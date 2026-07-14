– Che sogno terribile ho fatto…

– Tipo?

– Tipo che stavo ancora in Azienda, come vent’anni fa…

– Vabbè, che esagerato, mica lavoravi in miniera...E poi ti ricordo che hai passato una vita a dire che in Azienda ti divertivi!

– Si, ma ancora non sapevo quanto fosse ancora più divertente il mestiere del pensionato!

– Ho capito! Ma cosa c’era di così sconvolgente nel sogno, a parte la perdita della libertà?

– La cosa inquietante è che nel sogno ero proprio l’ultima ruota del carro. Pensa che il mio capo era Rolandi…

– Quello che dicevi che usciva dalla tua stanza in retromarcia per essere sicuro di leccarti i piedi fino all’ultimo minuto?

– Lui.

– Vabbè, ripigliati, ho fatto il caffè e ho preso pure i biscotti che ti piacciono…

– Sto ancora sudando…

– Cos’altra c’era nel sogno?

– Entravo con un collega nella caffetteria dell’Azienda. E c’era Tony….

– Quel panzone che mette giù le sedie dei bar la mattina presto?

– Lui. Ma invece dello smanicato multitasche un po’ zozzo di sempre indossava un gessato grigio con camicia azzurra e cravatta rosso bordeaux.

– Ciumbia!

– E non sai ancora il peggio!

– Cosa?

– Il collega che stava con me mi spingeva verso di lui dicendomi: ” Vieni, che ti presento il nuovo amministratore delegato”.