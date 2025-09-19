Durante l’inaugurazione della mostra fotografica e video “EMOZIONI DEI GIOCHI – Culture through Sport”, ospitata a La Porta di Milano, Aeroporto di Milano Malpensa, e promossa da Regione Lombardia in collaborazione con FICTS nell’ambito dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, è stato consegnato un premio speciale a Steve McCurry, la ghirlanda d’onore FICTS, in riconoscimento del suo contributo visivo alla cultura sportiva e all’arte della fotografia. Steve McCurry è un fotografo di fama internazionale noto per il suo lavoro documentaristico e per immagini che hanno fatto la storia nel panorama fotografico mondiale, riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro fotografico e per diverse pubblicazioni e premi nel settore della fotografia.

McCurry appena ricevuto il riconoscimento, ha ringraziato i presenti per l’onore e — confermando il suo impegno professionale — è subito tornato al lavoro su un nuovo progetto che riguarderà direttamente l’aeroporto di Milano Malpensa in vista dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026.