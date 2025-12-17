Breve incontro

Lo riconosco subito, anche se il tempo ha lavorato con la sua calma ostinata su entrambi.

Trent’anni dopo lo riconosco dal suo modo di sorridere, mentre saluta la ragazza del bar: è lo stesso sorriso disteso e sereno di quando eravamo studenti e credevamo che la vita fosse una questione di scelte giuste prese al momento giusto.

«Gianni!»

«Tu?» risponde lui, illuminandosi «credevo che ti fossi trasferita a Roma! Quanti anni fa ci siamo visti l’ultima volta?» «Almeno 30» rispondo, ridendo, «ed è una vita che non tornavo qui!»

Ci sediamo per un caffè.

Non ci vediamo dai tempi dell’università, quando eravamo stati insieme per pochi mesi.

Una storia breve, intensa, ma abbastanza incompleta da diventare, col tempo, un ricordo senza bordi taglienti.

Sono stata io a lasciarlo.

Mi ero innamorata di un altro.

Un innamoramento improvviso, violento, cieco, che mi aveva trascinata fino a un matrimonio infelice e tormentato. Un uomo troppo pieno di sé, prevaricante, uno di quelli che confondono la forza con il controllo.

Non so perché, ma adesso, forse per la naturalezza con cui Gianni mi guarda, forse perché il passato ha una strana capacità di farti sentire al sicuro, mi ritrovo a raccontargli tutto. Senza risparmiare nulla. Lui ascolta. Non interrompe, non giudica. Annuisce ogni tanto, come si fa quando non si vuole rubare spazio all’interlocutore.