture; il 13 spazio all’acqua, al rapporto tra porti e città con un focus sul Sud.

Il programma si arricchisce di otto Side Event che approfondiranno ulteriormente i temi delle giornate.

La proposta di Agenzia ICE si completa di un mini-sito web dedicato che raccoglie i contenuti dell’evento e dei progetti portati all’attenzione internazionale, con foto, schede e presentazioni in doppia lingua.

MARTEDÌ 11 MARZO: DALL’ APERTURA UFFICIALE AL WORKSHOP “SPAZI DELL’ABITARE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO”

Il taglio del nastro del Padiglione ITALIA è in programma martedì 11 marzo alle 10.30.

A seguire il Workshop “Spazi dell’abitare e valorizzazione del patrimonio”.

La casa è al centro del primo dei tre appuntamenti organizzati da PPAN. L’abitare come priorità nel dibattito italiano ed europeo, che oggi non si limita ai soli soggetti più fragili, ma investe anche una parte del ceto medio, in particolare nelle città dove vanno coniugate domanda e offerta di lavoro, turismo e servizi, con conseguenze come l’espulsione di individui e famiglie e la difficoltà di mettere in pratica la mobilità lavorativa.

Nel talk partecipano Andrea Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale e al centro in questi mesi di un forte dinamismo sul tema, insieme a centinaia di amministratori locali ed europei; Jacopo Palermo, Principal Expert Real Estate nell’area Business & Policy Impact di TEHA (The European House – Ambrosetti), che pochi mesi fa ha avviato la Community Valore Rigenerazione Urbana per esplorare le potenzialità di creazione di valore e gli impatti della rigenerazione urbana per tutta la filiera dell’immobiliare; Giuseppe Amitrano, Vicepresidente di Confindustria Assoimmobiliare, metterà in luce le evoluzioni sociodemografiche che stanno trasformando le esigenze abitative, evidenziando le opportunità che emergono nel mercato italiano per la realizzazione di complessi residenziali, destinati anche alla locazione, caratterizzati da elevata qualità costruttiva, servizi gestionali avanzati e accessibilità economica, rispondendo così alle moderne esigenze sociali; la sindaca del Comune di Piacenza Katia Tarasconi, città testimone di un’importante evoluzione nel settore abitativo, che parteciperà presentando, tra gli altri, il progetto di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi, che prevede la creazione di 271 alloggi, di cui 143 destinati al social housing.

MERCOLEDÌ 12 MARZO – CONFERENZA ITALIANA, WORKSHOP “RIGENERAZIONE URBANA E GRANDI INFRASTRUTTURE” E SIDE EVENT. CONFERENZA ITALIANA

Evento centrale della giornata è la Conferenza italiana dal titolo “Property & Infrastructure: leveraging Italy’s unique natural beauty and strategic location”, che si terrà alle 16.45 nella sala Hi5 al quinto piano del Palais des Festivals. Il moderatore della Conferenza sarà Marco Leone, RICS, che è anche il curatore della Gallery del Padiglione Italia.

Il convegno sarà l’occasione per approfondire le numerose opportunità che l’Italia è in grado di offrire su tutto il territorio nazionale.

Il panel illustrerà le strategie di valorizzazione dei principali attori istituzionali pubblici, concentrandosi sulle opportunità di partnership pubblico-privato e su interessanti progetti in settori quali turismo-ospitalità e logistica-infrastrutture digitali. La conferenza inizierà con i saluti di apertura di Agenzia ICE e una prima sessione dedicata a una panoramica del mercato italiano, seguita da tre tavole rotonde:

La “cabina di regia” del settore immobiliare e i principali attori nazionali, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio, l’Istituto nazionale di promozione finanziaria e C40 Cities, una rete globale di quasi 100 sindaci delle principali città del mondo, uniti nell’azione per affrontare la crisi climatica; Hospitality & tourism – La bellezza e lo stile di vita italiano, animato dalla visione di RICS e dei primari players nazionali ed internazionali, focalizzato sul segmento di mercato che ha mostrato la maggiore crescita negli ultimi 12 mesi, con una pipeline di aperture prestigiose previste nei prossimi mesi. Infrastrutture digitali e logistiche – L’Italia, porta d’Europa, un’occasione per ascoltare, dagli operatori e stakeholder italiani ed esteri, i principali progetti e le tendenze emergenti in questi settori dinamici del mercato italiano, con un’enfasi sui datacenter.

Introdurrà i lavori Marco Leone con l’intervento “Forecasts and real estate market trends for 2025”; tra gli altri, interverrà Giancarlo Scotti, ceo di CDP Real Asset sgr e direttore immobiliare di CDP, che nella Galleria nazionale presenterà il progetto delle Thermae Berzieri di Salsomaggiore e gli altri principali progetti di rigenerazione urbana in corso e Fabrizio Tucci, dell’Agenzia del Demanio, direttore dell’area progettazione ambientale e qualità della progettazione. Nel focus dedicato alle infrastrutture digitali e alla logistica, presenti anche i player di European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (Inrev), Hines Italy, Realterm e MediTerra Datacenters.

WORKSHOP: “RIGENERAZIONE URBANA E GRANDI INFRASTRUTTURE”

Sempre il 12 si terrà il workshop dedicato alla rigenerazione urbana e grandi infrastrutture. Come cardini della futura crescita del mercato immobiliare e come driver per concretizzare una rinnovata visione di città, l’approfondimento sulla rigenerazione delle aree periferiche è efficace soltanto se sostenuta da un corretto sviluppo della rete infrastrutturale e da una concreta collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati.

È con questa consapevolezza che al Mipim la filiera sarà protagonista di iniziative volte a strutturare una strategia programmatica e progettuale condivisa, anche con effetti a livello metropolitano. Nel panel ideato e coordinato da PPAN ci saranno Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale; Paolo Mazzoleni, assessore all’Urbanistica di Torino, che sta lavorando al nuovo Piano regolatore generale della città, al centro di un’ampia fase di trasformazione urbana (come dimostrano l’estensione della rete metropolitana o la riqualificazione di alcuni immobili di valore come lo storico edificio della Cavallerizza Reale); Alessandro Rapinese, sindaco del Comune di Como, città in cui è prevista la vendita di 4 importanti immobili di proprietà pubblica, tra cui l’edificio dell’ex Orfanotrofio di 12mila metri quadri.

Con loro, Gianluca Lucignano, presidente di Fondazione Roma REgeneration, che in questo contesto lancerà una call per un grande concorso internazionale di idee per il rilancio della Capitale; Massimiliano Pulice, responsabile Competence center della rigenerazione urbana e infrastrutture per Cassa Deposti e Prestiti al fianco di numerose Pa italiane per facilitare programmi e progetti di valorizzazione sul territorio, e Massimiliano Marzo, direttore della Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio.

SIDE EVENT: “STRATEGIC TECHNOLOGIES AND INFRASTRUCTURES FOR INNOVATION”

La giornata si aprirà con un side event organizzato da Invest in Emilia-Romagna (promosso da Regione Emilia-Romagna e ART-ER). Qui sarà presentato il progetto “Tecnopolo Manifattura Data Valley Hub” di Bologna, presente anche nella Gallery nazionale. Prevista la partecipazione di Vincenzo Colla, vicepresidente con delega allo Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca della Regione Emilia-Romagna, e di Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna e membro del board di Italian trade agency.

SIDE EVENT: “ITALIAN ENGINEERING AND ARCHITECTURE. REGENERATING CITIES. CULTURE, SPACES AND COMMUNITY”

L’Italia sarà al Mipim anche con la componente progettuale, grazie alla partecipazione di Oice, con l’intervento di Francesca Federzoni, vicepresidente Oice, e l’introduzione di Fabrizio Capaccioli, presidente del Green Building Council Italy. A seguire la tavola rotonda “Presentation of the 2025 Oice white book on urban regeneration” moderata da Marco Ragusa con Cristiana Martina Colli di Artelia Italia; Valter Macchi European engineering; Maurizio Andreoli di Fima architecture design engineering; Fabio Aquila di Orbyta engineering; Paola Gabrielli di Politecnica; Andrea Castellotti di Seingim; Francesco Lupoi di Speri.

SIDE EVENT: “ITALY: THE MOST STABLE AND ATTRACTIVE EUROPEAN MARKET OF 2025”

Il mondo del real estate, guidato da Confindustria Assoimmobiliare, propone un dialogo a più voci con Davide Albertini Petroni, presidente di Confindustria Assoimmobiliare; Valeria Falcone, ceo di Colliers Italy; Luca Lucaroni co-editor e retail committee president Confindustria Assoimmobiliare; Roberto Fraticelli co-editor e cfo and Head of Italy Eurocommercial Properties; Luca Turco, ceo di Praemia Reim Italy sgr.

SIDE EVENT: “ITALIAN LANDSCAPES OF REAL ESTATE”

A cura di Remind, con la presenza di Tommaso Accetta, presidente giovani Remind, insieme a Renato Loiero, consigliere del Presidente del Consiglio, Marco Rago consigliere del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e Filippo Rean, direttore generale RX France.

GIOVEDÌ 13 MARZO – WORKSHOP “WATERFRONT, PORTI E CITTÀ – DA NORD A SUD” E SIDE EVENT

Per il terzo workshop di Agenzia ICE in collaborazione con PPAN il focus sarà sulla costa italiana, con diverse voci dal Mezzogiorno. Presenti al tavolo Maurizio Carta, assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo; Paolo La Greca, vicesindaco e assessore all’Urbanistica del comune di Catania; Gianpaolo Franchi, colonnello del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori. Con loro Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia e Giuseppe Romano, coordinatore ZES Unica.

SIDE EVENT: “BRIDGING OLYMPIC LEGACIES: INTERNATIONAL PERSPECTIVES FROM MILANO&LOMBARDY AND PARIS/PARIS REGION”

L’Italia dei grandi eventi quest’anno è rappresentata dalle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Ecco che Regione Lombardia e Comune di Milano, a meno di un anno dal via, promuovono un incontro dedicato con la partecipazione di Giancarlo Tancredi, assessore all’Urbanistica del Comune di Milano e Armando De Crinito, direttore generale Sviluppo economico di Regione Lombardia e con la partecipazione di Massimiliano Morrone, Ceo di Unipol Investimenti. L’evento avrà anche un respiro internazionale grazie agli interventi di Francesco Travagli, director of Investment Promotion & Facilitation di Invest Paris Region, e Lamia El Aaraje, Deputy Mayor of Paris for Urban Planning del Comune di Parigi, che racconteranno l’esperienza degli ultimi giochi olimpici.

SIDE EVENT: “PORTO VECCHIO – PORTO VIVO: THE RACE! THE BIG TENDER OF TRIESTE IS READY TO BE FLOATED”

Nella giornata dedicata al mare, al Mipim si torna a parlare del progetto Porto Vivo, con la rigenerazione attesa di un un’area di oltre 66 ettari, tra i più importanti esempi di archeologia industriale marittima del Mediterraneo, pronta per rinascere con una seconda vita grazie alla formula del project financing.

L’approfondimento, curato dalla città di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia insieme al Consorzio Ursus vede la partecipazione del sindaco della città giuliana Roberto Dipiazza; con Giulio Bernetti, presidente del Consorzio Ursus e direttore del Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio del Comune di Trieste; Everest Bertoli, assessore comunale alle Politiche finanziarie con delega al project financing e Porto Vecchio ed Elisa Lodi, assessore comunale alle Politiche del patrimonio immobiliare e dello Sport.

SIDE EVENT: “FUTURE PERSPECTIVES TOWARDS 2030-2050”

Il Mipim rappresenta ancora una volta per Genova e la Liguria una vetrina importante con cui continuare ad affermare il ruolo di riferimento nel Mediterraneo e più in generale nello scenario europeo. Curata dal Comune, insieme alla Regione, l’iniziativa vede la partecipazione del sindaco reggente dell’amministrazione genovese Pietro Piciocchi, che si alternerà all’assessore al Turismo e Marketing territoriale, Impianti e Attività sportive Alessandra Bianchi e all’assessore all’Urbanistica e allo Sviluppo industriale ed economico Mario Mascia.

SIDE EVENT: “URBAN REGENERATION AND CHAIN OF VALUE”

Sempre Alessandra Bianchi dialogherà con Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di GHT Spa che racconterà del progetto del Parco scientifico e tecnologico degli Erzelli (tra i progetti della Gallery). Tra gli interventi quelli di Gualtiero Tamburini, senior advisor Nomisma offrirà un focus sulla rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della città e Alessandro Lombardo, chief commercial officer di Gabetti Property Solutions interverrà su “Why Genova”. Ospite del talk anche Stefania Manca sustainability manager del Comune con “Sustainability value”.

Comunicato di PPAN, Press office and media relations