Pechino: alla World Media Summit tra promessa tecnologica e responsabilità

Tra le centinaia di dirigenti dei media, responsabili politici, ricercatori e rappresentanti di organizzazioni internazionali riuniti a Pechino per la settima edizione della World Media Summit, una domanda ha dominato il dibattito: come governare una tecnologia che sta già trasformando il nostro rapporto con l’informazione prima ancora che le società abbiano definito le regole per disciplinarla?

Il tema ufficiale dell’incontro, «Media nell’era intelligente: dal consenso all’azione», potrebbe sembrare una formula tipica delle conferenze internazionali. In realtà, dietro questa espressione apparentemente consensuale si nasconde un interrogativo di enorme portata: chi controllerà l’intelligenza artificiale applicata all’informazione, secondo quali norme e nell’interesse di chi?

Attraverso gli interventi di Fu Hua, presidente dell’agenzia cinese Xinhua, e di Tatiana Valovaya, direttrice generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, sono emerse due visioni del futuro dei media. Entrambe convergono su un punto fondamentale: l’intelligenza artificiale è ormai diventata un fatto politico di primo piano.

Oltre la rivoluzione tecnologica

Da anni le grandi piattaforme digitali stanno trasformando profondamente l’economia dell’informazione. Con l’arrivo dei sistemi generativi capaci di scrivere testi, creare immagini o sintetizzare migliaia di documenti in pochi secondi, il cambiamento ha assunto una dimensione senza precedenti.

La trasformazione coinvolge ormai l’intera filiera mediatica: raccolta delle informazioni, produzione dei contenuti, distribuzione e gestione editoriale.

Per Fu Hua, questa evoluzione rappresenta innanzitutto un’opportunità storica. Citando un celebre verso della tradizione cinese, ha paragonato l’espansione dell’intelligenza artificiale a una metamorfosi improvvisa: «Come se una brezza primaverile avesse soffiato durante la notte e migliaia di peri fossero improvvisamente fioriti».

L’immagine è eloquente. L’IA appare come una forza di rinnovamento capace di aumentare la produttività, diversificare le forme narrative e ampliare l’accesso all’informazione.

In questa prospettiva, il giornalista del futuro sarà affiancato e potenziato dalla macchina. Xinhua parla apertamente della necessità di creare «una nuova generazione di giornalisti potenziati dall’intelligenza artificiale». L’agenzia ha inoltre presentato i propri strumenti, tra cui l’assistente intelligente Xinhua Yudian e il sistema News Co-pilot, progettati per la verifica dei fatti, la ricerca documentale e la redazione assistita.

Tuttavia, l’entusiasmo tecnologico non elimina gli interrogativi fondamentali. L’automazione dell’informazione ripropone infatti una questione antica in una forma senza precedenti: come preservare la verità in un universo in cui la capacità di produrre contenuti falsi diventa praticamente illimitata?

L’integrità dell’informazione come bene pubblico globale

È proprio su questo punto che l’intervento di Tatiana Valovaya introduce una dimensione più politica ed etica.

«Come possiamo garantire che l’intelligenza artificiale sia al servizio dell’umanità?», ha chiesto all’inizio del suo discorso.

La domanda appare semplice. In realtà, si colloca al centro di tutti i dibattiti contemporanei sulle tecnologie digitali.

Per la responsabile delle Nazioni Unite, la sfida principale non riguarda soltanto l’innovazione, bensì la tutela dell’integrità dell’informazione e della fiducia pubblica. L’intelligenza artificiale, ha ricordato, può aiutare i giornalisti ad analizzare dati complessi, superare le barriere linguistiche e raggiungere nuovi pubblici. Ma può anche rendere più difficile distinguere un contenuto autentico da uno manipolato o artificiale.

Questa osservazione tocca uno dei grandi dilemmi del nostro tempo. Quanto più avanzano le tecnologie di produzione dell’informazione, tanto più diventa complesso garantirne l’autenticità. La crisi attuale non è soltanto una crisi della disinformazione. È una crisi della capacità stessa di distinguere il vero dal falso.

In questo contesto, l’invito delle Nazioni Unite a rafforzare la trasparenza, la verifica e la responsabilità va ben oltre il perimetro del giornalismo. Riguarda direttamente il funzionamento delle democrazie contemporanee.

Il rischio di un nuovo ordine informativo diseguale

Un’altra grande preoccupazione emersa a Pechino riguarda la distribuzione globale del potere tecnologico.

L’intelligenza artificiale si fonda su infrastrutture gigantesche: capacità di calcolo, centri dati, enormi corpus linguistici e investimenti miliardari nella ricerca. Oggi la maggior parte di queste risorse è concentrata nelle mani di un numero ristretto di Paesi e imprese.

Tatiana Valovaya ha messo in guardia contro questa concentrazione. I benefici dell’IA, ha affermato, «non devono essere concentrati nelle mani di pochi Paesi o di poche comunità». I Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di infrastrutture digitali, capacità computazionale e competenze adeguate per partecipare realmente a questa trasformazione.

Il rischio è che l’intelligenza artificiale finisca per riprodurre, o persino aggravare, gli squilibri storici tra Nord e Sud del mondo. Per questo molti partecipanti hanno sottolineato la necessità di condividere risorse linguistiche, strumenti editoriali e programmi di formazione per evitare nuove forme di dipendenza tecnologica.

Questa dimensione geopolitica è fondamentale. Dietro i dibattiti tecnici si gioca infatti anche la futura gerarchia delle potenze. Chi controlla le infrastrutture dell’intelligenza artificiale esercita un’influenza decisiva sui racconti dominanti, sulle lingue visibili e sulle conoscenze accessibili.

La diversità culturale alla prova degli algoritmi

Un altro interrogativo ha attraversato il summit: l’intelligenza artificiale favorirà una maggiore diversità culturale oppure condurrà a una crescente omologazione globale?

La questione è tutt’altro che marginale. Le tecnologie generative consentono di tradurre contenuti, moltiplicare i formati e accelerare la circolazione transnazionale dell’informazione. Tuttavia, esiste il rischio che le differenze culturali vengano subordinate a modelli dominanti prodotti da pochi grandi poli tecnologici.

Per Tatiana Valovaya, l’IA deve riflettere «la diversità linguistica e culturale del mondo» e non ampliare le disuguaglianze esistenti.

Questa preoccupazione coincide con le analisi di molti studiosi. I grandi modelli linguistici vengono infatti addestrati principalmente su basi di dati dominate da determinate lingue, culture e visioni del mondo. Il rischio non è soltanto economico: è anche culturale.

Chi racconta il mondo? In quale lingua? Da quale prospettiva?

Sono domande che in passato riguardavano le agenzie di stampa internazionali e l’industria culturale. Oggi si trasferiscono nell’architettura stessa degli algoritmi.

Una governance ancora incerta

La World Media Summit ha insistito più volte sulla necessità di costruire una governance internazionale dell’intelligenza artificiale.

Secondo Tatiana Valovaya, questa governance deve essere inclusiva, fondata sulla scienza e radicata nel diritto internazionale e nei diritti umani. Ha ricordato inoltre la posizione del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, secondo cui opportunità e rischi dell’IA sono troppo importanti per essere lasciati nelle mani di un ristretto numero di Stati o imprese.

Nei diversi panel sono emerse proposte relative alla trasparenza algoritmica, all’etichettatura dei contenuti sintetici, alla tracciabilità delle informazioni, alla sicurezza dei dati e ai meccanismi di supervisione.

Tuttavia, al di là del consenso generale, i contorni di questa governance restano incerti. Chi definirà le regole? Quali meccanismi di controllo verranno adottati? Come verranno arbitrate le tensioni tra sicurezza, libertà di espressione e sovranità tecnologica?

Per ora queste domande restano aperte.

La sfida etica: preservare la responsabilità umana

Forse la frase più importante dell’intero summit è stata pronunciata quasi in sordina:

«L’intelligenza artificiale può assistere il giudizio umano, ma non può sostituire la responsabilità umana».

Questa affermazione di Tatiana Valovaya riassume il cuore della sfida etica che oggi attraversa il mondo dei media.

L’errore più comune consiste nel considerare l’intelligenza artificiale una tecnologia neutrale. In realtà, ogni sistema algoritmico incorpora scelte umane: quali contenuti privilegiare, quali criteri adottare, quali dati utilizzare, quali lingue favorire, quali obiettivi perseguire.

In altre parole, l’automazione non elimina la responsabilità umana. La sposta.

Dal canto suo, anche Fu Hua ha riconosciuto i limiti della tecnologia ricordando che «l’intelligenza artificiale non ha gambe. Non può recarsi sul luogo degli eventi». Ha inoltre sottolineato rischi concreti come le allucinazioni algoritmiche, la contaminazione dei dati e le vulnerabilità dei sistemi.

Questa consapevolezza è significativa. Anche tra i sostenitori più convinti dell’IA cresce infatti la convinzione che l’informazione non possa essere ridotta a un semplice calcolo probabilistico. Il reportage, l’inchiesta sul campo, l’osservazione diretta e la verifica indipendente restano insostituibili.

Dal consenso all’azione

Lo slogan dell’incontro invitava a passare «dal consenso all’azione». Ma forse la questione centrale non riguarda l’azione in sé, bensì la direzione che essa prenderà.

L’intelligenza artificiale offre possibilità inedite per la produzione e la circolazione della conoscenza. Può ridurre le barriere linguistiche, democratizzare l’accesso all’informazione e sostenere il lavoro giornalistico. Ma può anche rafforzare le asimmetrie di potere, accelerare la diffusione di contenuti ingannevoli ed erodere ulteriormente la fiducia pubblica.

A Pechino, i rappresentanti dei principali media mondiali sono sembrati concordare su un punto fondamentale: il futuro non sarà determinato soltanto dalla tecnologia.

Come ha ricordato Tatiana Valovaya: «Il futuro dell’intelligenza artificiale non sarà plasmato dalla sola tecnologia, ma dalle scelte che faremo e dalle responsabilità che sapremo condividere».

Ed è forse qui che risiede la vera portata politica del dibattito. L’intelligenza artificiale non è soltanto un’innovazione tecnologica. È una questione di potere, di giustizia e di responsabilità collettiva.

Più le macchine diventano intelligenti, più le società sono chiamate a confrontarsi con un’esigenza paradossale: riappropriarsi pienamente della responsabilità delle proprie scelte.

Nell’era degli algoritmi, la domanda decisiva non è più che cosa possa fare l’intelligenza artificiale, ma quali utilizzi saremo disposti ad accettare in nome dell’umanità, della democrazia e della verità.