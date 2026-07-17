– Sono tornati!

– Di chi parli?

– Di Mimma e Stefano!

– Scusa, tornati da dove?

– Dalla loro seconda luna di miele.

– Non gli era bastata la prima?

– La prima l’avevano fatta trent’anni fa. Pochi giorni e pochi mezzi, questa volta hanno fatto il giro del mondo.

– Tu pensa!

– E adesso si separano….

– Scusa, fammi capire, fanno il giro del momdo per festeggiare il loro trentennale e adesso si separano?

– Sì.

– Ma per decidere di separarsi era proprio necessario che facessero il giro del mondo?

– Forse no. Ma è in crociera che lei ha incontrato l’uomo della sua vita: un ufficiale di bordo.

– Non sanno più cosa fare per venderti un viaggio in crociera….

– Già…Noi quando andiamo?

– Se devo diventare cornuto, meglio andare a Falconara Marittima, costa meno….