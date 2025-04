Si terrà lunedì 5 maggio alle 18.30 presso il Teatro Franco Parenti la presentazione milanese del libro “A Parigi con Serge Gainsbourg. Sulle strade della rivoluzione con Jane Birkin”.

Ad accogliere il pubblico sarà presente l’autrice Flavia Capitani che dialogherà con Ursula Beretta e Valeria Canonichetti, che offrirà alcune letture tratte dal testo dell’autrice.

Il libro, che esce per i tipi di Giulio Perrone Editore e fa parte della collana “Passaggi di dogana”, è presente nelle più importanti librerie italiane dal dicembre 2024.

Già numerose le presentazioni in tutta Italia e tra queste ricordiamo volentieri quella del 7 aprile a Roma, tenutasi presso gli spazi di Officina Pasolini e moderata da Elisabetta Malantrucco.

Flavia Capitani, giornalista, si occupa di spettacolo, cinema, cultura, vive a Roma ma ha soggiornato a lungo a Parigi. Lavora da vent’anni per un’agenzia di stampa nazionale, ha collaborato in passato con Rai, Il Venerdì e D di Repubblica, Marie Claire, Vogue Italia. Ha scritto con Emanuele Coen A Est (Einaudi) e La città dentro (Polaris) e curato per la casa editrice Laterza Pecore nere e Amori bicolori.

Serge Gainsbourg nasce da genitori ebrei russi fuggiti alla rivoluzione bolscevica, cresce nella Parigi povera e insalubre di Pigalle.

Provocatore, innovatore, rivoluzionario nella musica e nel costume, un uomo pieno di contraddizioni.

Studia pittura all’Accademia di Montmartre ma da un giorno all’altro distrugge tutti i suoi quadri per darsi a quella che lui considera un’arte minore, la musica. Negli anni Cinquanta si esibisce nei locali jazz di Saint-Germain, nel ’69 con J’ai t’aime…Moi non plus compie una rivoluzione culturale insieme a Jane Birkin, che è stata la sua compagna, la sua musa ma anche la sua creatrice. Dieci anni dopo scandalizza la Francia con una Marsigliese reggae.

In un viaggio tra ieri e oggi Flavia Capitani ci porta alla scoperta della sua Parigi, dalla Rive droite, ieri approdo di esuli e ora di gran moda, alla Rive gauche, borghese e chic. E ci fa entrare nella casa-tempio al 5 di rue de Verneuil, diventata museo, da dove Gainsbourg partiva per le sue nottate alcoliche con le Gitanes sempre in tasca.

5 maggio 2025, 18,30 – Teatro Franco Parenti – Milano, via Pier Lombardo 14.