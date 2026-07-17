Letteratura
Love boat
Storia di una seconda luna di miele…
– Sono tornati!
– Di chi parli?
– Di Mimma e Stefano!
– Scusa, tornati da dove?
– Dalla loro seconda luna di miele.
– Non gli era bastata la prima?
– La prima l’avevano fatta trent’anni fa. Pochi giorni e pochi mezzi, questa volta hanno fatto il giro del mondo.
– Tu pensa!
– E adesso si separano….
– Scusa, fammi capire, fanno il giro del momdo per festeggiare il loro trentennale e adesso si separano?
– Sì.
– Ma per decidere di separarsi era proprio necessario che facessero il giro del mondo?
– Forse no. Ma è in crociera che lei ha incontrato l’uomo della sua vita: un ufficiale di bordo.
– Non sanno più cosa fare per venderti un viaggio in crociera….
– Già…Noi quando andiamo?
– Se devo diventare cornuto, meglio andare a Falconara Marittima, costa meno….
Devi fare login per commentareAccedi