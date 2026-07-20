La Voce del Teatro di Alfredo Traversa: la natura diventa scena e il teatro torna rito

Assistendo a La Voce del Teatro, andato in scena nella Cava di Fantiano di Grottaglie, lo scorso 18 luglio, si è avuta la netta percezione di trovarsi di fronte a un nuovo tassello della ricerca artistica di Alfredo Traversa. Il regista pugliese ha confermato una poetica che negli anni ha perseguito con coerenza: sottrarre il teatro alla spettacolarizzazione per ricondurlo alla sua dimensione originaria di esperienza comunitaria. Più che a uno spettacolo, il pubblico ha partecipato a un dispositivo teatrale capace di interrogare il rapporto tra attore, spazio e spettatore, affidando alla natura un ruolo che è andato ben oltre quello di semplice ambientazione.

Fin dai primi momenti è apparso evidente come la scelta della cava non rispondesse a un criterio puramente estetico o paesaggistico. Lo spazio naturale è diventato parte integrante della scrittura scenica. La pietra, il cielo, il progressivo mutare della luce, il vento e i suoni dell’ambiente non hanno semplicemente accompagnato l’azione, ma ne sono diventati elementi costitutivi, trasformando quella rappresentazione in un evento irripetibile. È emersa così una concezione del teatro che ha rinunciato all’illusione scenografica per affidarsi alla forza del luogo reale, richiamando alcune esperienze del teatro ambientale e della performance site-specific, pur mantenendo una propria riconoscibile autonomia linguistica.

Nel corso della rappresentazione, Traversa ha riaffermato con chiarezza un principio essenziale: il teatro nasce dall’incontro tra corpi, parole e spazio condiviso. In un’epoca nella quale la tecnologia occupa sempre più spesso il centro della scena, la sua regia ha scelto una direzione opposta. Non si è avvertita alcuna ricerca dell’effetto spettacolare, né la volontà di competere con i linguaggi audiovisivi. La rinuncia agli apparati tecnologici è apparsa come una precisa scelta poetica, capace di riportare l’attenzione sull’attore, sull’ascolto e sulla relazione diretta con il pubblico.

Anche la parola teatrale ha ritrovato una centralità rara. Non è stata utilizzata soltanto come strumento narrativo, ma come materia sonora e occasione di riflessione. Il testo si è sviluppato attraverso immagini, evocazioni e interrogativi più che seguendo una struttura narrativa lineare, coinvolgendo lo spettatore in un processo continuo di costruzione del significato.

L’impianto drammaturgico ha affrontato temi universali come la fragilità umana, il fallimento, la memoria e il desiderio di rinascita, evitando però qualsiasi impostazione didascalica. La riflessione è nata dalla tensione costante tra parola e silenzio, tra presenza scenica e paesaggio naturale, lasciando a ciascuno la libertà di completare il proprio percorso interpretativo.

Uno degli aspetti più interessanti emersi durante la serata è stato il rapporto instaurato tra scena e pubblico. Non si è percepita una distanza tra chi agiva e chi osservava. Al contrario, si è progressivamente costruita una partecipazione condivisa. Il tempo della rappresentazione ha finito per coincidere con quello della natura circostante: il tramonto, il mutare della luce e la vita stessa della cava sono entrati nella drammaturgia, rendendo sempre più sottile il confine tra finzione e realtà.

All’interno di questo equilibrio si è inserito con coerenza il lavoro degli interpreti. Antonella Fanigliulo, Alessandro Stasolla, Mirjana Cardetti, Andrea Ayroldi, Nicoletta Marangione, Giusi d’Amone e Antonella Margheriti hanno privilegiato una presenza scenica corale, evitando ogni forma di protagonismo individuale. La loro recitazione è apparsa misurata, fondata sull’ascolto reciproco e sulla relazione con lo spazio, più che sull’esibizione della performance.

La regia ha costruito un equilibrio rigoroso tra gesto, parola e ambiente naturale. Nulla è sembrato eccedere o cercare un facile coinvolgimento emotivo. È stata una scelta che ha richiesto allo spettatore disponibilità all’ascolto e alla contemplazione, restituendo al teatro una densità che oggi appare sempre più rara.

Anche la Cava di Fantiano ha assunto, nel corso della rappresentazione, un significato che è andato oltre quello di semplice sede dello spettacolo. Recuperata negli anni anche grazie all’impegno dello stesso Traversa, si è confermata un luogo nel quale patrimonio naturale, memoria collettiva e ricerca artistica convivono in modo armonico, senza che uno prevalga sull’altro.

Osservando questo lavoro è sembrato inevitabile collocarlo all’interno di una riflessione più ampia sul ruolo del teatro contemporaneo. Di fronte a produzioni sempre più orientate verso la spettacolarità tecnologica e l’ibridazione dei linguaggi digitali, La Voce del Teatro ha rivendicato il valore dell’essenzialità. Non come rifiuto della contemporaneità, ma come scelta critica. La rappresentazione ha ricordato che il teatro continua a possedere una specificità irriducibile: quella dell’incontro vivo tra persone che condividono lo stesso tempo e lo stesso spazio.

È stata proprio questa dimensione relazionale a rappresentare l’aspetto più convincente dell’intera esperienza. La Voce del Teatro non ha proposto formule da imitare né soluzioni estetiche preconfezionate. Ha invitato piuttosto a ripensare il significato stesso del fare teatro, ricordando che la sua forza non risiede nella complessità degli apparati scenici, ma nella capacità di generare comunità, pensiero e presenza.

Al termine dello spettacolo è rimasta la sensazione di aver assistito non semplicemente a una rappresentazione, ma a un’esperienza teatrale che ha saputo restituire valore al tempo condiviso, all’ascolto e alla relazione tra uomo, natura e parola scenica. In un panorama culturale spesso dominato dalla rapidità del consumo artistico, il lavoro di Alfredo Traversa ha confermato una ricerca coerente sulla funzione civile del teatro e sulla sua capacità di continuare a interrogare il presente senza rinunciare alla propria essenza. Un modo di fare teatro, dunque, estremamente particolare e privo di qualsiasi sovrastruttura, non mediato, ma immediato, che andrebbe senza dubbio incentivato, approfondito ed esportato.