Arte

Tramonti: Cosmogonie e fine dei mondi

di Paolo Randazzo
24 Agosto 2025

Noto. Ciò che maggiormente colpisce delle opere di video arte che si sono visti alla Dimora delle Balze (esclusiva e affascinante struttura ottocentesca situata nel territorio di Noto in Sicilia) nel contesto della terza edizione del festival di arte contemporanea “8 albe”, è l’assoluta e potente libertà espressiva che questo tipo di linguaggio artistico consente. Assoluta e potente: dalla dimensione distopica a quella della favola, dall’osservazione microscopica della realtà al concepimento esterno (si direbbe quasi sapienziale) delle infinite possibilità di fine di mondi, dalla forma del video gioco a quella della ricerca etnografica e della denuncia giornalistica. Si tratta di quattro diverse pluri-proiezioni (il 31 luglio e il 7, 21 e 28 agosto) di venticinque video-opere firmate da sedici tra artiste, artisti e collettivi creativi internazionali: Alice Bucknell, Yin-Ju Chen, Marcus Coates, Kyriaki Goni, Camille Henrot, Karrabing Film Collective, Asim Khan, Ailton Krenak, Lina Lapelyté, Peter Nadin, Eva Papamargariti, Agnieszka Polska, Revital Cohen & Tuur Van Balen, Cauleen Smith, Aimée Toledano, Natsuko Uchino. In questa edizione, curata da Lucia Pietroiusti (responsabile del dipartimento di ecologia presso la Serpentine Gallery di Londra) il tema è estremo, ma stimolate e fecondo è sintetizzato nel titolo: cosa vuol dire “Tramonti: cosmogonie e fine dei mondi”? «Piuttosto che proporre visioni utopiche o apocalittiche – spiega appunto la curatrice -, queste opere video offrono spazi di possibilità: mondi che si generano con tenerezza, mentre impariamo l’arte di lasciar andare. Perché Tramonti non è un addio, ma un passaggio. Quattro serate compongono un ciclo di videoarte dai titoli volutamente ripetitivi: How We Ended, How We BeganHow We Ended and again How We Began.  Iniziando provocatoriamente con la fine si invita a riflettere sul tempo non come una linea retta, a un’unica direzione prevista, ma come un processo metabolico di trasformazione continua. Le opere offrono uno sguardo profondo su un mondo in costante mutamento, fatto di forme, vite, spazi e saperi destinati, per loro natura, a essere temporanei. Dai resti delle civiltà passate ai silenzi lasciati dalle conoscenze cancellate dal colonialismo o dalle catastrofi, ci raccontano ciò che resta e ciò che si perde. E che è destinato per sua natura a perdersi. E ci suggeriscono di riflettere sul senso di questa fine che è in realtà rilancio, apertura e nuovi inizi». Parole dalle quali è abbastanza semplice intuire quanto ricca e feconda di pensieri possa essere questa rassegna. Vien da pensare a quel celeberrimo giro di versi che aprono e chiudono il poemetto East Coker dei Four Quartets di T.S. Eliot: «In my beginning is my end / in my end is my beginning (nel mio principio è la mia fine / nella mia fine è il mio principio)» e alla vertigine della visione della storia che quel meraviglioso poeta novecentesco esplicitava nelle sue opere e che questi artisti, con i loro mezzi espressivi (video e spesso testi di notevole intensità poetica), ci ripetono guardando piuttosto alla realtà della distruzione dell’ambiente e del clima.

 

8 albe 2025. Tramonti: Cosmogonie e Fini dei Mondi. Video Art Program, terza edizione. Progetto di Dimora delle Balze. A cura di Lucia Pietroiusti. Date: 31 luglio Opening, 7 agosto – 21 agosto – 28 agosto 2025. Orario proiezioni ore 21.30 . Luogo Dimora delle Balze, Noto (Sicilia) Indirizzo SS287, km 6/3 – Noto SR. Ingresso gratuito su prenotazione a info@8albe.com. Programma www.8albe.com. Immagini tratte da: Karrabing Film Collective: The Memaids, or Aiden in Wonderland; Alice Bucknell: The Alluvials; Asim Khan, Decomposition into Ghazal.

 

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Aquilee, un affascinante rebus tra danza, teatro e antropologia Teatro

Aquilee, un affascinante rebus tra danza, teatro e antropologia

di Paolo Randazzo

Pigiama Party, lo spettacolo della compagnia Baladam B side, è andato in scena il 2 agosto ad Albenga per il festival Terreni creativi 2025 Teatro

Il Pigiama Party di Baladam

di Paolo Randazzo

Teatro

Ad Albenga ancora “Terreni creativi” e sempre più fertili

di Paolo Randazzo

Vincenzo Santoro riaffronta il fenomeno del tarantismo, tipico del Salento, ponendolo in una dimensione mediterranea. Storia

Oltre il Salento, una dimensione mediterranea per il fenomeno del tarantismo

di Paolo Randazzo

Tutti i post

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.