Alfredo Sant’Angelo, L’Ultima gloria. La vita avventurosa di Juno Armendari, Spazio Cultura Edizioni, Palermo.

*L’Ultima gloria* intreccia storia e fantasia in un’avventura intensa, tra Risorgimento e nascita della potenza americana. Onore, giustizia, rispetto del nemico e perdono si fondono in una narrazione coinvolgente, pur con qualche forzatura storiografica di impronta neoborbonica.

Più che un romanzo storico, L’Ultima gloria è una storia romanzata nella quale realtà e fantasia si intrecciano con equilibrio, dando vita a una narrazione ricca di pathos e di intensa partecipazione emotiva. La ricerca della gloria e la sete di giustizia guidano Juno Armendari lungo un’esistenza segnata dalla violenza, dalla sopraffazione e dalle profonde ingiustizie di un’epoca attraversata da guerre, rivoluzioni e grandi trasformazioni.

Il protagonista affronta un continuo confronto con sé stesso, ripercorrendo insoddisfazioni e aspirazioni che rivelano, accanto a sentimenti nobili, pulsioni talvolta perfino spregevoli. Questa complessità psicologica rende i personaggi vivi e credibili, lontani da ogni schematismo.

Uno dei fili conduttori dell’opera è il valore dell’onore, inteso non come astratta esaltazione dell’eroismo, ma come codice morale che orienta i rapporti umani. Anche nel pieno dello scontro, il nemico non è mai ridotto a una caricatura: il coraggio, la lealtà e la dignità vengono riconosciuti e rispettati anche nell’avversario, conferendo al racconto una dimensione quasi cavalleresca che supera la logica della contrapposizione assoluta.

Accanto alla vicenda pubblica si sviluppa quella privata, nella quale trovano spazio i drammi degli affetti. Emblematico è il tradimento della moglie Odette, episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una semplice vendetta o in una definitiva rottura. L’autore, invece, sceglie una strada diversa, affidando al perdono un ruolo centrale. Non si tratta di un gesto di debolezza, ma dell’espressione di una profonda maturità umana, capace di affermare la forza della comprensione e della misericordia anche di fronte alla sofferenza più intima. È una scelta narrativa che contribuisce a delineare il profilo morale del protagonista e ad arricchire il romanzo di una significativa riflessione sulla fragilità dell’uomo e sulla possibilità della redenzione.

La vicenda si svolge in un contesto storico in piena ebollizione, tra il Risorgimento italiano e l’affermazione degli Stati Uniti come nuova potenza mondiale. Pur richiamando, per il gusto dell’avventura e il ritmo narrativo, il romanzo d’appendice, L’Ultima gloria possiede una propria originalità e riesce a mantenere vivo l’interesse del lettore fino all’ultima pagina.

L’unica riserva riguarda l’insistenza sulla narrazione neoborbonica. In questo aspetto l’autore sembra fare ricorso a fonti la cui autorevolezza scientifica appare discutibile, con il risultato di indebolire in parte la ricostruzione storica. Si tratta, tuttavia, di un limite circoscritto che non pregiudica il valore complessivo di un romanzo coinvolgente, nel quale avventura, introspezione e riflessione sui temi dell’onore, del rispetto, della giustizia e del perdono si fondono efficacemente.