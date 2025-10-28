Milano, il QT8 diventa protagonista di “HYPE”: la nuova serie rap in arrivo su RaiPlay

Girata tra le strade del QT8, quartiere simbolo della ricostruzione milanese, “HYPE” – la nuova serie diretta da Fabio Mollo e Domenico Croce in uscita su RaiPlay il 31 ottobre – racconta sogni, musica e riscatto nella Milano delle nuove generazioni

Milano torna protagonista con “HYPE”, la nuova serie tv in otto episodi diretta da Fabio Mollo e Domenico Croce, in uscita venerdì 31 ottobre su RaiPlay. Prodotta da Rai Fiction e Fidelio con il contributo del Mic e il sostegno della Regione Lombardia – PR FESR 21-27, la serie sceglie come cornice il quartiere QT8, una delle zone più emblematiche della città, capace di tenere insieme memoria storica e vitalità contemporanea.

Il Quartiere Triennale 8, nato nel 1947 come progetto sperimentale di ricostruzione urbana dopo la guerra, rappresentò il sogno di una Milano moderna e solidale. Costruito intorno al Monte Stella, collina artificiale realizzata con le macerie dei bombardamenti, il QT8 è da sempre simbolo di rinascita e di visione sociale. In “HYPE” quel paesaggio urbano diventa il cuore di un racconto di ambizione, musica e resistenza, dove il desiderio di emergere si intreccia alle contraddizioni di un quartiere che non smette di reinventarsi.

La serie segue le vicende di Anna (Martina Sini), Luca (Lorenzo Aloi) e Marco (Gabriele Careddu), tre amici inseparabili uniti dalla passione per il rap e determinati a conquistare il mondo discografico. Ma la strada verso il successo è segnata da rivalità, pressioni e minacce: nel QT8, dove ogni scelta pesa, il talento non basta per salvarsi.

Nel cast figurano Luka Zunic, Alessandro Tedeschi, Alice Torriani, Dalila de Marco e Luigi Bruno, insieme alla partecipazione straordinaria di Ernia, che interpreta sé stesso e firma la voce narrante a inizio di ogni episodio.

Le musiche originali, firmate da i 2Rari e prodotte da Murray e Nicolò Ferrari, scandiscono la serie con tre brani inediti – “QT Gang”, “Orecchini” e “Buco Nero” – disponibili su tutte le piattaforme musicali dalla mezzanotte del 31 ottobre.

“HYPE”, presentata in anteprima ad Alice nella Città per la sezione Fuori Sala nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, arriva ora a Milano con un evento speciale pensato per il territorio che le ha dato vita.

Mercoledì 29 ottobre, alle ore 10, le prime due puntate della serie saranno proiettate all’Auditorium comunale “Enzo Baldoni” nel quartiere Bonola, a pochi passi dal QT8, in anteprima per studenti e cittadini.

All’incontro parteciperanno Ernia, gli attori Arianna Grillo e Fabio Barone, e il produttore Silvio Maselli.

Per assistere all’anteprima è possibile iscriversi attraverso il seguente link: eventbrite.it/e/anteprima-serie-tv-hype

Con “HYPE”, Milano e il QT8 tornano a raccontare sé stessi: un quartiere nato dalla ricostruzione, oggi specchio delle nuove generazioni che cercano la propria voce tra le strade dove passato e futuro continuano a dialogare.

Foto di copertina: Enria e Luigi Bruno nel quarto episodio della serie