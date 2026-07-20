La letteratura non è un servizio clienti

C’è una domanda che negli ultimi anni mi inquieta sempre di più. Non riguarda la qualità dei libri. Non riguarda il mercato editoriale. Riguarda il modo in cui ci avviciniamo alle parole.

Che cosa chiediamo oggi alla letteratura?

La risposta sembra semplice. Chiediamo di essere capiti. Eppure, è proprio qui che nasce il problema.

Sempre più spesso incontro lettori che domandano quale sia il messaggio di un romanzo, quale sia la posizione dell’autore, quale sia la morale della storia. Sono interrogativi legittimi, naturalmente. Ma mi colpisce il fatto che arrivano quasi subito, come se il compito principale di un libro fosse fornire una spiegazione.

È un atteggiamento che non riguarda soltanto la letteratura. È una disposizione mentale più generale. Viviamo in un tempo che pretende chiarimenti continui. Ogni frase deve essere contestualizzata. Ogni affermazione deve essere resa innocua. Ogni esperienza deve diventare comprensibile.

Perfino il dolore viene spesso raccontato come un percorso di crescita. Perfino la morte viene trasformata in un insegnamento. Perfino la fragilità deve produrre una lezione.

La letteratura però nasce altrove.

Kafka non spiega. Beckett non spiega. Dostoevskij non spiega. Nemmeno Shakespeare spiega. Le loro opere continuano a generare interpretazioni proprio perché non sono nate per chiuderle. Un grande libro non consegna istruzioni. Produce attrito.

Quando leggiamo davvero, non stiamo cercando una risposta. Stiamo entrando in una regione della realtà che non si lascia dominare completamente. Forse la letteratura è uno degli ultimi luoghi in cui l’uomo può ancora incontrare qualcosa che resiste alla semplificazione. Per questo mi preoccupa una tendenza sempre più diffusa. Quella che trasforma il libro in un oggetto pedagogico. Come se ogni storia dovesse educare, sensibilizzare, correggere, spiegare. Naturalmente la letteratura può fare tutte queste cose. Ma quando nasce per fare soltanto questo smette di essere letteratura e diventa un servizio. Un servizio utile. Un servizio rispettabile. Ma pur sempre un servizio.

La grande letteratura invece conserva una parte inutile. Una parte che non serve immediatamente a niente, che non migliora il lettore, non lo consola e non gli consegna un significato definitivo. È proprio quella parte che continua a lavorare dentro di noi per anni. Forse la letteratura comincia proprio nel punto in cui finisce la spiegazione.