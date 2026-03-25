Convergenze Creative torna a Montecatini Terme

Montecatini Terme si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Convergenze Creative”, il festival che mette in dialogo saperi, esperienze e generazioni. Dal 1 al 4 aprile il Teatro Verdi diventa il cuore di quattro giornate di incontri gratuiti, aperti al pubblico fino a esaurimento posti, dedicati ai grandi temi della contemporaneità.

Dopo il riscontro positivo della prima edizione, la rassegna conferma la sua vocazione multidisciplinare, proponendo un programma che attraversa educazione, scienza, salute, geopolitica e filosofia. Un percorso pensato per offrire strumenti di lettura del presente, con uno sguardo attento alle sfide delle nuove generazioni e ai cambiamenti della società.

Ad aprire il festival, mercoledì 1 aprile, saranno Alberto Pellai e Barbara Tamborini con un incontro dedicato al rapporto tra genitori e figli nell’epoca delle dipendenze digitali. Partendo dal loro libro “Esci da quella stanza”, i due autori rifletteranno sulle fragilità educative emergenti e sulla necessità di accompagnare i più giovani verso un equilibrio tra vita reale e dimensione digitale.

Il giorno successivo, giovedì 2 aprile, spazio allo sguardo internazionale con i giornalisti Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi, voci del podcast di Radio24 “La Geopolitica dello Spazio”. Al centro dell’incontro, lo spazio come nuovo terreno di confronto tra potenze globali, tra innovazione tecnologica, interessi economici e scenari futuri sempre più complessi.

Venerdì 3 aprile sarà invece dedicato alla divulgazione scientifica e sanitaria con il team di HeiMI: Camilla Caimi, Gianluca David Baroni, Alice Caimi e Francesca Pivari. Con il talk “Sfide di Salute”, i professionisti racconteranno come i social media possano trasformarsi in strumenti efficaci di prevenzione, affrontando temi che spaziano dall’alimentazione alla sessualità, dall’attività fisica alla tutela dell’ambiente.

A chiudere il festival, sabato 4 aprile, sarà il fisico teorico e divulgatore Riccardo Azzali con l’incontro “L’invisibile”. Un viaggio tra scienza e filosofia che porterà il pubblico a confrontarsi con alcune delle domande più profonde dell’esistenza: dalla natura del tempo al significato della verità, fino al futuro dell’intelligenza artificiale.

“L’obiettivo è offrire ai ragazzi strumenti per leggere il mondo e il coraggio per riscriverlo, proponendo agli adulti uno sguardo autorevole sui temi dell’attualità”, ha dichiarato Matteo Cardelli, direttore del Teatro Verdi. “La cultura non è un lusso, ma una responsabilità condivisa: il futuro si costruisce”.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Claudio Del Rosso ha sottolineato il valore dell’iniziativa come spazio di dialogo culturale capace di stimolare riflessioni collettive, mentre la vicesindaca Beatrice Chelli ha evidenziato il ruolo del festival nel favorire il confronto tra linguaggi e discipline diverse, rafforzando la cultura come strumento di partecipazione e crescita.

Organizzato dal Comune di Montecatini Terme in collaborazione con il Teatro Verdi, “Convergenze Creative” si conferma così un laboratorio aperto, in cui idee, competenze e generazioni si incontrano. Un appuntamento che punta a consolidarsi come punto di riferimento culturale, capace di unire divulgazione e approfondimento in un racconto accessibile e coinvolgente.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Le porte apriranno alle ore 18, con inizio degli incontri alle 19.

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