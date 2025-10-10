A Bagheria il Festival DataPolis ospita la presentazione di “La roccia di Ventotene” di Gianluca Passarelli

La giornata conclusiva di DataPolis – Festival della Cittadinanza Digitale. AI e dati connessi al futuro in corso a Bagheria, domenica 12 ottobre, ospiterà la presentazione del volume La roccia di Ventotene (Einaudi, 2025) scritto del professor Gianluca Passarelli, ordinario di Scienza Politica e Politica Comparata presso l’Università La Sapienza di Roma e direttore del comitato scientifico di DataPolis.

Il volume affronta temi di grande attualità come la crisi della democrazia, le voci dissenzienti nella società contemporanea, la trasformazione della politica e la ricerca di nuove radici comuni per una convivenza possibile. Un racconto che richiama le speranze nate dai confinati nell’isola di Ventotene e la storia della cittadinanza europea tratteggiata nel Manifesto di Ventotene da Altiero Spinelli, Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann, con cui Passarelli propone una riflessione sulle sfide ideali e culturali che attraversano l’epoca presente.

Il festival DataPolis si pone l’obiettivo di costituire un ponte ideale tra quella cittadinanza europea pionieristica e la cittadinanza digitale, intesa come una forma ulteriore e contemporanea di cittadinanza sovranazionale, capace di superare confini e barriere tradizionali .

Moderati dal giornalista Alberto Solieri, discuteranno del volume, insieme all’autore, presso la sala Fumagalli Martorana di Palazzo Butera a Bagheria, domenica 12 ottobre alle ore 12: Roberto Sommella, direttore del quotidiano economico MF-Milano Finanza; Francesco Pira, professore di Sociologia della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Messina; Simona Clivia Zucchett, esperta di politiche europee e attuale Direttore dell’Ordine Nazionale degli Psicologi.

L’evento rappresenta un momento centrale del festival DataPolis, che promuove una cittadinanza digitale consapevole e apre spazi di dialogo fra accademici, giornalisti, istituzioni e cittadini sulle sfide socio-culturali del presente.

Informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili a questo link.