Il coraggio di lasciare una pagina aperta. Su “TAU. In segno d’amore” di Claudio Baglioni e Michele Caccamo

Un libro che si muove in una dimensione sospesa e capace d’interrogare il senso della vita, il bisogno di credere e la necessità dell’esistenza di qualcosa più grande della nostra fragilità.

Ci sono incontri che non hanno bisogno di essere realmente accaduti per rivelare una verità. È nella libertà della letteratura che figure lontane nel tempo possono ritrovarsi, riconoscersi e dare voce a domande che appartengono a ogni epoca. In TAU. In segno d’amore (Castelvecchi 2026), Claudio Baglioni e Michele Caccamo immaginano un dialogo tra Francesco d’Assisi e Antonio da Padova, scegliendo un momento estremo dell’esistenza: la prossimità della morte, quando le parole devono misurarsi con il silenzio e perfino le certezze più solide sono chiamate a rivelare il proprio limite.

Il libro si muove in una dimensione sospesa, nella quale la vicenda dei due santi diventa occasione per interrogare il senso della vita, il bisogno di credere e la possibilità di riconoscere qualcosa più grande di noi. Non è tanto la distanza storica a interessare, quanto quella interiore che ciascuno porta dentro di sé: la distanza tra ciò che dichiara importante e ciò a cui, nella realtà, continua ad aggrapparsi.

Francesco e Antonio non sono semplicemente due figure esemplari da contemplare, ma due modi di attraversare l’esperienza umana, due percorsi che si incontrano davanti a una domanda comune. Antonio, uomo della parola, dello studio e della predicazione, è posto di fronte alla possibilità che il sapere non rappresenti l’approdo definitivo. Francesco, che ha fatto della semplicità una scelta radicale, richiama invece a una libertà che non consiste nell’avere meno, ma nel non lasciare che ciò che si possiede diventi una prigione.

È una distinzione tutt’altro che secondaria. La rinuncia, infatti, può essere interpretata come una sottrazione, un elenco di cose da abbandonare, una disciplina da ammirare da lontano, ma la questione che il libro solleva è più intima: quanto di ciò che chiamiamo identità è davvero necessario? Quante convinzioni difendiamo perché ci aiutano a comprendere il mondo e quante, invece, perché ci proteggono dalla fatica di metterci in discussione?

La ricerca spirituale prende forma proprio in questo spazio di incertezza, non come fuga dalla realtà, ma come tentativo di abitarla con uno sguardo meno possessivo. Il mistero non è una risposta da conquistare, ma una presenza davanti alla quale imparare a sostare.

La collaborazione tra Baglioni e Caccamo trova qui il suo terreno più interessante. La sensibilità di un autore profondamente legato alla musica e alla forza evocativa della parola incontra una scrittura che si misura con la dimensione poetica e filosofica dell’esistenza: ne nasce un’opera che non appartiene soltanto al racconto religioso, ma cerca una lingua capace di avvicinare l’esperienza umana alla domanda sul trascendente.

Una scelta editoriale, in particolare, merita attenzione: le pagine del volume sono intonse e devono essere aperte progressivamente dal lettore. E non si tratta di un semplice dettaglio materiale: in un’epoca in cui ogni contenuto è disponibile immediatamente e la lettura rischia di diventare consumo veloce, infatti, questo libro introduce una forma resistenza, poiché, per procedere, occorre fermarsi e compiere il gesto di dedicare tempo a ciò che si ha davanti.

La pagina, pertanto, non si offre subito, ma bisogna aprirle un varco. Questo può diventare metafora dell’intera esperienza di lettura, in quanto anche le parole più significative rimangono inaccessibili, se non siamo disposti a concedere loro attenzione.

Ciò che rende quindi attuale il dialogo immaginato da Baglioni e Caccamo è la possibilità di leggerlo anche al di fuori di una pratica religiosa. In una società che invita continuamente a mostrarsi, affermarsi e accumulare, la rinuncia può assumere il significato di un gesto controcorrente, che non concerne il rinnegamento del mondo, bensì il sottrarsi alla convinzione che tutto debba essere conquistato, spiegato o posseduto. Anche l’amore -suggerisce il titolo- può essere compreso in questa prospettiva e non come appropriazione dell’altro, né come sentimento che conferma le nostre aspettative, ma come capacità di riconoscere una realtà che non ci appartiene. Amare significa infatti lasciare spazio, accettare la fragilità e comprendere che non tutto ciò che ha valore può essere trattenuto.

Il Tau diventa allora più di un riferimento alla tradizione francescana: è un invito a interrogare il segno che lasciamo nelle cose e nelle persone, ma anche ciò che siamo disposti a cancellare di noi stessi perché qualcosa di più autentico possa emergere.

TAU. In segno d’amore è un libro che chiede tempo e una partecipazione attenta. La sua ambizione è quella di condurre il lettore oltre la superficie delle figure storiche, verso una riflessione sul rapporto tra identità, conoscenza e fede. Tuttavia, non tutte le domande che il testo pone devono necessariamente trovare una risposta, ciò che conta è piuttosto che, al termine della lettura, rimanga la consapevolezza che alcune verità non si raggiungono aggiungendo continuamente contenuti ed esperienze, ma imparando a fare spazio. Il primo atto d’amore, del resto, consiste proprio nel rinunciare a chiudere tutto dentro una risposta.